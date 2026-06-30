ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026: Η επόμενη μέρα

Σκέψεις μετά το φετινό αγώνα, χωρίς σχόλιο για τους όρθιους θεατές στην SS στο Ellinikon Sports Park.

Άσκηση που δεν αφορά στον γνήσιο θεατή του βουνού, ενώ ουσιαστικά δεν λύθηκε η δυσκολία πρόσβασης στο SP, σε χώρο όπου τα ελληνικά πληρώματα, ενώ είναι γνωστό ότι θα πρέπει να δουλευτεί σωστά ώστε να μην προκύπτει σκόνη, ακόμα και όταν έχει αναγγελθεί απαγορευτικό στον Κορινθιακό. Αντίστοιχα, δεν πέρασε απαρατήρητη η άστοχη τοποθέτηση προϊόντος όπως τα βιβλία με την αυτοβιογραφία του ευεργέτη Λεωνίδα, όπως και η κακή συμπεριφορά στον Δημήτρη Μιχελακάκη, που κρίνεται ως αστοχία ενός ανιστόρητου ανεύθυνου.

Από την άλλη, -ενώ αποκλείεται να πέταξε Έλληνας πέτρα σε αγωνιστικό, αν έγινε έτσι…, αισθάνθηκες όμορφα για την πενταήμερη στο Λουτράκι και υπερήφανος για την πειθαρχημένη κοσμοσυρροή στο Μαίναλο, που μαζί με το πλοίο στην Ιτέα, δύο εμπνευσμένες επιλογές, αποτελούν παράδειγμα σε θεσμό όπου ο νέος Promoter θα έχει πολύ δουλειά να κάνει.

Ο προβληματισμός…

… αφορά στον Έλληνα οδηγό αγώνων που τα τελευταία έξι χρόνια απέχει από τις διακρίσεις σε γεγονός που του στοιχίζει αλλά πλέον και τον ξεπερνάει, όπως είναι το πλαίσιο του WRC. Με την ευκαιρία, αποτελεί έκπληξη ότι ουδείς θεσμικός ενδιαφέρεται για τους νεαρούς με ταλέντο Έλληνες οδηγούς που επιβάλλεται να υποστηριχθούν και από την πολιτεία, με σοβαρή εισήγηση από τους αρμόδιους φορείς όπως η ΟΜΑΕ, σε συνεργασία με τη Motorsport Greece.

Δυστυχώς δεν συνδέεται το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα με το ΡΑ ώστε να έρχονται προπονημένοι όλοι-όσοι, ενώ δεν προβλέπονται υποτροφίες, δεν οργανώνονται σεμινάρια, ούτε συμμετέχει Έλληνας σε σχολή εξελιγμένης αγωνιστικής οδήγησης στο εξωτερικό. Τα χρήματα, σαφέστατα δεν περισσεύουν, ενώ δεν αμφισβητείται η έντιμη διαχείριση στο ισόγειο και στον ημιώροφο του ΟΑΚΑ, όταν σε σχέση με χορηγίες, είναι προτεραιότητα να βρεθούν χρήματα για την οργάνωση των Ακρόπολις, σε WRC και ΙΡΑ. Γνώμη μας, χωρίς Έλληνα στους διακριθέντες, γίνεται η μισή δουλειά.

Ποτέ μη λες ποτέ

Πέρασαν 25 χρόνια από το θεσμό του Γίνε Πρωταθλητής έργο του 4Τροχοί και της Toyota Ελλάς, ότι επέτρεψε στον Λάμπρο Αθανασούλα να συμμετέχει σε ένα ακόμα «ΕΚΟ» Ράλλυ Ακρόπολις και μάλιστα, με την υποστήριξη βαριάς αντιπροσωπείας που απάντησε με τακτ και σε άστοχες επιλογές του, προκρίνοντας την ποιότητα του ανδρός και το αγωνιστικό μέγεθος του αθλητή.

Αντίστοιχη και η συμπεριφορά του Ιορδάνη Σερδερίδη που υποστήριξε ουσιαστικά τον Λάμπρο Αθανασούλα, ακολουθώντας στη βάση του, το μοντέλο Μάριος Ηλιόπουλος στις περιπτώσεις Ρουστέμη και Πλάγου, αλλά και Θέμης Χαλκιάς, που στηρίζει στο Κύπελλο, τον Γιώργο Δ. Ψύλλο.

Ξεπερνάει κάθε προηγούμενο, η υποστήριξη του Ιορδάνη στον Λάμπρο, στον Έλληνα με το ξεχωριστό παλμαρέ στο ΡΑ, αγνοώντας την αγωνιστική αποχή του αλλά και την ηλικία του. Ο Αθανασούλας που μέχρι να προδοθεί από το «κακό μάτι» το απόγευμα της Παρασκευής, είχε αυτόν τον ασφαλή τόσο-όσο ρυθμό, επιλογή που χαρακτηρίζει την κλάση του «Έγινε Πρωταθλητής».

Ο Σερδερίδης, που τον έχουμε «σταυρώσει» γιατί δεν κερδίζει τον Sesks, ενώ διαφωνήσαμε δημόσια για το πως διαχειρίστηκε τη συμμετοχή του στον Πύργο το 2025. Για τον ίδιο, λεπτομέρεια οι επιδόσεις του, όντας ένας λάτρης του Motorsport, ένας γλεντζές του βολάν και στο WRC που διασκεδάζει, αντιμετωπίζει με χιούμορ και με τις ατυχίες του, ακριβώς όπως το κάνουν σε συμπεριφορά για σεμινάριο και οι SV. Οι Δελλαπόρτας, Καλαμαράς και Βασιλόπουλος με τους συνοδηγούς τους, με τον Dentist expert, να μην τους προκάνει, όντας με έναν άξονα λιγότερο στη «μηχανή» του.

Με την ευκαιρία…

Αναρωτιέμαι αν θα έβγαινε κάτι καλό για τον Έλληνα οδηγό, σε περίπτωση που η κ. Ψαράκου με τη θετική της ανησυχία και τον αξιοπρεπή και δυναμικό τρόπο που διαχειρίζεται το θεσμικό της ρόλο, συναντούσε τον κ. Σερδερίδη, στην πλατεία των Βρυξελλών ή στο Λουξεμβούργο και ποιος αναφέρθηκε σε χρήματα;

Ο τρόπος απαιτείται ώστε να εξελιχθούν οι αγώνες σε προϊόν, για να βρεθούν χρήματα από χορηγίες και να αξιοποιηθούν με εντιμότητα και γνώση, οπότε σε συνεργασία με μια τολμηρή αντιπροσωπεία, να προκύψει θεσμός «Γίνε Πρωταθλητής», σε σύγχρονη εκδοχή. Αξιοποιώντας και τις τάσεις υποστήριξης από σοβαρούς, όπως ο Γιάννης Παπαδημητρίου ίσως κ.α., σε χώρο που ποτέ μη λες ποτέ, ενώ ακόμα κυριαρχεί το συναίσθημα που όμως δεν αρκεί, αφού ουσιαστικός χορηγός παραμένει ο «παντελονίδιος».

Γιάννης vs Νώντας

Η ιστορία επαναλαμβάνεται και είχε στοιχεία από τον περσινό αγώνα και η φετινή τους προσπάθεια. Στο τέλος, ο αστυνόμος Πλάγος είδε το Λουτράκι-2 όπως την Αλυκόπετρα κατηφόρα και ακούγοντας τον Πρωταθλητή Κουζιώνη, στήθηκε όπως ξέρει, σκόπευσε, πυροβόλησε και κέρδισε τον Νώντα.

Ο Καρανικόλας, είναι σίγουρο ότι ακούει τον εξαιρετικό Κακαβά, αλλά αποδεικνύεται υπερπροστατευτικός στον κακό δρόμο, απέχοντας από τον τύπο με τα Rally3 που κυνηγούσε ξένους ακολουθώντας εξαιρετικό ρυθμό. Οι 2Χ2, παρέσυραν και τους Χαλκιά-Τσαούσογλου, που την Κυριακή απάντησαν με τέρμα γκάζι στην ατυχία.

Γεγονός, ότι θα ήταν αλλιώς ο Έλληνας στο ΡΑ αν συμμετείχαν και οι Αμούτζας, Πάνος Κύρκος και αν ο Αθανασούλας, ο Ρουστέμης και ο Πλάγος, συμμετείχαν σε πλήρες Πρωτάθλημα παρέα με τον δάσκαλο κ. Γιάννη Παπαδημητρίου, όπως και με τον Θέμη Χαλκιά κ.α.

Στο μεταξύ, έρχεται ο Αχιλλέας, ενώ ο Flandy ολοκλήρωσε το αγροτικό του οδηγώντας αξιόπιστα το σχολικό και αν θεωρείτε ότι έχουν οροφή οι Έλληνες στο ΡΑ μελετήστε το τέλειο «γυρολόγιο» του Λάμπρου την Παρασκευή και του Παναγιώτη το Σάββατο, αξιοποιώντας και τους Σούκουλη, Μπακλώρη και έχετε μια ιδέα για το ρυθμό τους, αποτέλεσμα εμπειρίας και ταλέντου…

«Chapeau» στον Στεφανή…

Υπόκλιση στον Κώστα, υποστηρικτής του όλα γίνονται, που φροντίζει να το επαληθεύει στην πράξη, ξεπερνώντας στόχους που αρνείται να οριοθετήσει.

Στο παρελθόν δε μάσησε, κάθισε δίπλα στο παλικάρι του στον Μάνο και πρόσφατα στον JJ, ενώ συμμετείχε στο 31ο του ΡΑ με τον δίμετρο Flandy. Στο πρώτο Ακρόπολις του 26χρονου και ολοκλήρωσαν υποδειγματικά, με επίδοση για σεμινάριο. Αγρατζούνιστο, το Shell Fiesta τους, με γεγονός ότι ο professor ξέρει την έννοια και της υπομονής στα καλντερίμια, σε 30η διέλευση και ποιος να συγκριθεί μαζί του;

Αστοχία…

Την παραμονή του αγώνα σε εκδήλωση στην SS, επιλέχθηκε ξένος οδηγός που δεν ήταν ο Latvala ή ο Kankkunen, για τη ξενάγηση του Πρωθυπουργού, γκρεμίζοντας το δικό μας αφήγημα, ότι μας δίδαξαν ο Καββαθάς, ο Σταθάκης και ο Ιαβέρης περί της αξίας του τοπικού ήρωα, που δίνει λάμψη στον αγώνα.

Ο Έλληνας οδηγός αγώνων που αδικήθηκε-προδόθηκε, δεν είχε την τιμή να μιλήσει στη γλώσσα του με τον Κυβερνήτη της χώρας, λάτρη της οδήγησης και αποδεδειγμένα υποστηριχτή του ΡΑ και δεν οδήγησε ένα αυτοκίνητο παραγωγής σε πίστα Μίκι Μάους με 1η-2η και με τη χρήση της 3ης στην παραλιακή αν πετύχεις τα φανάρια ανοικτά.

Όταν λοιπόν δεν τον εμπιστευόμαστε και δεν βλέπουμε την ελληνική παρουσία ως υπεραξία στο «Ράλλυ των Θεών», πως έχουμε την απαίτηση να στηρίζουν σημαντικοί τον Έλληνα για τη συμμετοχή του, δρόμος που ακολούθησαν με συνέπεια υψηλού ρίσκου στη Hyundai Hellas και υποστηρίζει ο Μάριος Ηλιόπουλος, που διδάσκει τσαγανό σε διάφορες κατευθύνσεις.

Σε πρώτο πρόσωπο

Γράφτηκε, ότι η περιγραφή της SS με τον Πάνο Σειτανίδη, κούρασε και αρκετοί έφυγαν νωρίτερα για αυτό το λόγο. Απολογούμενος, επιβεβαιώνω ότι δεν θα ξανασυμβεί, ενώ μόλις έγραψα και το τελευταίο μου Ράλλυ Ακρόπολις σε 4Τ, από το 83.

Αντίστοιχα, δεν έχω να προσφέρω στο καραβάνι των πλοηγών που κινήθηκε όπως λειτουργεί το ρολόι της Garmin, με ρεσιτάλ διαχείρισης και του απρόοπτου από τους Αργυρίου, Συνετό, Αμαξόπουλο, Πιερουτσάκο, Γρηγορόπουλο και με τον αξιόπιστο κ. Μήλα, που θα έπρεπε να διδάσκεται σε σεμινάριο. Όπως συμβαίνει με την άσκηση για τον απεγκλωβισμό, όπου ολοκληρώθηκε χάρη στους EMC, στους Σπύρου, Τροχάτο και Αργυρίου, με τον Έλληνα του δικού μας Motorsport, ισχυρό, δυνατό, ικανό και γενναιόδωρο, όντας εθελοντής, σε διάφορες κατευθύνσεις.

Αναμενόμενο, ότι ο Άγγελος Ζήβας όπως και όλοι οι πλοηγοί, δίπλα του ο διεθνής Νικόλας Παυλίδη και στα άλλα μηδέν, χρυσάφι οι τρεις κουμπάροι μας από την Κύπρο, τύποι WRC, ζωγραφίζουν, αξιοποιώντας την εμπειρία τους και το «δεν σπάει-δεν χαλάει» των Toyota, ενώ ο Σωτήρης Σκαλτσάς, δίπλα του οι Χατζηθεοδωρίδης και Ζωγράφος, συντονίζει μια ισορροπημένη ομάδα, με υποστήριξη από τους μάγους της Kyrkos Racing. Oμάδα, όπως αποδείχθηκε με ειδικούς και στα social media.

Καλή συνέχεια, σε γεγονός που κάποιοι οφείλουμε, όπως είναι το Ράλλυ Ακρόπολις, ενώ δεν κρύβεται ότι μας ξεπερνάει. _ Στρατισίνο