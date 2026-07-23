ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026: Safety Caravan

Ο τυχερός της παρέας φέτος, ο Δημήτρης Αμαξόπουλος με τη διπλή ευθύνη που του αρέσει. Από τη μία συνοδεύοντας τον περίφημο Πολ Νάγκλ της FIA και από την άλλη, οδηγώντας το ολοκαίνουργιο Toyota RAV4 Plug-in στα δύστροπα μονοπάτια του Εθνικού μας αγώνα.

Σε πρώτο πρόσωπο: Δημήτρης Αμαξόπουλος

Η είδηση από το αυτοκίνητο, η υπεραξία από τον Πολ Νάγκλ, τον βραβευμένο συνοδηγό του και δεν είναι τυχαία η επιλογή του Δημήτρη Αμαξόπουλου, για ένα σημαντικό ρόλο με στοιχεία επικίνδυνης αποστολής, με τον ίδιο να γνωρίζει πολύ καλά το ρόλο ευθύνης του, όπως και τις δυνατότητες του κορυφαίου SUV της αγοράς, προστατεύοντας περίτεχνα το μέταλλο και το κύρος του αγώνα, ότι για έξι χρόνια υποστηρίζουν με συνέπεια στη συντριπτική τους πλειοψηφία, οι 9/10, όσοι στα S και μηδέν…

Ας αφήσουμε όμως τον Δημήτρη στα πλήκτρα για την προσωπική του μαρτυρία, που ξεπερνάει το πάτημα του new RAV4 στο χώμα και να κάνουμε υπομονή.

Για την πλήρη δοκιμή του νέου Toyota RAV4, από τον Σωτήρη Τσαντίλη, σε 4Τ-Αύγουστος, στις 2 Αυγούστου με την Καθημερινή της Κυριακής.

Οδηγώντας…

Για 6η συνεχή χρονιά στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις ως μέλος του safety caravan, δηλαδή της ομάδας ασφαλείας που κινείται πριν από τα αγωνιστικά αυτοκίνητα για τους απαραίτητους ελέγχους, για την ασφάλεια των πληρωμάτων και των θεατών, όπως και των κριτών του αγώνα.

Ειδικότερα, πρόκειται για Ειδικού βάρος ρόλος, να «συμμετέχεις» στον αγώνα, με συνοδηγό τον εντεταλμένο από τη FIA υπεύθυνο ασφαλείας. Ρόλος της σπουδαίας Μισέλ Μουτόν έως και το 2024, ενώ πλέον υπεύθυνος ασφαλείας είναι ο Πολ Νάγκλ, έως πρόσφατα ενεργός συνοδηγός, που μεταξύ άλλων συμμετείχε στο WRC με τον αείμνηστο Γκρεγκ Μπριν, όπως και τον ιπτάμενο Κρις Μικ.

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Το αυτοκίνητο με τον FIA safety delegate, κινείται μεταξύ του SO και του 00, ενώ το 0, ουσιαστικά ανοίγει το χορό ως η τελευταία προειδοποίηση πριν το πρώτο αγωνιστικό.

Στο S0 ο Ανδρέας Γρηγορόπουλος οδηγεί GR HiLux, ενώ στο 00 ο Κώστας Αργυρίου RAV4. Στο ρόλο του 0 ο Άγγελος Ζήβας με το Νικόλα Παυλίδη και το γνωστό πλέον GR Yaris. Προηγούνται οι S και ακολουθεί το 000, επίσης RAV, που οδηγεί ο Κώστας Συνετός.

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Στη δική μας περίπτωση, μας εμπιστεύθηκαν το πρώτο RΑV4 του 2026 που ταξινομήθηκε στην αρχή της εβδομάδας πριν την αφετηρία του αγώνα και έκανε τα πρώτα του χιλιόμετρα ως και τεστ αντοχής στις ε.δ. του αγώνα.

Με το new RAV4 plug-in …

Παραλαβή του αυτοκινήτου δύο ημέρες πριν τον αγώνα, τα αυτοκόλλητα τοποθετήθηκαν από το team του Άγγελου Πάρχα της Motorsport Greece, όπως και 2 ασύρματοι για να έχουμε συνεχή επικοινωνία καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα με το Race Control. Με γεγονός πως πρόκειται για ένα εντελώς νέο μοντέλο να η ευκαιρία για μία ιδιαίτερη, «μόνο χώμα» περιγραφή και αξιολόγηση του, κάτω από απαιτητικές συνθήκες.

Από τη SS στην PS

Από το «Ελλήνικον» σε άσφαλτο, όπου ήταν η αφετηρία μας, έως μετά από τρεις πλήρεις ημέρες στον επίλογο, στο Λουτράκι.

Ο συνδυασμός του θερμικού κινητήρα των 2,5 λίτρων μαζί με το εξελιγμένο υβριδικό σύστημα αποδίδει ακόμα παραπάνω δύναμη και εντυπωσιακή ροπή που κάνει τις προσπεράσεις και τις στιγμιαίες επιταχύνσεις διαδικασία απόλυτης ασφάλειας , αφού σε χρόνο ρεκόρ ολοκληρώνει οποιαδήποτε απαίτηση από τον οδηγό. Γεγονός ότι εντυπωσιάστηκε από το δυνατό «σπρώξιμο» και o πολύς Paul Nagle που και έχει ζήσει επιταχύνσεις σε αυτοκίνητα WRC!

Όπως ήταν αναμενόμενο, είναι ακόμα καλύτερη χρήση της ηλεκτροκίνησης με αποτέλεσμα να μην μένει ποτέ χωρίς την ελάχιστη φόρτιση, ενώ πρέπει να συναντήσεις πολύ μεγάλη ανηφόρα με φορτίο για να λειτουργεί μόνο ο θερμικός κινητήρας. Ο θόρυβος του κινητήρα, της κύλισης σε κάθε διαδρομή, όπως και άλλοι εξωτερικοί θόρυβοι, είναι εμφανώς βελτιωμένοι σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο.

Εντυπωσιακό…

Αυτό όμως που εντυπωσιάζει σε σχέση με το RAV της προηγούμενης γενιάς, είναι η κατά πολύ βελτιωμένη ανάρτηση. Οι αρετές της ξεδιπλώθηκαν τόσο στην άσφαλτο στις απλές διαδρομές, αλλά κυρίως στις απαιτητικές χωμάτινες ειδικές διαδρομές. Περνάει πάνω από τους δύσκολους και ιδιαίτερους δρόμους των ελληνικών βουνών με εξαιρετική απορρόφηση των κραδασμών, δεν χάνει την επαφή με το δρόμο, ενώ έχεις πλεονέκτημα, τόσο κατά την επιτάχυνση όσο και στο φρενάρισμα. Γεγονός ότι ο ρόλος μας είναι να ελέγχουμε τις θέσεις των θεατών, αλλά και των κριτών, οπότε όπου έχει πολύ κόσμο και διακρίνουμε ότι μπορεί να εξελιχθεί η θέση τους σε πρόβλημα, ακριβώς όπως και το 00 και το 000 κινούμαστε αργά ή συχνά και σταματάμε.

Αλλά επειδή ο χρόνος μας πιέζει, συχνά κινούμαστε από σβέλτα έως αρκετά γρήγορα, οπότε και τα συμπεράσματα είναι χαρακτηριστικά.

Σε σημαντικές λεπτομέρειες, όπου άλλωστε, διαχρονικά το RAV4 κάνει τη διαφορά, εκτιμάς το πολύ καλό σύστημα κλιματισμού σε συνθήκες με 35+ βαθμούς Κελσίου, την εξαιρετική θέση οδήγησης με τις «άπειρες» ρυθμίσεις και το πολύ καλό ηχοσύστημα, ενώ ο χώρος του πορτμπαγκάζ φιλοξενεί τις 2 επιπλέον ρεζέρβες.

Στο δια ταύτα…

Μετά από σχεδόν 2.000 χιλιόμετρα και ένα ακόμα επιτυχημένο Ράλλυ Ακρόπολις μέχρι το επόμενο που είναι καταδικασμένο να είναι ακόμα καλύτερο, επιστρέψαμε το αυτοκίνητο μοιράζοντας τις σκέψεις μας για αυτό με τους ανθρώπους της Toyota Hellas, της οργάνωσης, όπως και τα μέλη της ομάδας μας του caravan safety, μια εξαιρετική παρέα.

Σημαντικό ότι οι θεατές του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, έκαναν τη διαφορά και φέτος, ώστε να έχουμε έναν ασφαλή αγώνα, μέχρι τον το επόμενο. «Keep Rallying»._ΔΑ

ΥΓ: Ο Δημήτρης Αμαξόπουλος, άτυπος συνεργάτης μας, μια συνήθεια που αντέχει στο χρόνο. _ ΣΧ

Φωτογραφίες: Αρχείο Toyota Ελλάς

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

TOYOTA RAV4 PHEV FWD AWD

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: hybrid, β/κ με έναν η/κ δύο η/κ

ΚΥΒΙΣΜΟΣ β/κ: 2.487 κ.εκ.

ΙΣΧΥΣ β/κ: 143 ίπποι/4.800 σ.α.λ.

ΡΟΠΗ β/κ: 221 Nm/3.200 σ.α.λ.

ΙΣΧΥΣ εμπρός η/κ: 206 ίπποι

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ, ίπποι: 272 309

ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ: 55 λίτρα

ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 22,7 (1,09) kWh

ΚΙΝΗΣΗ: 2WD 4WD

KΙΒΩΤΙΟ: Αυτόματο e-CVT

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Διπλά ψαλίδια

ΜΗΚ.xΠΛ.xΥΨ.: 4.600×1.855×1.695 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.690 χλστ.

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΕΔΑΦΟΣ, χλστ.: 186

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ, λίτρα: 446

ΒΑΡΟΣ, κιλά: 1.895 1.960

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ, δλ.: 7,5 5,8

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ, χλμ./ώρα: 180

ΜΕΣΗ ΚΑΤ., λτ./100 χλμ.: 5,2 5,3

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ, χλμ.: 137 133

ΦΟΡΤΙΣΗ AC (11 kW): 3 ώρες

ΦΟΡΤΙΣΗ DC (50 kW): 30 λεπτά (10%-80%)

ΕΚΠΟΜΠΗ CO2, γρ./χλμ.: 117 120

ΤΙΜΗ, ευρώ: 46.300 49.300