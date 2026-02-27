ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026: Bulletin Nr1

Στο δρόμο το σωστό, η σχεδίαση του φετινού αγώνα και όπως διαβάζεις το σχετικό δελτίο Τύπου, με κείμενο για βράβευση, όντας ο υπογράφων μακριά από τους χώρους των αποφάσεων, είναι σαφές πως στο χαρτί η σχεδίαση φαίνεται του ονείρου.

Διαδρομή των τριών περιφερειών, με νέες και κλασικές Ε.Δ. στην Πελοπόννησο και στη Στερεά Ελλάδα, πρόσκληση-πρόκληση για όλους τους Έλληνες, όπως και για λάτρεις του WRC και της χώρας μας σε όλο τον κόσμο.

Το επίκεντρο του αγώνα στο Λουτράκι με δήμαρχο και υπουργούς WRC και είσαι αναγκασμένος να αλλάξεις motivo και να επανασχεδιάσεις μονοπάτια στην άγνωστη Ελλάδα, με αρετές που ψάξε και αλλού στον πλανήτη δεν θα βρεις. Για τις λεπτομέρειες, αναζητάς στο διαδίκτυο το Rally Guide 1, με σαφείς πληροφορίες προς κάθε κατεύθυνση.

Σε κάθε περίπτωση, θα ξεναγήσουμε μέσω 4Τ τους πιστούς στο νέο menu. Με μοντέρνα Ελληνική «μαγειρική» της κ. Πασαλή, που δεν ξεφεύγει από το DNA της, ότι εξασφαλίζει το χαρακτήρα ενός μοναδικού στο WRC αγώνα.

ΕΝ ΠΛΩ…

Η υπεραξία της σχεδίασης από τη μετακίνηση μέσω πλωτού park ferme, με το SUPERFAST, από την Κορινθία του Αθανασούλα και του Ρουστέμη, στη λατρεμένη Ιτέα των Αναγνωστάκου και των Καλαφάτη. Ταξιδέψαμε κάποτε, το 1991, αλλά δεν διανυκτερεύσαμε όπως θα συμβεί μεθαύριο και κακά τα ψέματα, αυτή η πεντάστερη επιλογή αποτελεί υπέρβαση σε θολό τοπίο όπως εξελίσσεται το WRC.

Η διαφορά, από τον Παύλο Κ. Αθανασούλα, τον Έλληνα μετρ του μάρκετινγκ και της επικοινωνίας-προβολής, με ζητούμενο οι χορηγοί να πανηγυρίζουν και να συνωστίζονται, ενώ ο αγώνας ταξιδεύει πρώτη θέση σε όλο τον κόσμο. Ανακοίνωση για τον αγώνα του 2026, χωρίς το έξτρα bonus από την SS στην Αθήνα που θα στείλει για επανεξέταση στελέχη της FIA και του promoter.

Για τους αρνητικούς με τη σχεδίαση, γνωστούς «Ακροπολάρες» υπεράνω καταγωγής, όλοι και όλα θα κριθούν απολογιστικά μετά τον αγώνα, που άλλωστε μας ξεπερνάει.

Ειδικά τον υπογράφοντα, με σεβασμό στο γεγονός δημιουργία της ΕΛΠΑ που αναβάθμισαν σε διαφορετικούς χρόνους οι Αλέξανδρος Δαρδούφας και Μανιατόπουλος, ο ΑλΜαν λάτρης της σκληρής χωμάτινης γραμμής, ενώ αποδείχθηκε ευφυής επιλογή το ERC, ως ενδιάμεσος σταθμός.

To κόλπο γκρόσο για την επιστροφή στο WRC από τον Δημήτρη Μιχελακάκη της ΟΜΑΕ, με μπροστάρη τον Λευτέρη Αυγενάκη και πρόκειται για επιλογή της πολιτείας με την υπογραφή του Πρωθυπουργού και τη σφραγίδα της Motosport Greece και χορηγό ονομασίας την πολύτιμη ΕΚΟ.

ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ…

Game over ως πλοηγός και αρνητικός για οποιονδήποτε άλλο ρόλο και το GR Yaris με το 0 περνάει δικαιωματικά στα χέρια του Άγγελου Ζήβα. Οδήγησε πέντε χρόνια το RAV με το 00, θα οδηγήσει τουλάχιστον άλλα πέντε το λευκό πυραυλάκι, με προστασία από την περίφημη Kyrkos και coordinator τον Σωτήρη Σκαλτσά.

Το GR Yaris, τελευταίο στη σειρά, αλλά το πλήρωμα πρώτο στην καρδιά όλων όσων στο περίφημο καραβάνι των πλοηγών και της ασφάλειας. Φοβερή παρέα ικανών, με εργαλεία τους, τα RAV που συνδυάζονται με τα pick up, αναμένοντας τη Hybrid έκδοση του Hi Lux.

O Άγγελος Ζήβας μαζί μας στο Γίνε Πρωταθλητής και στο Safetrack, ένας γνήσιος Τογιοταίος και θα το ζήσουμε από πολύ μακριά όλο αυτό. Μέσω 4troxoi.gr, ακούγοντας Τσαδαρη και διαβάζοντας Ξενάκη και ΠΤ, με αγωνία για τον Βασίλη στο δρόμο με το γιατρό και εμπιστοσύνη στον master SP, στον Κωνσταντίνο Σταύρου, που θα διδάξει από το νέο του γραφείο.

Τι άλλο; Καμία αμφιβολία και σε αντίθεση με το 2025 που έψαχνες και δεν έβρισκες, η ελληνική σημαία θα φιγουράρει ψηλά στην κατάταξη άπό την SS μέχρι και την PS…

Καλό δρόμο, με τον ωραίο, με τον ποιοτικό τρόπο της ήρεμης δύναμης και της σταθερής αξίας που ταιριάζει σε όλους τους εμπλεκόμενους στο σύγχρονο ΡΑ και ήταν τιμή μας που υπηρετήσαμε σχετικά._ Stratissino