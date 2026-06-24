ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026 – Χρυσά κλειδιά και άγνωστοι ήρωες: Οι τετρακίνητοι

Χαρακτηρίζονται άνθρωποι της υπέρβασης που συμμετέχουν εκτός σκηνής στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις του 2026 και κυρίως αυτοί οι τύποι που τους χαρακτηρίζουμε Quattro, πρόκειται για managers που πιστεύουν στο γεγονός, επιλέγοντας την προβολή των θεσμών που εκπροσωπούν ή των εταιρειών τους, με την υποστήριξη Ελληνικών πληρωμάτων.

Με κυρίαρχο στοιχείο το συναίσθημα, μια σπάνια αντίδραση σήμερα και είναι σαφές πως έχουν το σεβασμό μας, όπως όμως και συνολικά της κοινωνίας μας. Γεγονός πως χωρίς Έλληνες στις συμμετοχές δεν προκύπτει εθνικός αγώνας και η θεωρία (;) περί του απαγορευμένου αγώνα για τον Έλληνα ακούγεται αλλά δεν είναι αποδεκτή.

Σχόλιο ενός πολύ παλιού που συμμετείχε σε 17 Ακρόπολις, όλα του ονείρου, πέρα των αποτελεσμάτων και μακάρι να προκάνουμε να σχολιάσουμε ότι “αυτό είναι σωστό”, μόλις ένας Έλληνας “πίτσι” συμμετέχει στο JWRC, όπως και όταν προκύψει η συμμετοχή Έλληνα με Toyota GR Yaris χωρίς υδρογόνο, στα χρώματα της ΕΚΟ…

Μέχρι τότε

Περπατάς στο Service Park και αφού έχεις επισκεφθεί φιλόξενους χώρους όπως του Λευτέρη Σωτήρχου, για μια ζεστή χειραψία με τον μπαμπά Νικόλα και τον οδηγό τους Νίκο Ντάβαρη, όπως και στου SV για τη συνάντηση με gentlemen, όπως οι Βασιλείου, Δελαπόρτας, Καλαμαράς και Βασιλόπουλος με τους συνοδηγούς τους στη συνέχεια, αγοράζεις το βιβλίο του “Λεωνίδα”. Όπως και άλλα ποιοτικά καλούδια από τη μπουτίκ του αγώνα, ενώ απολαμβάνεις την εξαιρετική δουλειά του Κωνσταντίνου Σταύρου. Οι επιλογές του στο SP, θα έπρεπε να διδάσκονται σε σεμινάριο, αξιοποιώντας το χώρο και συντονίζοντας με μαεστρία μια εξαιρετική ομάδα που λειτουργεί αθόρυβα και αποτελεσματικά.

Η συνέχεια : Με απορίες ενός παροπλισμένου, στην κυριολεξία πλέον και μόνο ευγνωμοσύνη για πέντε υπέροχα χρόνια στο “άλλο μπάκετ”.

-Τι συνδέει τα στελέχη του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, με τον Ανδρέα Χριστοφορίδη της Hyundai Hellas κ.ο. μόνο, με τον Ιορδάνη Σερδερίδη που δεν συμμετέχει σε αναβάσεις και με τον Μάριο Ηλιόπουλο και της ΑΕΚ που δεν συμμετέχει στο ΕΚΟ άλλοτε SeaJet Acropolis Rallly και κακά τα ψέματα, χωρίς τον Ζορό, τον Θείο και τον Αυγενάκη, με σταθερές αξίες την Ανίτα και τον Παύλο, δεν θα είχαμε αγώνα στο WRC. Ίσως το ΡΑ της Φωτεινής στο ΙΡΑ και χαμογελάτε, ζήστε τη στιγμή με αρχοντιά.

Σεβασμός σε όσους στο ρετιρέ του γκρι κτιρίου στην Κατεχάκη, για τη συμμετοχή της Hellenic Police στον αγώνα του WRC με τον δικό τους ιπτάμενο Police man Γιάννη Πλάγο που έχει δίπλα του Πρωταθλητή. Τον Χρίστο Κουζιώνη, συνδυασμός με τίτλο: “πρώτοι από τους Έλληνες”, το 2025. Σημαντική επιλογή, καταρχήν για την ελληνική κοινωνία και στη συνέχεια για το Motorsport, όπου η εξωστρέφεια είναι πρωταθλητής και είναι συναρπαστικό, συγκλονίζει που ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας που σε προστατεύει, συμμετέχει σε ειδική άσκηση, όπου συνδυάζονται, το ταλέντο, με την εμπειρία και το καθαρό μυαλό, ακριβώς ότι και στην άσκηση των καθηκόντων του. Ότι χαρακτηρίζει και το συνοδηγό με πολύ ψηλά τον πήχη της σοβαρότητας στο πως υποστηρίζει μια ιεροτελεστία με αυξημένη ευθύνη που ξεπερνάει το αποτέλεσμα.

Για τον Ανδρέα Χριστοφορίδη της Hyundai και της ΚΙΑ κ.α. τι να γράψουμε; Σε ειδική διαδρομή, ως η κινητήριος δύναμη της συμμετοχής του Λάμπρου Αθανασούλα από το 2021, δίπλα του και το 22-23 και ξανά φέτος με πολλά στοιχεία της άποψης “γιατί έτσι” αγνοώντας αποτελέσματα με διακρίσεις, αλλά και αστοχίες, ακόμα και τη στρατηγική επικοινωνίας τους, ως έκφραση σεβασμού στο γεγονός, με εμπιστοσύνη στον άνθρωπο. Ειδική περίπτωση από έναν σπάνιο, έναν από τους τελευταίους…

Από τον Ιορδάνη Σερδερίδη η διαφορά για τη συμμετοχή των Λάμπρου Αθανασούλα-Κώστα Σούκουλη και η υποστήριξη του συναθλητή του επιτρέπει στους Κορίνθιους να βρεθούν στην αφετηρία του αγώνα και να συμμετάσχουν με τον τρόπο που τους ταιριάζει. Ο Jourdain που έτσι ξαφνικά, ξεπερνάς “τον συμπαθώ” και γράφεις “τον παραδέχομαι”. Μάθημα στα Ελληνικά από έναν κάτοικο Βελγίου με την αγωνιστική του κουλτούρα στη μέγιστη τιμή. “Chapaux Monsieur”.

Σε αντίστοιχο κρεσέντο ο Μάριο. Ο Ηλιόπουλος της SeaJet και της ΑΕΚ και είναι άγνωστο αν θα ήταν για καλό πρόεδρος της ΟΜΑΕ. Σημαντικό ότι με εξαίρεση την άσκηση του καπετάνιου οπότε κυριαρχεί στο Αιγαίο με τη μέγιστη σοβαρότητα, κατά τα άλλα προσθέτει το συναίσθημα στο κοφτερό μυαλό του και δεν είναι τυχαία η υποστήριξη του στον Ρουστέμη Junior αξιολογώντας με προσοχή το ταλέντο του και το κυριότερο, τη συμπεριφορά του. Με γεγονός πως όσοι στο περιβάλλον γνωρίζουν ότι ο “πιστάρχης” όπως μας “απείλησε” προχθές και ποιος να τον αμφισβητήσει, δίνει μεγάλη σημασία στο ήθος των συνεργατών του.

Με την ευκαιρία, αναρωτιέμαι αν ο Γιώργος Ντόντος, ο Eldon’s τηρουμένων των αναλογιών ξεπερνάει τους παραπάνω εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή κάτω από ιδανικές συνθήκες για τους Χαλκιά-Τσαούσογλου και Γιώργο Ντόντο-Νικόλα Ιντζόγλου, από τη μία οι “επαγγελματίες” και από την άλλη οι ήρωες με το 2WD, με κοινό παρονομαστή το κέφι τους. Όλοι τους σεμνοί, εραστές του αγώνα και δεν τίθεται θέμα συγκρίσεων από έναν τύπο Κουάτρο στη ζωή που στον αγώνα έχει δύναμη μόνο στον εμπρός άξονα.

Καλό αγώνα…

Τζίγγερ και Γιώργος Καρανικόλας οι μπαμπάδες που ζουν τη στιγμή, με την αγωνία τους στη μέγιστη τιμή. Φάρμακο για τον κ. Γιάννη, Ατού για τον Flandy ο Κωστής Στεφανής. Η ηρεμία για το Γιώργο, το δικό του ηρεμιστικό, ότι κυκλοφορεί διακριτικά και άοπλος παρακολουθώντας τον Νώντα όπου είναι εφικτό, ως μια συνήθεια παλιάς κοπής που χαρακτηρίζει την έμπειρη και ποιοτική παρέα του CarCenter. _Stratissino

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