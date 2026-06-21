EKO Ράλλυ Ακρόπολις 2026 – Οι πλοηγοί: Αλλαγή φρουράς (προσωπικές μαρτυρίες)

Για τον πλοηγό με το 0 στο ΡΑ το σχόλιο και το «φύγε Στράτη, έλα Άγγελε», επαληθεύεται στην ουσία της άσκησης.

H αλλαγή στο μπάκετ του οδηγού στο Toyota GR Yaris με το μηδέν (0) σε ένα ακόμα ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, έχει την υπογραφή Τάκης Πουρναράκης, με τον Αγωνιστικό Δντη του αγώνα Παύλο Κ. Αθανασούλα και την κ. Ανίτα Πασαλή -κορυφαία Αλυτάρχη στο WRC, να συμφωνούν με την πρόταση του υπογράφοντα για την επόμενη ημέρα. Μια αξιοκρατική επιλογή ο Άγγελος Ζήβας, με το αγωνιστικό ήθος του, όπως και των στελεχών ευθύνης του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, να διδάσκεται σε σεμινάριο.

«Ώρα Ζήβας»…

«Επιτέλους», όπως σχολιάζεται, ένας Τογιοταίος στο πηδάλιο του εμβληματικού GR Yaris που στην εξελιγμένη του εκδοχή θα χρησιμοποιηθεί non stop σε τέταρτο σερί, ΕKO Ράλλυ Ακρόπολις.

Ο 60 χρόνος Άγγελος Ζήβας, από το 2021 στο «00» και ευρύτερα στο WRC τέτοιο τύπο δεν θα βρεις. Ο AZ με μεταπτυχιακό ως Professor στο Γίνε Πρωταθλητής και στο Safetrack, πέρα από το αγωνιστικό του παλμαρέ σε εξέλιξη. Συνοδηγός του, ο διεθνής Νικόλας Παυλίδης, ένας σπάνιος στο κάθισμα δίπλα του στο μπιζού, -κόσμημα το GR-Yaris, όπως στη Motorsport Gr είναι και η κ. Αγγελική Mαλεβίτη, που τη συναγωνίζεται (;) σε λάμψη, ειδικά από τη στιγμή που ο καλλιτέχνης John (Αργυρόπουλος) άλλος ένας για «δέσιμο», έδωσε με τις πινελιές του ταυτότητα στον Ιάπωνα. H ουσιαστική διαφορά από τον Πρόεδρο-Πρωταθλητή Hermann Riedl, που ενέκρινε το τρελό μπάτζετ για την εξέλιξη της εξέλιξης του GR Yaris, οπότε και ταξιδεύει στο χώμα όπως η συλλεκτική Supra στο Ζάππειο.

Το GR Yaris, «καθρέπτης της αξιοπιστίας Τογιότα», με τη διαφορά από το αντίστοιχο της παραγωγής, σε σημαντικές λεπτομέρειες.

Shake down…

Άσκηση ευθύνη της ομάδας Αθανασούλα, ο Λάμπρος μαθητής και του Άγγελου και όλο αυτό φορτίζει με συναισθήματα τον πολύ παλιό.

Διαδικασία με το εξελιγμένο GR Yaris, σε άτυπη δοκιμή και αποδείχθηκε παιχνίδι στο χέρι του οδηγού, ένας μετρ και με τη Corolla WRC που προσαρμόστηκε στο bebe από το πρώτο μέτρο, απολαμβάνοντας την εξαιρετική ανάρτηση, αλλά και την τετρακίνηση, ακολουθώντας ρυθμίσεις «Καραίσκος». Ο Άγγελος Ζήβας, που ξέρει καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον, το πώς δεν θα προβληματιστεί από το σύστημα ABS στο χώμα, ενώ ακούγοντας Παυλίδη, έχει τον τρόπο ώστε να αποδειχθούν πλεονέκτημα οι μακριές σχέσεις μετάδοσης. Aτού με απόδειξη άλλωστε, τα εξαιρετικά λάστιχα της Hankook.

Κακά τα ψέματα

Να μη ξεχνάμε και είναι το πάθος του Πουρναράκη για το τέλειο, ώστε το 2022 να ζητήσει από την Toyota Ελλάς, βασικός χορηγός του αγώνα, το GR Yaris ως πλοηγό αυτοκίνητο. Για την υπέρβαση, είχε την υποστήριξη της κ. Αγγελικής Τσενέ, -μάρκετιγκ master, από την εποχή που καθιερώθηκε στην καρδιά του Έλληνα το IQ, οπότε και προέκυψε δυνατό κοκτέιλ με τις γνώσεις του Ηλία Καραΐσκου που δεν έκανε εκπτώσεις στο μεράκι του και αγκάλιασε ως στέλεχος της ΤΕ και λάτρης του WRC το project της εξέλιξης, εποπτεύοντας διακριτικά και τη χρήση.

Με εμπιστοσύνη σε Ιταλούς εξελιχτές, -ευθύνη τους το ενιαίο με GR Yaris, και κυρίως στο αρμόδιο τμήμα της Toyota Ελλάς στον Ασπρόπυργο. Το Tech hub by Τoyota Hellas-Inchcape, εγκατάσταση-χειρουργείο όπου έξι στελέχη υψηλού επιπέδου συντονίζει ένας petrolhead-maestro, ο Ερωτόκριτος Καλογεράτος ο προϊστάμενος της εγκατάστασης, με σημαντικό το ρόλο και της κ. Ιωάννας Βασιλειάδου, όντας η Network Transformation and Operations Director.

Στον αγώνα η ευθύνη συντήρησης του GR Yaris είναι υπόθεση της Kyrkos Racing. Με τους τρεις πολλάκις Πρωταθλητές και τους συνεργάτες τους, από το Service Park όπως ήταν η αρχική συνεννόηση που δεν τηρήθηκε, εν τέλει να οργώνουν τη χώρα με το περίφημο μαύρο pick up τους υποστηρίζοντας τον πλοηγό! Ακριβώς όπως σε ΡΑ μέχρι τα χρόνια του SP, ότι θα συμβεί και φέτος με σταθερή αξία τον εφεδρικό πλοηγό Σωτήρη Σκαλτσά που στο λευκό Hi-Lux θα έχει δίπλα του τον Θοδωρή Χατζηθεοδωρίδη -μαζί μας από το 2022. Το HL, ένα pick up θρύλος, με σταθερή αξία και με ατού τα λάστιχα της General, θηρία που έσωσαν τον αγώνα και την αξιοπρέπεια μας στη μάχη με τη φύση το 2023.

Συνεργάτες και φέτος στα Toyota RAV, με το «00» οι Κώστας Αργυρίου-Χριστόφορος Καραολής και στο 000 οι Κώστας Συνετός-Ανδρέας Ανατολίτης, ενώ στο Hi Lux-SO οι Ανδρέας Γρηγορόπουλος-Δώρος Μωυσέως. Ελληνάρες, πολύπειροι χεράδες στα πηδάλια, Κύπριοι κουμπάροι, για έκτη χρονιά με σημαντικό ρόλο στα δεξιά καθίσματα των πλοηγών. Dream team με «new entry» τον Γρηγόρη Πιερουτσάκο και δεν περιγράφεται ο τρόπος της συνεννόησης μαζί του, σε χρόνο που δεν ξεπέρασε το λεπτό. Μακάρι να τα καταφέρει και να συμμετέχει στην ομάδα και ο Λάμπρος Ζωγράφος, δίπλα μας στο μπάκετ του GR Yaris Cross AWD του συντονισμού. Υπολογίστε ότι η διάθεση αυτοκινήτων ξεπερνάει τα εξήντα Toyota όλων των τύπων.

«Φύλακας Άγγελος» όλων, ανθρώπων και «μηχανών», ο Πάρχας Jr ένας σπάνιος που διδάσκει και ειλικρίνεια σε ένα δύσκολο project που το αντιμετωπίζει ως μια υπεύθυνη συνήθεια με αντοχή και στο χρόνο, ενώ έχει το σεβασμό όλων στο «καραβάνι» κ.ο. μόνο.

Από τους ανθρώπους η διαφορά και η κ. Τζίνα Ρουμπάκου της ΤΕ, αριστούχος στην απλή και στη σύνθετη επικοινωνία, είναι το κλειδί για το χαμόγελο όλων με ότι αυτό σημαίνει και για την αξιοπιστία μας. Γεγονός πως με εξαιρετική διάθεση απολαμβάνεις την παροχή των υπηρεσιών σου σε αγώνα κομμάτι ζωής, ενώ έτσι απορρίπτεις και τη βλακεία και το ύπουλο χτύπημα και όντας ψύχραιμος, διαχειρίζεσαι και το απρόβλεπτο, όπου η εμπειρία κάνει τη διαφορά.

Σημαντικό ότι για αυτή την ομάδα, όπως και για τους σπουδαίους στα S, αλλά και για τον ουραγό, επικοινωνία από το αρχηγείο έχουν οι Νίκος Μανώλης-Πασαλής-Καραλής και μακάρι κάποτε να βρεθεί και νεότερο στέλεχος, σεμνός και χωρίς έπαρση, ώστε να τους μιμηθεί στη δράση, με μηδενικό ύφος, ότι χαρακτηρίζει αυτή τη σημαντική τριάδα στελεχών του αγώνα. Οι διαταγές και η τζάμπα εντολές προς κάθε κατεύθυνση, με στιλάκι που δήθεν δεν επιδέχεται συζήτηση, ειδικά μάλιστα μέσω VHF, εξαντλήθηκαν τον προηγούμενο αιώνα.

Σε πρώτο πρόσωπο…

«On road», δίπλα στον μετρ Πάνο Σεϊτανίδη για το τεχνικό σχόλιο, στη μετάδοση της «The Ellinikon Sports Park», στην καρδιά του The Ellinikon, η μεγαλύτερη αστική ανάπλαση στην Ευρώπη και μείνετε συντονισμένοι._ Στρατισίνο

Φωτογραφίες: Γιάννης Κουσκούτης