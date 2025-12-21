Αυτοκινητοδρόμιο Μεγάρων: Memorial ΣΟΑΑ

Επιστροφή στην κανονικότητα και ο Σύνδεσμος Οδηγών Αγώνων Αυτοκινήτου, (ΣΟΑΑ), με ισότιμα μέλη τους Συνοδηγούς μας, επανέφερε μια σημαντική εκδήλωση με ιστορία και προοπτική.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΘΑΝΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Στα Μέγαρα στο Αυτοκινητοδρόμιο, στην πίστα του Χρίστου Αναστασιάδη, με τον δημιουργό, να επιβάλλεται να υποστηρίζει γεγονότα με συναίσθημα που αφορούν στην ιστορία του χώρου που υπηρετούμε. Εκδήλωση υψηλού επιπέδου, με το σεβασμό στη μέγιστη τιμή για όσους της ευαίσθητης κοινότητας των Ελληνικών αγώνων έφυγαν από τη ζωή.

Όλοι σημαντικοί, με ιερά πρόσωπα όσοι σκοτώθηκαν σε αγώνες όπως ο Δημήτρης, -ΤάκηςΤσερκάκης (το 1963), ο Πέτρος Κουβάτσος, ο Μαύρος, ο Σίμος Τομπουλίδης, ο Δημήτρης Κολιοπάνος, ο Γιώργος Ν. Μακρής, ο Χρίστος Δούρος και ο Λουκάς Γιαννακούλης το 2013, ενώ σταυρώνουμε δάκτυλα, ώστε να μην έχουμε παραλείψει συναθλητή που έφυγε σε ώρα αγώνα. Τραγικές απώλειες, σε διάστημα πενήντα ετών, ότι επαληθεύει και την ασφάλεια στους αγώνες παρά τα ατυχήματα, ενώ ουδείς υποτιμάει και είναι δεδομένος ο σεβασμός και για τους θεατές που έφυγαν σε δυστύχημα, παρακολουθώντας αγώνα. Αντίστοιχα, ο σεβασμός στα κόκκινα για την απώλεια των μηχανικών μας, όπως και των στελεχών των αγώνων.

ΚΛΙΜΑ ΣΕΒΑΣΜΟΥ

“Τόσο-όσο” τα πάντα όλα, στο Μέγαρο όπου το κλίμα ήταν σοβαρό, ένδειξη σεβασμού, χωρίς να λείπει το ενδιαφέρον με το θέαμα να υποστηρίζεται από έντονο συναγωνισμό, ενώ κυριάρχησαν συναισθήματα και ως ανάμνηση. Ειδικά στην πίστα, όπου αναζητάς τον Τζώννυ, τον Καπετανάκη, τον Μαύρο, τον Νίνο, τον Σαλιάρη, τον Ιωακειμίδη, τον Κόκοτα, τον Ειπωρχ, κ.α, ενώ έζησες τη στιγμή σήμερα απολαμβάνοντας τα καλούδια του Σταφυλοπάτη, τα όπλα της EMC και των Ευθυμίου, τα εργαλεία των Κυρκαίων και του Γιώργη Ζυμαρίδη, το κόσμημα του APR, το λευκό 106 του Λυκουρέση, το Σουιφτ του Φωτεινέλη κ.α, όπως και εξαιρετικά αυτοκίνητα λιγότερο γνωστών, χωρίς να υποτιμούμε τα περίφημα Cross Kart. Όλοι οι συμμετέχοντες ερασιτέχνες, χωρίς υποστήριξη, σε περιβάλλον όπως οι αγώνες αυτοκινήτου, όπου το κόστος ξεπερνάει τη λογική.

Ο ΣΟΑΑ…

Ιδρύθηκε το 1969 από ανήσυχους αγωνιζόμενους με άποψη και πρωταρχικό σκοπό την ασφάλεια των αγωνιζομένων. Στην εξέλιξη του Συνδέσμου, στην ατζέντα των συνεννοήσεων με διοικούντες και λέσχες, όπως και για τη σημαντική σχέση μεταξύ των μελών-συναθλητών, προστέθηκε η προβολή και σημαντικά στοιχεία των προκηρύξεων για την αναβάθμιση των αγώνων. Στο μπάκετ του Προέδρου, πρώτος ήταν ο Λεωνίδας Αναγνώστου και στη συνέχεια, ο Νίκος Καπετανάκης, ο Λεωνίδας, ο Σιρόκο, ο Ιαβέρης, ο Γιάννης Λέκκας, ο Στρατισίνο, ο Νίκος Παπασταθόπουλος, ο Φίλιππος Αντωνιάδης, ο Δημήτρης Μιχελακάκης, ο Άγγελος Ζήβας, ο Γιώργος Κοσμόπουλος, ο Νίκος Πλέσσας, ο Δήμος Ριζικάρης, ο Νίκος Τσάδαρης, ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο Πιτ Παρθένης.

Σήμερα, Πρόεδρος του ΣΟΑΑ είναι ο Παναγιώτης Ευθυμίου, το παλικάρι του θρύλου κ. Μιχάλη, Αντιπρόεδρος ο gentleman Γιάννης Κάτσικας, γ.γ ο δραστήριος Μανώλης Κατσαρέλιας, ταμίας ο οικονομολόγος Πάτροκλος Κανσός και υπεύθυνος επικοινωνίας ο Γιάννης Χαραλαμπόπουλος, ευθύς τύπος, με την επικοινωνία στο πετσί του.

Τον ΣΟΑΑ στην ΟΜΑΕ, μια δύσκολη άσκηση ευθύνης, εκπροσωπεί ο Κώστας Καραθανάσης, πυροβολάρχης της γνωστής αγωνιστικής οικογένειας. Μέλος του ΔΣ ο αθόρυβος Θανάσης Κοράκης. Μια ωραία παρέα, έντιμοι, με τσαγανό και με αντοχή και στα απρόοπτα που δεν είναι πάντα αθώα.

Ένα ισορροπημένο σχήμα, που εργάζεται για τους αγωνιζόμενους, αγνοώντας την καρέκλα με ρόλο στην “εξουσία”. Στην περίπτωση του Memorial ξεπέρασαν εαυτόν, ενώ δίδαξαν το πώς συνεργάζεσαι με Σωματεία, όπου το αγωνιστικό DNA είναι προτεραιότητα, όπως ο ΑΣΟΑΑ και ο ΑΣΙΣΑ.

Κακά τα ψέματα, η εγκυρότητα επέστρεψε στον Ιστορικό Σύνδεσμο, με το σεμνό τρόπο που ταιριάζει στον Έλληνα αγωνιζόμενο. Ο κύβος ερρίφθη, το memorial είναι γεγονός, η προοπτική του εξασφαλισμένη και δεν μετριάζεται η επιτυχία της εκδήλωσης από λεπτομέρειες που εξελίσσονται ακόμα και σε παρεξήγηση. Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς._Stratissino