ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026: Κακά τα ψέματα

Μας ξεπερνάει συνολικά ο αγώνας και ό,τι και να γίνει τις επόμενες ημέρες, θυμήσου: Η βάση του αγώνα θα είναι μια έντιμη όσο και πολιτικά ορθή επιλογή, με εμπιστοσύνη σε όσους έχουν την αγωνιστική και την πολιτική ευθύνη.

ΠΡΕΜΟΥΡΑ, δικαιολογημένη ως προς το πού η βάση, η αφετηρία και ο τερματισμός, όπως βέβαια και η SS και το SP και για όσους πιστούς ευρύτερα η διαδρομή του Ράλλυ το 2026, ενώ οι Ε.δ εξειδικευμένα, απασχολούν τους αγωνιζόμενους και τις ομάδες.

Σημαντικό ότι οι υπεύθυνοι λειτούργησαν με τακτ και δεν ήταν αυστηροί με τις προθεσμίες των προτάσεων για το επίκεντρο του αγώνα, ούτε ανέλυσαν σε βάθος την ποιότητα τους, δίνοντας βάρος στην ουσία κάθε περίπτωσης.

Παρακολουθώντας από τα social media το οδοιπορικό όσων έχουν την ευθύνη της αξιολόγησης των προτάσεων ώστε να εισηγηθούν στον αρμόδιο Υπουργό που αποφασίζει, δεν κρύβεται ότι όργωσαν τη χώρα. Αντίστοιχα, δεν είναι μυστικό ότι τη βάση του αγώνα διεκδικούν στα ίσια, με Υπέρ και Κατά σε ισορροπία, η Λαμία και το Λουτράκι.

Η εμπιστοσύνη είναι γεγονός σε όσους θα αξιολογήσουν με αντικειμενικά κριτήρια, αλλά και σε όσους έχουν την ευθύνη της φιλοξενίας με πλεονέκτημα στη μια περίπτωση τον Περιφερειάρχη Σπανό και τον δικό μας Χρυσόστομο Καρέλλη με φορτωμένο χαρτοφυλάκιο ευθύνης. Στην άλλη περίπτωση, ένας αλλά Λιοντάρι, ο Δήμαρχος Γιώργης Γκιώνης, σωτήρας του αγώνα στο ERC και με όραμα για τον αγώνα στο WRC. Άλλωστε δεν πατάει τυχαία ο αγώνας στα χωράφια του στη σύγχρονη εποχή.

Θα πει ο έξυπνος, ο γνωστός «κουτοπονηρίδης», που κατάλαβε: «ΣΧ το ξέρεις, πάμε Λουτράκι». Ούτε γνωρίζω, ούτε εύχομαι, πολύ μακριά άλλωστε από το στενό κύκλο των υπευθύνων και είπαμε υπάρχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα και στις δυο περιπτώσεις. Να πάμε ξανά Λαμία, με προϋπόθεση όμως ότι η δημοτική αρχή δεν θα κάνει αγγαρεία και αφού ουδείς ζήτησε συγγνώμη για τις ακρίδες και τα κουνούπια, να γίνουν τα απαραίτητα ώστε να να εξαφανιστούν. Άδικο για την πόλη, τη χώρα, τον αγώνα και το θεσμό …

Το δίκαιο για την ποιότητα του αγώνα, το κύρος του θεσμού αλλά και για τους χορηγούς και τους θεατές, η πετυχημένη επιλογή της SS, ώστε να ξεπεραστούν οι αστοχίες των τελευταίων ετών. Κάτι όμορφο και πρωτότυπο, καθρέπτης και της φιλοξενίας ειδικών κ.α με μεγάλο εκτόπισμα και σε υψηλά επίπεδα, οι προσκεκλημένοι των χορηγών. Μεγάλο γεγονός και θέλεις να το επικοινωνείς και να το μοιράζεσαι με σημαντικούς…

Υπεραξία από την άγρια φύση, όπου γοητεύουν ο χωματόδρομος, η σκόνη-λάσπη αλλά θέλεις και το κοκτέιλ με τα σνακς φορτωμένα με σολομό, στοιχεία που χαρακτηρίζουν την εξάστερη φιλοξενία που ταιριάζει στο γεγονός.

Καμία αμφιβολία ότι όπου και αν είναι το επίκεντρο οι Ειδικές Διαδρομές θα είναι η τέλεια επιλογή και ως lay out, ενώ το SP θα λάμπει όπου και αν στηθεί και λειτουργήσει. Με τον Κωνσταντίνο Σταύρου και τους συνεργάτες του, να έχουν την τέχνη να μεταμορφώνουν. Απο τις περιπτώσεις που ο σκουπιδότοπος εξελίσσεται σε ανθοπωλείο

Εκκίνηση για το 21ο Ράλλυ Ακρόπολις, κάτω από τον Ιερό Βράχο

ΚΟΚΚΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

Η Αφετηρία! Να μείνει ο αγώνας στη Λαμία της παράδοσης, ή να επιστρέψει στο Λουτράκι για μια έντιμη παρτίδα black Jack που διαχρονικά κερδίζει η Ελλάδα, αλλά με τη ράμπα στην Αθήνα. Ιδανικά στην Ακρόπολη λόγω κύρους και παράδοσης, με plan B το Παναθηναϊκό Στάδιο. Ώστε να λάμπει όπως ταιριάζει στο Καλλιμάρμαρο, με 60 χιλιάδες Έλληνες να χειροκροτούν ξένους επαγγελματίες και ερασιτέχνες συμπατριώτες τους ψυχάρες, με ταλέντο χωρίς υποστήριξη, εκφράζοντας και τη μέγιστη τιμή σε έναν χώρο που προσφέρεται για τέτοιου επιπέδου ιεροτελεστία …Η SS του ονείρου;

Απ έξω, στο πεζοδρόμιο το GO και ανέβα την Αρδηττού και στρίψε δεξιά στου Παπαδημητρίου και ξανά δεξιά στις στήλες και μείνε στο γκάζι, ενώ δεν μπορεί, κάπως θα κυκλώσει με λίγο από Ζάππειο. Υποθετικό σενάριο υψηλού ρίσκου, αποτέλεσμα φαντασίας συνδεδεμένη με την ψυχολογική ανάγκη η αφετηρία να συνδέεται με τα ιερά και τα όσια του τόπου, όπως και με την ονομασία-ιστορία του αγώνα.

Εσύ που αποφασίζεις και εσύ που θα φιλοξενήσεις, ότι και να γίνει θυμήσου: Μας ξεπερνάει το Ράλλυ Ακρόπολις, επιτέλους έργο της πολιτείας. _ Stratissino