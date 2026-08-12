Συμβίωση με το Citroen e-C3 Aircross: Ξέρει τι θέλει να είναι

Αν η Citroen έχει ως στόχο την κατασκευή αυτοκινήτων με προσωπικότητα και σαφή ταυτότητα, το e-C3 Aircross είναι ένα από αυτά.

«Θέλουμε να δημιουργούμε αυτοκίνητα με προσωπικότητα, απλότητα και σαφή ταυτότητα». Πρόκειται για τις δηλώσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου της Citroen, Xavier Chardon, τις οποίες σταχυολογήσαμε από την πρόσφατη συνέντευξή του με τη Διευθύντρια Σύνταξης του περιοδικού «4Τροχοί», Ελένη Ξενάκη.

Προσωπικότητα, απλότητα και σαφή ταυτότητα, λοιπόν. Τρίπτυχο που αντανακλάται σε ιδιαίτερα μεγάλο βαθμό στο Citroen C3 Aircross, ένα μοντέλο που αποτυπώνει με κρυστάλλινο τρόπο την υφιστάμενη στρατηγική κατεύθυνση του γαλλικού brand. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν επιχειρεί να εντυπωσιάσει με στιλιστικές υπερβολές, επιδόσεις χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα και τεχνολογικά πυροτεχνήματα. Αντιθέτως, υψώνει ανάστημα και διαμηνύει με σαφήνεια στο αγοραστικό κοινό ότι σε πρώτο πλάνο μπαίνει η άνεση, η πρακτικότητα, η ευκολία.

Αυτή είναι η προσωπικότητά του και με αυτή διεκδικεί την προσοχή του κοινού, έχοντας ως σύμμαχό του μια μεγάλη γκάμα συστημάτων κίνησης, τη δυνατότητα 7θέσιας διαμόρφωσης και αναντίρρητα μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμολογιακή πολιτική.

Περί επιλογών κίνησης, το Citroen C3 Aircross των 4,4 μέτρων διατίθεται ως αμιγώς βενζινοκίνητο με 100 ίππους και χειροκίνητο κιβώτιο με εισαγωγική τιμή 18.900 ευρώ, 48βολτο υβριδικό με 145 ίππους και δύο πεντάλ με τιμή εκκίνησης στα 23.500 ευρώ, όπως και αμιγώς ηλεκτρικό με ιπποδύναμη της τάξης των 113 PS στην εισαγωγική τιμή των 20.900 ευρώ, με την επιδότηση του «Κινούμαι Ηλεκτρικά».

Οι τιμές καθιστούν σαφές ότι τρέχουσα εμπορική πολιτική της Citroen μεταφράζεται σε αυτοκίνητα με χαμηλό κόστος. Όχι μόνο στον τομέα της απόκτησης, αλλά και της χρήσης, όπου οι ανατιμήσεις στα καύσιμα τοποθετούν αυτομάτως σε περίοπτη θέση την ηλεκτρική εκδοχή του SUV.

Εμείς πρόσφατα είχαμε για αρκετές μέρες στη διάθεσή μας την έκδοση με την μπαταρία LFP (φωσφορικού σιδήρου-λιθίου) των 44 kWh που, τουλάχιστον όπως αναφέρουν οι Γάλλοι, εξασφαλίζει 306 χλμ. αυτονομίας. Στην πράξη, σε μεικτές συνθήκες και με λελογισμένη χρήση του δεξιού πεντάλ το SUV των 113 ίππων μπορεί να καλύψει περί τα 260 χλμ., αν και στον αυτοκινητόδρομο, μια γεμάτη μπαταρία δύσκολα μπορεί να προσφέρει περισσότερα από 200 χλμ.

Εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς ότι το Citroen e-C3 Aircross με την μπαταρία των 44 kWh (υπό την ονομασία “Comfort Range”), προορίζεται κυρίως για αστικές μετακινήσεις και σύντομες διαδρομές έξω από το κλεινόν άστυ, με τη χαμηλή αυτονομία να υπονομεύει κάθε βλέψη για μεγάλα ταξίδια, τουλάχιστον χωρίς συχνή επαφή με τα καλώδια φόρτισης.

Όχι ότι η συγκεκριμένη έκδοση δεν είχε (ο παρελθοντικός χρόνος οφείλεται στην απουσία της από τον ελληνικό προϊοντικό κατάλογο της Citroen) το δικό της target group: οικογένειες που επιζητούν την καθημερινή άνεση, επωφελούμενες από το χαμηλό κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας.

Σήμερα, για την αμιγώς ηλεκτρική εκπροσώπηση του Citroen C3 φροντίζει αποκλειστικά η έκδοση “Extended Range” που με την μπαταρία των 54 kWh εξαλείφει το… μειονέκτημα της Comfort Range, χαρίζοντας στο e-C3 Aircross πιο εξωστρεφή χαρακτήρα, με μετριασμένο το άγχος της αυτονομίας.

Η μεγαλύτερη μπαταρία δεν συνεπάγεται τιμολογιακό άλμα, δεδομένου ότι με την επιδότηση του «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3» το κόστος απόκτησης ξεκινάει από τα 20.900 ευρώ. Η συγκεκριμένη τιμή εκκίνησης αναδεικνύει το γαλλικό μοντέλο στο φθηνότερο ηλεκτρικό οικογενειακό SUV της αγοράς (μαζί με το Opel Frontera με το οποίο μοιράζονται το ίδιο σύστημα κίνηση), ενώ κινείται σε παρόμοια επίπεδα με αυτές μοντέλων που ανήκουν σε χαμηλότερα segments και επομένως δεν προσφέρουν τους ίδιους χώρους.

Σε κάθε περίπτωση -και ανεξάρτητα από την μπαταρία- το Citroen e-C3 Aircross αποτελεί ένα από τα πιο άνετα μοντέλα της κατηγορίας, φιλοξενώντας στην καμπίνα του με άνεση τέσσερις ανήλικες, ακόμα και αν το ύψος τους υπερβαίνει το 1,80 μ. Θα έχουν αρκετό χώρο για τα πόδια και το κεφάλι τους, όπως και για τις αποσκευές τους, χάρη στα 460 λίτρα του πορτμπαγκάζ.

Την άνεση ενισχύουν και τα καθίσματα Advanced Comfort που χάρη στο παχύ αφρώδες υλικό των 15 χλστ. δεν κουράζουν ακόμα και μετά από ώρες αδιάλειπτης συμβίωσης με το μοντέλο. Το αμιγώς ηλεκτρικό SUV διεκδικεί τον τίτλο και του πιο πρακτικού μοντέλου της κατηγορίας, χάρη στην παρουσία μιας πληθώρας αποθηκευτικών λύσεων στην καμπίνα των επιβατών, αλλά και το ταμπλό δύο επιπέδων.

Στην εισαγωγική έκδοση “Υοu” δεν προσφέρεται κεντρική οθόνη αφής, αλλά βάση για smartphone. Επομένως όσοι δεν κάνουν συμβιβασμούς στον τομέα της ψηφιοποίησης, θα καταφύγουν στην “Plus” (23.000 ευρώ με την επιδότηση) με οθόνη αφής 10,25” η οποία αποδεικνύεται αρκούντως ικανοποιητική σε δυνατότητες και ευκολία χρήσης.

Στόχος της Citroen ήταν να δημιουργήσει ένα πρωτίστως άνετο αυτοκίνητο. Και, χωρίς αμφιβολία, το πέτυχε. Όχι μόνο με τους χώρους της καμπίνας, αλλά και τον τρόπο που το ηλεκτρικό SUV ταξιδεύει. Έχοντας στο οπλοστάσιό του την ανάρτηση Advanced Comfort με Progressive Hydraulic Cushions (υδραυλικά στοπ προοδευτικής απόσβεσης) της Citroen, το μοντέλο διαχειρίζεται αρκούντως ικανοποιητικά τις συνεχείς κακοτεχνίες του δρόμου, οι οποίες γίνονται αντιληπτές (κυρίως λόγω του ήχου της συμπίεσης) μόνο όταν περνάει πάνω από μεγάλες λακκούβες.

Το e-C3 Aircross δεν επιχειρεί να προσελκύσει στους κόλπους του όσους αποζητούν δυναμικά χαρακτηριστικά και επιδόσεις. Δεν προτάσσει γρήγορο τιμόνι, έντονη επιτάχυνση και εξάλειψη των κλίσεων στις στροφές. Μολονότι έχει επαρκή δύναμη -η οποία ξεδιπλώνεται προοδευτικά- για μια ασφαλή προσπέραση και το αυτοκίνητο διατηρεί άκοπα ταχύτητες αυτοκινητοδρόμου, έχει ως αποστολή να σε μεταφέρει από το σημείο «Α» στο σημείο «Β» με άνεση και ασφάλεια. Προσθέστε και τη λέξη «οικονομικά» χάρη στην αμιγώς ηλεκτρική υπόστασή του, ειδικά εφόσον ο ανεφοδιασμός γίνεται στον χώρο κατοικίας ή εργασίας, όπου η τιμή της κιλοβατώρας είναι σαφώς χαμηλότερη απ’ ότι σε δημόσιο σταθμό φόρτισης.

Σύμφωνα με τη Citroen, το e-C3 Aircross υποστηρίζει ταχεία φόρτιση DC έως 100 kW, επιτρέποντας τη φόρτιση από 20% έως 80% σε περίπου 30 λεπτά.

Κλείνοντας, το Citroen e-C3 Aircross ξέρει πολύ καλά τι θέλει να είναι: ένα άνετο, πρακτικό και οικονομικό οικογενειακό SUV. Δεν εντυπωσιάζει με επιδόσεις ή τεχνολογικές υπερβολές, αλλά με την ευκολία με την οποία ανταποκρίνεται στις ανάγκες της καθημερινότητας. Και τελικά, αυτή ακριβώς είναι η προσωπικότητά του.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

CITROEN e-C3 AIRCROSS

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: 1 η/κ

ΙΣΧΥΣ: 113 ίπποι

ΡΟΠΗ: 125 Nm

ΚΙΝΗΣΗ: Στους μπροστινούς τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: 1 σχέσης

ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 44 kWh (Comfort Range), 54 kWh (Extender Range)

ΜΗΚ. x ΠΛ. x ΥΨ.: 4.395 x 1.795 × 1.633 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.670 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 460 λίτρα (1.600 λτ. με αναδίπλωση)

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 12,9 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 143 χλμ./ώρα

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ: 18 kWh/100 χλμ. (Comfort Range)

AYTONOMIA ΔΟΚΙΜΗΣ: 260 ΧΛΜ. (Comfort Range)

ΜΕΓ. ΙΣΧΥΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΑC: 11 kW

ΜΕΓ. ΙΣΧΥΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ DC: 100 kW

ΦΟΡΤΙΣΗ 10-80% (DC): 30 λεπτά (Comfort Range)