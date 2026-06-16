Χαμένοι στη μετάφραση

Η Δύση επιμένει να «διαβάζει» την Κίνα και την αυτοκινητοβιομηχανία της μέσα από τη δική της οπτική. Ίσως γι’ αυτό να δυσκολεύεται τελικά να κατανοήσει τη λογική πίσω από τις κινήσεις της…

Όποιος επισκέπτεται την Κίνα, έστω και ευκαιριακά, επιστρέφει με περισσότερα ερωτήματα παρά με καθαρές απαντήσεις. Συνολικά, η αίσθηση που μένει δεν είναι εύκολο να περιγραφεί με γνώριμους όρους. Και αυτό γιατί πρόκειται για μια χώρα που δεν επιχειρεί να προσαρμοστεί σε κάποιο «έτοιμο» κοινωνικό και οικονομικό μοντέλο, αλλά να διαμορφώσει το δικό της, μέσα από μια συνεχή διαπραγμάτευση ανάμεσα στην παράδοση και στον εκσυγχρονισμό, ανάμεσα στην αγορά και στον έλεγχο, ανάμεσα στο άτομο και το σύνολο. Ωστόσο, υπάρχει μια παγιωμένη συνήθεια της Δύσης να «κοιτάζει» την Κίνα και να πιστεύει ότι την καταλαβαίνει, μεταφράζοντας ό,τι βλέπει σε αυτή με τους δικούς της όρους, με τα δικά της αντανακλαστικά, με τα δικά της μέτρα και σταθμά. Κάπου εκεί, όμως, το νόημα χάνεται, καθώς η Κίνα δεν είναι μια άλλη εκδοχή του ίδιου κόσμου, αλλά μια διαφορετική κοσμοθεωρία. Και στην προσπάθεια να την ερμηνεύσει κανείς χρησιμοποιώντας δυτικά εργαλεία, η ουσία αλλοιώνεται.

Στην Ευρώπη, για παράδειγμα, η πρόοδος σε όλους τους τομείς περνά μέσα από την έννοια της ελευθερίας. Στην Κίνα, μολαταύτα, η πρόοδος συχνά «διαβάζεται» μέσα από την έννοια της σταθερότητας και της συλλογικής τάξης. Και αυτή η διαφορά είναι που προκαλεί ακόμα μεγαλύτερη σύγχυση. Όταν ένας Ευρωπαίος βλέπει το σύστημα αυστηρού ελέγχου της Κίνας, αυτό που σκέφτεται είναι ο περιορισμός. Από τη μεριά του, όταν ένας Κινέζος βλέπει το ίδιο σύστημα, το πρώτο που περνά από το μυαλό του είναι η ασφάλεια, η προβλεψιμότητα και η αποφυγή του χάους. Και κάπου εκεί, ανάμεσα στις δύο αυτές «αναγνώσεις», γεννιέται το χάσμα.

Το ίδιο χάσμα κατανόησης υπάρχει και στην οικονομία, με τη Δύση να εξακολουθεί να ψάχνει στην Κίνα τις στρεβλώσεις μιας αγοράς που δεν είναι αρκετά φιλελεύθερη. Η αλήθεια, ωστόσο, είναι ότι η Κίνα δεν προσπάθησε ποτέ να δημιουργήσει με δυτικούς όρους μια τέτοια αγορά. Έτσι, έχτισε ένα υβριδικό μοντέλο, στο οποίο ο κρατικός σχεδιασμός συνυπάρχει με την ιδιωτική πρωτοβουλία, ενώ, την ίδια ώρα, όλοι οι τομείς στρατηγικής σημασίας κινούνται με βάση πολιτικά κριτήρια. Και όσο η Δύση επιμένει να διαβάζει όλα αυτά ως «παρέκκλιση», τόσο θα χάνει την ουσία.

Αυτό είναι ακόμα πιο διακριτικό στην αυτοκινητοβιομηχανία. Στην Ευρώπη, η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση μοιάζει συχνά με μια δύσκολη, δαπανηρή και επώδυνη πολιτικά προσαρμογή. Στην Κίνα, αντίθετα, αποτελεί εθνικό σχέδιο, και μάλιστα υψηλής προτεραιότητας, όπου η ζήτηση και η ίδια η παραγωγή δεν αφήνονται στην αγορά, αλλά κατευθύνονται, ενισχύονται και εντέλει επιβάλλονται πολιτικά όπου χρειάζεται. Σε αυτό το πλαίσιο, οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες δεν κινούνται μόνο με όρους ανταγωνισμού, αλλά και με όρους στρατηγικής με έμφαση στην εθνική ισχύ. Και αυτό είναι κάτι που συχνά διαφεύγει από τη δυτική ανάγνωση, που επιμένει να «βλέπει» τον κόσμο ως άθροισμα επιχειρήσεων και όχι ως σύνολο πολιτικών επιλογών.

Το ζήτημα με την Κίνα δεν είναι ότι δεν γνωρίζουμε πολλά γι’ αυτήν. Είναι το ότι τα μεταφράζουμε λάθος. Και όσο επιμένουμε να κάνουμε τη μετάφραση με τους δικούς μας όρους, τόσο θα συνεχίσουμε να μιλάμε για την Κίνα και την αυτοκινητοβιομηχανία της χωρίς να την καταλαβαίνουμε πραγματικά. Όπως σε κάθε κακή μετάφραση, οι λέξεις θα είναι σωστές, αλλά το πραγματικό νόημα θα έχει χαθεί.