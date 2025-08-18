Έγιναν ανάμνηση …

Της ηλεκτροπληξίας το ανάγνωσμα, και ψάξε και δεν θα βρεις στην αγορά μικρo-μεσαίο αυτοκίνητο για να οδηγήσεις με την καρδιά σου, αναζητώντας την τέλεια διαδρομή σου …

Το αυτοκίνητο των τεσσάρων μέτρων με θερμικό η hybrid κινητήρα, έως 200 ίππους, ανάλογα και με το βάρος, συνδυασμός που σου φτιάχνει τη διάθεση χωρίς να σε τσακίζει το κόστος του.

Πολυτέλεια σήμερα, άλλη κατηγορία, σε επίπεδα Porche Cayman, τα RS, M και AMG, οπότε αδιανόητο να στερηθείς για να αποκτήσεις «αμάξι» με κύριο γνώρισμα την οδική ευχαρίστηση, αντί τη χρηστικότητα σε επίπεδα μετακίνησης, με την ποιότητα, πλέον και τον εξοπλισμό να αποτελούν προτεραιότητα για τον μέσο Έλληνα.

Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο ότι όσοι έχουν αυτοκίνητα που χαρακτηρίζονται “Youngtimer”, τα προστατεύουν και τα αξιοποιούν, συμμετέχοντας σε εκδηλώσεις, όπου ενίοτε οι γνωριμίες εξελίσσονται σε φιλία.

Σήμερα που σε επίπεδο τιμής, ο τίτλος είναι “game over” για ότι αφορά στην αρχική φιλοσοφία των GTi. Πρόκειται για το τέλος και των άτυπων, των περίπου GTi της Β κατηγορίας, τα τύπου ST και GT line, ενώ δεν λείπουν προτάσεις που παραποιούν βάναυσα την ιστορία και ως τρόπος επικοινωνίας, ένα παιχνίδι του μάρκετινγκ που προσβάλλει την βαριά κληρονομιά.

Σε πρώτο πρόσωπο, «μαύρισα» που αποχωρίστηκα το μαύρο 208 GTi, ενώ ο petrolhead δικαιολογημένα θυμώνει που το e-208 των 1.600 κιλών ονομάστηκε GTi, με άλλοθι τους 280 ίππους του ηλεκτρικού κινητήρα, ίσως και το μπλοκέ διαφορικό, καλούδια από το παρελθόν που τα βρίσκεις και στη σύγχρονη Junior e….

Απλά ιεροσυλία και είναι σαφές πως στο γαλλικό/ιταλικό γκρουπ δυσκολεύονται να διαχειριστούν τις νόρμες για το αποτύπωμα των ρύπων.

Αντίστοιχα στη Hyundai ουσιαστικά σκότωσαν την περίφημη σειρά Ν αποσύροντας το i20N, μηχανή παραγωγή χαράς με λογικό κόστος και ενώ όλοι όσοι ήμασταν φαν, αναμέναμε το αυτόματο κιβώτιο. Αντίστοιχα, στη Ford πυροβολούν το πόδι τους καταργώντας τη σειρά ST και ειδικά το Fiesta, εξαιρετικό ακόμα και ένα με τον χιλιάρι με τους 140 ΗΡ, προσθέτοντας το ρεύμα ως κυρίαρχη πηγή ενέργειας στη γκάμα τους.

Άλλο ένα κάστρο έπεσε και ευτυχώς που το Puma, κορυφαίο B -SUV, χωρίς αντίπαλο στην οδήγηση, προσφέρεται και με τους θερμικούς κινητήρες του και πάλι καλά.

Στη Mini πάλι, ξέφυγαν οι διαστάσεις και ανεβάζουν την ιπποδύναμη, έχοντας όμως χάσει το μέτρο στο βάρος, το σήμα κατατεθέν και του Mini Cooper S πρώτης γενιάς ως έμπνευση πολλών. Ευτυχώς, στην ελληνική αγορά φροντίζουν ώστε τηρουμένων των αναλογιών να μη χαθεί το μέτρο της τιμής, προσφέροντας και σωστό εξοπλισμό, σε πληρέστατη γκάμα, με πλουραλισμό κινητήρων.

Κακά τα ψέματα,

Έμεινε το Toyota Yaris GR ως πρόταση για τον Πραγματικό Οδηγό που θέλει να κινείται διακριτικά και γρήγορα απολαμβάνοντας τη στιγμή. Το ζητούμενο για τρεις γενιές petrolhead, με πτυχίο -4Τ. Το GR Yaris, πρόταση που όμως, λόγω κόστους κατατάσσεται στη γκάμα των ονείρων μας, ενώ φυσιολογικά τα πρώτης γενιάς κρατούν την τιμή τους ως μεταχειρισμένα όντας και τέρατα αξιοπιστίας…

Αντίστοιχα με τον πήχη της τιμής ψηλά στοιχεία ώστε να οδηγείς θα βρεις και στα καλά Golf GTi και στα Mini Works, προτάσεις υψηλού κόστους που όμως δεν συνάδουν με τη θεωρεία μας για το ευέλικτο και γρήγορο χατσμπακ που ανταποκρίνεται στην εντολή του οδηγού και αναβαθμίζει την ικανοποίηση.

Μεταχειρισμένα …

Μονόδρομος η πληροφόρηση/καθοδήγηση από τα σχετικά site ώστε να βρεις κυρίως ένα Fiesta ST ή ένα 208 GTi, σε ανοικτή γραμμή με τους Γιώργο Καρανικόλα και Γκάλλο αντίστοιχα, ώστε να αξιολογηθεί ο θησαυρός που αν αποδειχθεί άνθρακας, δεν επανέρχεται σε χρυσό.

Όσο πιο κοντά στο αυτοκίνητο της παραγωγής τόσο το καλύτερο, χωρίς βελτιώσεις, και αν τα πληγωμένα μηχανικά μέρη επισκευάζονται, ενώ τα στοιχεία της ανάρτησης και οι τροχοί αλλάζουν, οπότε και υπολογίζεις το παραπάνω κόστος, δεν είναι το ίδιο, όταν αφορά στο αμάξωμα και έχει να κάνει με φανοποιό.

Σημαντικό σε ένα τέτοιο αυτοκίνητο, έως 20.000 ευρώ, είναι να κάθεσαι σωστά και να απολαμβάνεις το πλαίσιο αξιοποιώντας τον κινητήρα, χρησιμοποιώντας ένα χειροκίνητο κιβώτιο παλιάς κοπής …

Αναζητάς καθαρό i20 N; Δύσκολο. Συνήθως δεν πωλείται και αν βρεις, όπως και για ένα Mini Works περασμένης γενιάς, πέρα από το αυξημένο κόστος, απαιτείται ακόμα μεγαλύτερη προσοχή, ενώ κρίνεται απαραίτητη και η προσευχή που περιορίζει την αστοχία.

Γεγονός ότι ένα i20Ν θα πρέπει να αξιολογηθεί από την έγκυρη Βελμαρ, όντας ιδιαίτερο, ενώ τυχερός αν επιλέξεις Mini, θα συνεργαστείς με τη Spanos, ή αν είναι διαθέσιμο και με τη RON που εμπιστεύεσαι. Υψηλός ο συντελεστής εμπιστοσύνης ειδικά στα μεταχειρισμένα, όπου η σημασία του value for money εκτοξεύεται, ενώ όσο πιο ψηλά το κόστος, τόσο πιο δύσκολη η μεταπώληση σε βάθος χρόνου.

“Για την Τέλεια διαδρομή ρε γμτ”…

Τουλάχιστον όσο το επαρχιακό μας δίκτυο παραμένει φιλόξενο και μάλιστα, γοητευτικό, με την οδήγηση ελιξίριο ζωής, παρά τον περιορισμό της υπερβολής που οφείλεις να σεβαστείς. _ΣΧ