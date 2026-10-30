Car of the Year με κοινές ρίζες και διαφορετικές φιλοδοξίες

Η επτάδα των φιναλίστ για το Car of the Year 2027 επιβεβαιώνει την τάση για μικρά ηλεκτρικά, αλλά και μια ενδιαφέρουσα αντίφαση, καθώς η κοινή τεχνολογία που επιτρέπει στους κατασκευαστές να περιορίζουν το κόστος μπορεί να αποδειχθεί μειονέκτημα στην προσπάθειά τους να κατακτήσουν τον τίτλο.

Η ανακοίνωση των επτά φιναλίστ για το Car of the Year 2027 έχει και ψιλά γράμματα. Η BMW iX3, το Cupra Raval, το Hyundai Ioniq 3, το Kia EV2, το Renault Twingo, το Volkswagen ID. Polo και το Volvo EX60 με πολλά κοινά, και άλλα τόσα ασύνδετα στοιχεία.

Το πρώτο που παρατηρεί κανείς είναι ότι πέντε από τα επτά μοντέλα ανήκουν στις μικρότερες κατηγορίες, κάτι που εμμέσως αναδεικνύει και την τάση της αυτοκινητοβιομηχανίας να επιστρέψει στο πεδίο από το οποίο σταδιακά είχε απομακρυνθεί, αναζητώντας μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους. Μόνο που τώρα, επιστρέφει κυρίως με ηλεκτρικά μοντέλα και άρα αυτό για το οποίο πρέπει να «πείσει», είναι ότι ηηλεκτροκίνηση μπορεί να εφαρμοστεί και σε μικρά, προσιτά μοντέλα με πραγματικό ενδιαφέρον για τον αγοραστή.

Το δεύτερο στοιχείο είναι ακόμη πιο χαρακτηριστικό. Τέσσερα από τα επτά αυτοκίνητα προέρχονται από δύο κοινούς τεχνολογικούς κορμούς. Το Cupra Raval και το Volkswagen ID. Polo χρησιμοποιούν την πλατφόρμα MEB+ του ομίλου Volkswagen, ενώ τα Hyundai Ioniq 3 και Kia EV2 αξιοποιούν την ηλεκτρική αρχιτεκτονική E-GMP του κορεατικού ομίλου.

Οι κοινές πλατφόρμες δεν αποτελούν ασφαλώς κάποια καινούργια πρακτική. Εδώ και δεκαετίες επιτρέπουν στους κατασκευαστές να μοιράζονται το κόστος εξέλιξης και παραγωγής μεταξύ διαφορετικών μοντέλων, ακόμη και διαφορετικών εμπορικών σημάτων. Στα μικρά ηλεκτρικά, όμως, η σημασία τους είναι καθοριστική. Το κόστος των μπαταριών, οι απαιτήσεις ασφάλειας και τα περιορισμένα περιθώρια κέρδους καθιστούν τις οικονομίες κλίμακας απαραίτητη προϋπόθεση για τη δημιουργία ενός ανταγωνιστικού προϊόντος.

Ο όμιλος Volkswagen δίνει ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Τα τέσσερα μοντέλα της νέας οικογένειας μικρών ηλεκτρικών του (Cupra Raval, VW ID. Polo, Skoda Epiq και VW ID. Cross) μοιράζονται πάνω από το 80% των εξαρτημάτων και των τεχνολογιών τους. Σύμφωνα με τον ίδιο τον όμιλο, η κοινή αυτή προσέγγιση εξασφαλίζει εξοικονόμηση περίπου 600 εκατομμυρίων ευρώ, ποσό που εξηγεί γιατί η τυποποίηση έχει αποκτήσει τόσο μεγάλη σημασία.

Υπάρχει, ωστόσο, και η άλλη πλευρά της εξίσωσης. Οι κατασκευαστές επιδιώκουν να αξιοποιήσουν όσο το δυνατόν περισσότερα κοινά μηχανολογικά μέρη, αλλά ταυτόχρονα προσπαθούν να προσδώσουν σε κάθε μοντέλο ξεχωριστή προσωπικότητα. Εξ ου και τα μοντέλα αξιολογήθηκαν μεμονωμένα από την επιτροπή του COTY και όχι συνολικά, όπως π.χ. έγινε στο παρελθόν με τα Toyota bZ4X και SubaruSolterra.

Σήμερα, το Raval πρέπει να παραμένει αναγνωρίσιμα Cupra και το ID. Polo να εκφράζει τις αξίες της Volkswagen. Αντίστοιχα, τα Ioniq 3 και EV2 καλούνται να διαφοροποιηθούν -πέρα από τη σχεδίαση και το σήμα τους- στην οδική συμπεριφορά, στην ποιότητα κύλισης, στην εργονομία, στον τρόπο με τον οποίο ανταποκρίνονται στις ανάγκες του οδηγού.

Το Renault Twingo ακολουθεί τη δική του προσέγγιση, αξιοποιώντας την πλατφόρμα των Renault 5 και 4, προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις ενός μικρότερου και οικονομικότερου αυτοκινήτου. Με μπαταρία LFP, περιορισμένη ισχύ και σαφή αστικό προσανατολισμό, προφανώς φτιάχτηκε για να αποδείξει ότι ένα ηλεκτρικό δεν χρειάζεται να διαθέτει τα πάντα για να είναι ελκυστικό.

Πίσω στη συγγένεια των μοντέλων, πάντως, αν και η βιομηχανική στρατηγική είναι απολύτως λογική και αναμενόμενη, υπάρχει ακόμα μια ανάγνωση από τη στιγμή που μιλάμε για την ψηφοφορία του Car of the Year.

Το 2022, το Kia EV6 κατέκτησε τον τίτλο συγκεντρώνοντας 279 βαθμούς, ενώ το Hyundai Ioniq 5, με το οποίο μοιραζόταν την πλατφόρμα E-GMP των 800 V, συγκέντρωσε 261. Με τα μέλη της επιτροπής πραγματικά να ψηφίζουν ανεξάρτητα και βάσει της προσωπικής τους προτίμησης, ανάμεσά τους, με 265 βαθμούς, βρέθηκε το Renault Megane E-Tech Electric, που λίγο έλειψε να αφήσει τους Κορεάτες χωρίς τίτλο. Ήταν μια χαρακτηριστική περίπτωση στην οποία δύο αυτοκίνητα με κοινή τεχνολογική καταγωγή συγκέντρωσαν σχεδόν ισοδύναμη υποστήριξη, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η απουσία του ενός θα εξασφάλιζε μια εύκολη νίκη στο άλλο.

Τέσσερα χρόνια αργότερα, βρισκόμαστε στο ενδεχόμενο μιας ανάλογης εξέλιξης, αυτή τη φορά με τα Raval και ID. Polo από τη μία πλευρά, τα Ioniq 3 και EV2 από την άλλη. Και όσο περισσότερο καταφέρνουν οι κατασκευαστές να διαφοροποιούν τα προϊόντα τους, τόσο πιθανότερο είναι αυτά να διεκδικούν ανεξάρτητα την προτίμηση των μελών της επιτροπής και επομένως μια επιτυχία σε επίπεδο βιομηχανικής στρατηγικής να δημιουργεί έναν σοβαρό εσωτερικό ανταγωνισμό.

Η παραπάνω διαπίστωση μπορεί να δείχνει αμελητέα, ωστόσο η συμμετοχή μας στην επιτροπή του Αυτοκινήτου της Χρονιάς μάς επιτρέπει να έχουμε μια πολύ σαφή εικόνα του πόση σημασία αποδίδουν οι κατασκευαστές στην κατάκτηση του τίτλου. Πίσω από τις παρουσιάσεις, τις δοκιμές και την προσπάθειαεπικοινωνίας φαίνεται ξεκάθαρα η προσπάθειά τους για νίκη, ασχέτως ομίλου στον οποίο ανήκουν. Είναι, επομένως, ενδιαφέρον ότι η ίδια στρατηγική που επιτρέπει στους ομίλους να εξελίσσουν περισσότερα ανταγωνιστικά μοντέλα μπορεί τελικά να δυσκολέψει την προσπάθεια κάποιου από αυτά να επικρατήσει.

Βεβαίως, στην επτάδα βρίσκονται και τα BMW iX3 και Volvo EX60, δύο μοντέλα που εκπροσωπούν μια διαφορετική κατεύθυνση της ηλεκτροκίνησης, με προηγμένες αρχιτεκτονικές, υψηλές δυνατότητες φόρτισης και έμφαση στην τεχνολογική εξέλιξη και, σε αντίθεση με τους μικρότερους φιναλίστ, δεν έχουν να ανησυχούν για κάποιον μηχανολογικά συγγενή αντίπαλο που θα μπορούσε να τους στερήσει πολύτιμους βαθμούς. Κατά κάποιον τρόπο, έχουν να ανταγωνιστούν μόνο τον εαυτό τους και, βέβαια, τους υπόλοιπους! Σε μια επτάδα χωρίς ξεκάθαρο φαβορί, αυτή η ιδιαιτερότητα ίσως αποδειχθεί σημαντικότερη απ’ όσο φαίνεται και τους επιτρέψει να κάνουν την έκπληξη.

Η φετινή επτάδα, λοιπόν, επιβεβαιώνει ότι η επιτυχία μιας πλατφόρμας και η επιτυχία ενός αυτοκινήτου δεν είναι απαραίτητα το ίδιο πράγμα. Κυρίως όταν, στην τελική ψηφοφορία, ο δυσκολότερος αντίπαλος μπορεί να προέρχεται από τον ίδιο όμιλο.