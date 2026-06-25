ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026: Φίλε θεατή

Ζήσε τη στιγμή με ασφάλεια, πράξε ό,τι εξασφαλίζει τη σωματική σου ακεραιότητα και το κύρος του θεσμού.

Το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις ένα παγκόσμιο γεγονός υψηλού επιπέδου με υπεραξία από την ιστορία του… και να η ευκαιρία για τον Έλληνα ώστε να δείξει τι ξέρει και τι μπορεί, ενώ δημιουργεί με συνέπεια κάθε δώδεκα μήνες.

Σε ένα γοητευτικό και απαιτητικό περιβάλλον που προκαλεί, ο οργανωτής με τους κριτές, τα στελέχη του στο δρόμο, ξεπερνάει το αυτονόητο δίνοντας τη μάχη του ώστε να μην προκύπτουν απρόβλεπτα.

Είναι στοίχημα να γεμίσουν τα βουνά, να δώσουμε ζωή και σε μέρη που δεν επικοινωνούνται και είμαστε καταδικασμένοι να μετακινηθούμε και να παρακολουθήσουμε με ασφάλεια.

Φίλε θεατή (2)

Στο Ακρόπολις δεν αναζητάς τον ταξιθέτη ή τον σεκιουριτά όπως στο γήπεδο, αλλά είσαι συνεργάτης της οργάνωσης, συνάδελφος του κριτή και του ενδιάμεσου που άλλωστε έχουν τα όπλα τους.

Τα ατού…

Η ΕΛΑΣ, η επικοινωνία του αρχηγείου στο Λουτράκι με το βουνό. μέσα από πολλούς τρόπους, το χρήσιμο καραβάνι των πλοηγών από τα S μέχρι το 0 με κυβερνήτη το φίλο σου Άγγελο Ζήβα και το ελικόπτερο με αγωνιστικό “κυβερνήτη” τον θρύλο ΕΛΕΜ. Αποκλειστική τους ευθύνη ώστε ο αγώνας να εξελιχθεί με ασφάλεια, πιστοποιώντας ακόμα μια φορά ότι σε συνδυασμό με το χαρακτήρα του, είναι ο κορυφαίος στο WRC.

Στα ερτζιανά

Στο ραδιόφωνο, οι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος, η φωνή του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις από το 2021, θα μεταφέρουν κάθε εξέλιξη μέσα από το Service Park, από τις συχνότητες στους 93,8, 100,8 και 96,2.

Κλειδί για την ασφάλεια που συνδέεται με την ενημέρωση, η αμεσότητα του ραδιοφώνου, όπου είναι εφικτή η σύνδεση, οπότε και ξεπερνάει το Ίντερνετ όπου μεταφέρεται ένα μέρος της αλήθειας.

Η ουσία, αύριο στο SD, το απόγευμα στη SS στο περίφημο Ελλήνικον με εικόνα που θα μεταφερθεί σε όλο τον κόσμο και ποιο Ντουμπάι και από την Παρασκευή στο βουνό, μια αγαπημένη μας συνήθεια, με τον Έλληνα θεατή ατού σε μια προσπάθεια που για την Ελλάδα ξεπερνάει το WRC.

Δεν ξεχνώ…

-Που κάθομαι.

-Πώς διαχειρίζομαι τη στραβή σε συνεργασία με τους μάγους με τα γιλέκα.

-Πώς μετακινούμε, όντας ποτέ αντίθετα με τον αγώνα.

-Κόκκινη γραμμή, το κρυφτό από ειδική σε ειδική ώστε να προλάβω και άλλο και άλλο, όταν επιβάλλεται να περιμένω και τον ουραγό. Vive Le Sport._Στρατισίνο