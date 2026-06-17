ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026 – Πρωταγωνιστές: The Gentlemen

Rally3, Rally4 και Rally5. Ένα ιδιαίτερα γευστικό κοκτέιλ με αυτοκίνητα πολύ κοντά μεταξύ τους, όπου τη διαφορά κάνουν οι άνθρωποι.

Εντός και εκτός μπάκετ, συνδυασμοί με οδηγούς ερασιτέχνες υψηλού επιπέδου, σε κάθε τους δραστηριότητα.

54. Γιώργος Βασιλάκης-Άλαν Χάρυμαν, CarCenter Ford-Fiesta Rally 3

Οι Παγκόσμιοι, ο συνδυασμός που ακολουθεί το master cup στο WRC με αυτοκίνητο Rally3 και θα τους ακολουθήσουμε στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, όπως χθες στο Ράλλυ Στερεάς και προχθές στο Σαφάρι και στην Ιαπωνία, όντας και πολυδιάστατοι, καλύπτοντας αποστάσεις ώστε να απολαμβάνουν ότι λατρεύουν με ένα δικό τους τρόπο που το σεμνά ξεπερνά ακόμα και εξαιρετικές επιδόσεις τους.

58. Flandy-Kώστας Στεφανής, SHELL Fiesta Rally3

Συμμετοχή πολλών καρατίων με βάρος τα 100 χρόνια του χορηγού τους και τα πενήντα αγωνιστικά χρόνια του συνοδηγού, με τριάντα και ένα Ράλλυ Ακρόπολις, στο παλμαρέ του που συγκλονίζει. Συμμετοχή, όπως με τον Τζίγγερ στο πρώτο του Ακρόπολις το 1985 με το Audi Quattro, σήμερα, με το παλικάρι του ΓΒΒ, τον 26 χρόνο Flandy στο πρώτο του ΡΑ. Τυχερός ο Ανδρέας, θα μάθει τις κακοτοπιές και θα προσαρμοστεί στο σωστό ρυθμό από τον καλυτερότερο, τυχεροί και εμείς, από την άψογη ενημέρωση για την προσπάθεια τους, με σφραγίδα Traction και υπογραφή Νώντας Δουζίνας.

59. Νίκος Nτάβαρης-Κ. Μακρής-SM Sport Fiesta R3

Εδώ η διαφορά από τον κόουτς-εξελιχτή, άλλοτε Πρωταθλητής ο Λευτέρης Ν. Σωτήρχος, με ομάδα που λάμπει στο Πρωτάθλημα και σε διεθνείς αγώνες. Ο Λευτέρης που έχει τον τρόπο τον σωστό, ώστε ο 70 χρόνος κ. Νίκος Ντάβαρης να ζήσει τη στιγμή με χαμόγελο από την αφετηρία μέχρι τον τερματισμό, αξιοποιώντας και τον συνοδηγό του Κωνσταντίνο Μακρή με συνέπεια δίπλα του στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, με το Valvoline-EVO 9.

64. Γιώργος Δελαπόρτας-Ηλίας Λ. Παναγιωτούνης, SV-Fiesta Rally3

Και εδώ τα σήματα 4Τροχοί έχουν προσαρμοστεί εξ αρχής και παραμένουν. Ο 45 χρόνος οδηγός στο τέταρτο ΡΑ, όντας από τους πρώτους στο χορό με Rally3, ενώ ο πολύπειρος συνοδηγός, παλικάρι με τσαγανό, έχει να αναφερθεί σε εξαιρετικά ΡΑ, αλλά και σε αστοχίες, συνδυασμός που δίνει υπεραξία, σε μια ερασιτεχνική προσπάθεια με επαγγελματικά χαρακτηριστικά, αλλά και τα απαραίτητα συναισθηματικά στοιχεία.

65. Θοδωρής Καλαμαράς-Δημήτρης Λαμπράκης-SV Fiesta Rally3

Τον υποστηρίζουν οι uniko, clevermedia, LG Hellas, ενώ τα σήματα του 4Τ είναι σε μόνιμη θέση στα αυτοκίνητα που χρησιμοποιεί το πλήρωμα. Μια καθαρά ερασιτεχνική προσπάθεια που την επικοινωνεί ως σεμινάριο ένας άνθρωπος της υπέρβασης και μάλιστα σε διάφορες κατευθύνσεις, συνδεδεμένες με το πάθος του για το GR-Motosport.

Οι Δελλαπόρτας και Καλαμαράς, στην τέντα της S.V. Motosport του Σπύρου Βασιλείου, που τολμάει και συντονίζει δύο, τρεις και περισσότερες συμμετοχές και στο WRC

Ήρωες…

Όσοι με αυτοκίνητα που η κίνηση μεταδίδεται μόνο στον εμπρός άξονα και μπορεί να είναι λεπτομέρεια η κατηγορία, αλλά είναι σημαντική η εμπειρία και έχουμε να κάνουμε με ρίσκο ανθρώπων υψηλού επιπέδου που επέλεξαν να ζήσουν τη στιγμή με τον σεμνό τρόπο όπου αρκεί ο τερματισμός ώστε να σχολιάσουμε «ο στόχος επετεύχθη», σε συνδυασμό με την εμπειρία που αποκτάς, όταν η «ταλαιπωρία» είναι εξασφαλισμένη.

Φίλε θεατή

Υποχρέωση μας, να μείνουμε μέχρι τέλους για την ασφάλεια μας, για το κύρος του αγώνα, αλλά και για να χειροκροτήσουμε και τον ουραγό που φέτος δεν θα είναι ο σπουδαίος Ατταρτ, διδάσκοντας συμπεριφορά.

«Περί ηρώων» και μένεις στο βουνό, για τους κουμπάρους μας, τους Κύπριους Δημήτρη Παρέλλη-Ανδρέα Παπανδρέου με Opel Corsa Rally4, που τους ακολουθούν οι Πέτρος Βασιλόπουλος-Τάκης Κουκλιαμπής με την SV Fiesta Rally4 και οι Γιώργος Ντόντος-Νικόλας Ιντζόγλου με την Χαλκιάς-Renault Clio RS line-R5 στα χρώματα της Eldon’s (φωτ.).

Περισσότερα για τις ελληνικές συμμετοχές, μετά το shake down και πριν την SS στο Ελληνικό και με την ευκαιρία, ευχαριστούμε για την πληροφόρηση, αλλά δεν θα δημοσιεύουμε δελτία Τύπου πριν και κατά τη διάρκεια του αγώνα, με εξαίρεση το δημοσιευμένο κείμενο που αφορά στην ιστορία του Κωστή Στεφανή, που ξεπερνάει όλους μας._ΣΧ

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