ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026 – Αντίστροφη μέτρηση: Σε πτήση το ράλλυ των θεών…   

Λίγο έμεινε, τόσο όσο, ώστε να απολαύσουμε και την νοσταλγική του έκφραση, το Eυρωπαϊκό Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις από την ΟΜΑΕ την επόμενη εβδομάδα, με αφετηρία στις Θερμοπύλες την Παρασκευή 22 Μαΐου…

Στο «Ελληνικό» σήμερα δημοσιογράφοι και άλλοι, όπως οι εκπρόσωποι της πολιτείας και των χορηγών, όπου ζήσαμε τη στιγμή της επίσημης παρουσίασης του ΕΚΟ Ακρόπολις Ράλλυ. Στο φυσικό της χώρο η όπως πάντα προσεγμένη εκδήλωση, όπου και θα εξελιχθεί η SS την Πέμπτη 24 Ιουνίου. Σχεδίαση τύπου ΟΑΚΑ και συνεχίζεται η άσκηση όπου το ελληνικό δείγμα γραφής αξιοποιείται και από άλλους ως παράδειγμα για την εξέλιξη του WRC, που χρειάζεται τέτοιες επιλογές κόντρα στις έτοιμες λύσεις. Προκύπτουν και αστοχίες αλλά όταν δεν είσαι εμμονικός και διορθώνεις εν τέλει δημιουργείς και γνωρίζοντας τους παθιασμένους και ικανούς ανθρώπους της ΛΑΜΔΑ, -με αγωνιστικό DNA ο επικεφαλής κ. Βαγγέλης Πέρπερας, που έχει την ευθύνη του χώρου, καμία αμφιβολία ότι η συνεργασία τους με τη Motosport Greece θα φέρει αποτέλεσμα εντυπωσιακό και πέρα από τα σύνορα του WRC. Το Motosport άλλωστε δεν έχει σύνορα, ό,τι διαχρονικά χαρακτηρίζει το Ράλλυ Ακρόπολις, με τον αγώνα μας φέτος να εξελίσσεται στη Στερεά Ελλάδα και στην Πελοπόννησο.

Μεγαλύτερη ημέρα του αγώνα από πλευράς Ε.δ η Παρασκευή με αγωνιστική αφετηρία στους Βωξίτες δίπλα στην Ιτέα, φέτος χωρίς τον αείμνηστο Ανδρέα Καλαφάτη που δεν θα υποδεχθεί το πλοίο του αγώνα που θα μεταφέρει τον θίασο από την Κόρινθο στο ανακατασκευασμένο λιμάνι της αγαπημένης μας πόλης, στη Φωκίδα. Από νωρίς το πρωί της Παρασκευής εκεί για την υποδοχή και για τον υπογράφοντα είναι σημαντικό, μας φορτίζει σε διάφορα επίπεδα που το Toyota GR Yaris με το 0 θα βγει από το πλοίο και θα πατήσει πρώτο στο έδαφος, με πλήρωμα τους Άγγελο Ζήβα-Νικόλα Παυλίδη.

Η διαδρομή είναι γνωστή από καιρό και θα μείνεις στο Στείρι για τα δύο περάσματα, ενώ την επόμενη ημέρα όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο χωριό Κολλίνες και στο τέλος της ομώνυμης Ε.δ, αφήνοντας για το απόγευμα το πεντάστερο Λεβίδι που θα το συνδυάσεις με την Ε.δ Μαίναλο. Το θυσιάζεις το κατέβασμα στο Γυμνό, ότι θα απολαύσει ο ιπτάμενος ΕλΕμ, αλλά χαλάλι. Στο Μαίναλο, θα απογειώσει τη θέαση το “σιρκουί” για έναν-έναν, στο τελευταίο πλάτωμα της Ε.δ λίγο πριν τον τερματισμό. Δουλεύεται όλο αυτό όπου αντικατοπτρίζεται η ευαισθησία της κ. Πασαλή για τον θεατή, η εμπειρία του Νίκου Μανώλη και αυτή η τρέλα το πάθος του Γιάννη Καραντάνα για το τέλειο terrain. Φινλανδός στην άλλη του ζωή ο Καρδιτσιώτης.

ΜΑΣ ΞΕΠΕΡΝΑΕΙ…

Το γεγονός προηγείται και το διαπιστώνεις ακολουθώντας τον δρόμο που χάραξε για την τέλεια εκδήλωση η κ. Ελένη Ξενάκη. Η διευθύντρια του 4Τ, επικεφαλής του γΤ, -κορυφαίο στο WRC, από το 2005 και δεν ήταν σήμερα τυχαία η παρουσία όλων μας στην εκδήλωση ως στελέχη του Ομίλου που εκδίδει τους 4Τ.

Εκδήλωση όπου ο οικοδεσπότης Τάκης Πουρναράκης, οι αρμόδιοι Υπουργοί, η κ. Ψαράκου της ΟΜΑΕ και τα στελέχη της ΕΚΟ και της Τοyota, στην κυριολεξία δίδαξαν το σεμνά και ταπεινά, ακολουθώντας και υποστηρίζοντας με το σεβασμό στα κόκκινα, ένα γεγονός παγκόσμιου επιπέδου που μας ξεπερνάει και κρίμα που ο σημαιοφόρος αθλητής του Ράλλυ δεν μπορεί να είναι Έλληνας. Η επαλήθευση της δικής μας μικρής ιστορίας, από τη συμμετοχή του Κωστή Στεφανή στο 31ο του ΡΑ μετά από 51 χρόνια αγώνες, σήμερα δίπλα στον Flandy, όπως το 1985 δίπλα στον μπαμπά του στον Τζίγγερ, ο Γιάννης τότε 23 ετών, ο Κωστής 35, ενώ ο Ανδρέας είναι 26, σε παιχνίδι που η ηλικία συνδυάζεται με το ταλέντο. Vive Le Sport._Stratissino

