Χρόνια πολλά!

Οκτώβριος 2025 και οι 4ΤΡΟΧΟΙ συμπληρώνουν 55 χρόνια κυκλοφορίας, έχοντας από τον περασμένο Μάιο χαράξει με ασφάλεια τον δημιουργικό τους δρόμο. Συνδυάζουν την έντυπη με την digital έκφραση, με την ευθύνη ανθρώπων που σέβονται την ιστορία και γνωρίζουν τη σύγχρονη πρακτική.

Οι 4ΤΡΟΧΟΙ, στη διαδρομή τους προς τα εξήντα χρόνια, συνεχίζουν με παλιούς και νέους συνεργάτες, σε δημιουργικό κρεσέντο. Το «πλάνο» τους παραμένει το ίδιο: η διαμόρφωση μιας υγιούς οδηγικής κουλτούρας για τον Έλληνα, μέσα από άρθρα που σχεδιάζονται με ασφάλεια σε τέλειες και ειδικές διαδρομές, και «θέλουν» να δώσουν όραμα στους νέους, αποδεικνύοντας ότι η αυτοκίνηση ξεπερνά τις μετακινήσεις μας. Είναι ένα υγιές lifestyle, που οφείλει να χαρακτηρίζει το περιοδικό στην τρίτη περίοδο της διαδρομής του, η οποία ξεκίνησε με το τεύχος Ιουνίου 2025, όπου προέκυψε μια σύνθεση αισθητικής πέρα από το αναμενόμενο.

Η συντακτική ομάδα διαχειρίζεται με τεκμηρίωση τις ομοιότητες των σύγχρονων αυτοκινήτων, που μοιάζουν, αλλά δεν είναι ίδια. Και με την ίδια ψυχραιμία παρακολουθεί την άνοδο της κινεζικής αυτοκινητοβιομηχανίας, που εξελίσσεται σε αυτοκρατορία. Σε ρυθμούς που αφήνουν τον Ευρωπαίο σε αμηχανία και εντείνουν την ανασφάλεια στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Η απάντηση στον Κινέζο δημιουργό, αριστούχο του «copy-paste», δεν μπορεί να είναι παρά μόνο το καινοτόμο προϊόν: υψηλής αισθητικής, σε τιμή-πρόκληση. Μια βιομηχανία σαν την κινεζική δύσκολα περιορίζεται από την ευρωπαϊκή «μηχανή» συνεργασιών, που εγκλωβίζεται σε υψηλές τιμές και αγωνιά για την προοπτική ομοιογενών brands, που δεν πείθουν για την προοπτική τους.

Στη Stellantis παραμένουν παγιδευμένοι ανάμεσα σε Fiat και Peugeot. Στο γερμανικό Group, με τη Skoda να ανεβαίνει ράφι, διερωτώνται πού βαδίζει η VW, την ώρα που η Cupra αμφισβητεί την Audi με τα δικά της όπλα. Η πιθανή συνεργασία Mercedes – BMW προκαλεί αναστάτωση ακόμη και ως ιδέα, την ώρα που ο δρόμος της Toyota λειτουργεί ως παράδειγμα, ενώ οι Κορεάτες αποδεικνύονται διαρκώς ανταγωνιστικοί.

Και οι Κινέζοι; Θα φτιάξουν supercar, θα μπουν στο WRC, ίσως και στη Formula 1, με σοβαρές πιθανότητες παρουσίας και στο WEC. Η εξέλιξη ενός BYD ή ενός MG-WRC ενθαρρύνεται από τους νέους κανονισμούς του 2027. Και δεν χρειάζεται παρά να αξιολογήσει κανείς την πορεία της Hyundai στο WRC, όπου κοντράρει στα ίσα την Toyota, για να φανταστεί τι μπορεί να ακολουθήσει.

Κάπως έτσι, αν κάτι διδάσκουν οι ραγδαίες εξελίξεις, είναι ότι τα 55 χρόνια των 4ΤΡΟΧΩΝ δεν είναι απολογισμός, αλλά αφετηρία.