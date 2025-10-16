ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026: Ξεφυλλίζοντας την ιστορία…

Επιστρέφει στο Λουτράκι το Ράλλυ Ακρόπολις όπως το 2009-2013 που δεν θα είχαμε αγώνα χωρίς Λουτράκι, Γκιώνη, Καζίνο και Παύλο Αθανασούλα.

Από το μπάκετ λοιπόν και σε συνδυασμό με τις αντιδράσεις στα social media, αναρωτιέμαι για το τι έκαναν ως υπέρβαση πέντε χρόνια στη Λαμία ώστε ο αγώνας να μείνει για πάντα εκεί, όταν είναι σαφές πως στο Λουτράκι ήθελαν το Ράλλυ των Θεών περισσότερο από όλους. Καταθέτοντας πρόταση για σεμινάριο, πέρα από το πάθος του Δημάρχου Γιώργη Γκιώνη, σε απόλυτη ισορροπία με αυτό του Περιφεριάρχη Στερεάς Ελλάδας Φάνη Σπανού που έγραψε ιστορία με τον αγώνα και τον ευγνωμονούμε.

Πρόταση από το Λουτράκι για το ΡΑ 2026, που ξεπερνά ουσιαστικά και τα σοβαρά πρακτικά προβλήματα στο χώρο της έκθεσης στη Λαμία όπου το Service Park και να η ευκαιρία για τον Κωνσταντίνου Σταύρου και τους συνεργάτες του, ώστε να προσφέρουν ένα σύγχρονο SP στο Λουτράκι. Παράδειγμα προς μίμηση, σε συνδυασμό και με τις νέες προδιαγραφές που θα επιβάλλει ο περιβόητος promoter του αγώνα, οργανισμός που οφείλεις να συνεργαστείς.

Αντίστοιχα, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η Αλυτάρχης κ. Πασαλή, ήδη στους δρόμους με τους συνεργάτες της, θα προσφέρει έναν εξαιρετικό αγώνα που θα ικανοποιεί θεατές και αγωνιζόμενους. Με διαδρομή που θα εξελίσσεται σε τρεις περιφέρειες, -όπως και στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, σε γνωστές και δημοφιλείς ειδικές διαδρομές, με σημαντικές προσθήκες και στην Πελοπόνησσο, διατηρώντας τον χαρακτήρα του αγώνα, με στοιχεία που διαχρονικά τον ξεχωρίζουν στο WRC.

Με γεγονός ότι δεν αμφισβητείται, αν θέλουμε να είμαστε συνεπείς με τη διαδρομή τους, η εντιμότητα όσων στη Motosport Greece αποφασίζουν και πέρα από το μαγικό τρόπο που διαχειρίστηκε τη δύσκολη αυτή άσκηση ο Γιάννης Βρούτσης, ο Έλληνας αρμόδιος Υπουργός των σπορ, η επιλογή που δημιουργεί το απαραίτητο σοκ μετά από μία πενταετία με το ίδιο μοτίβο, ικανοποιεί την κοινότητα του WRC σε διεθνές επίπεδο, όπως και τους χορηγούς του αγώνα, που είναι αυτονόητο το πόσο απαραίτητοι είναι για τη διοργάνωση του Ράλλυ.

Σχολιάζοντας πολιτικά με γεγονός το ρόλο της πολιτείας και το ενδιαφέρον του Πρωθυπουργού από το 2019, όντας συνεπείς με την ιστορία, να θυμηθούμε ότι τη ζημιά στον αγώνα την προηγούμενη φορά στο Λουτράκι την δεκαετία του 2010, την έκανε ο τότε Περιφεριάρχης στην Πελοπόνησσο που αθέτησε το λόγο του δύο χρονιές. Γεγονός ότι στην πρόσφατη διαδρομή του το Ράλλυ έχει τον Χρίστο του. Ήταν ο Σταϊκούρας και είναι ο Δήμας και όντας χαρισματικοί αμφότεροι, πολιτικά ο αγώνας υποστηρίζεται υποδειγματικά, ότι τον κάνει άτρωτο και σε Παγκόσμιο επίπεδο. Με προϋπόθεση την τέλεια οργάνωση του που προσφέρεται για σεμινάριο στους νεοφερμένους, με μοναδικό όπλο την οικονομική τους ισχύ.

Αναμένοντας λεπτομέρειες που αφορούν σε αφετηρία, τερματισμό και SS ώστε να κριθεί συνολικά ο αγώνας ως υλοποίηση της έμπνευσης του δημιουργού, η σοβαρή συζήτηση συνδεδεμένη και με την προοπτική του, θα γίνει το βράδυ της Κυριακής 27 Ιουνίου με την ολοκλήρωση του.

Κακά τα ψέματα αγαπητοί, ειδικά στο Motosport από το αποτέλεσμα κρινόμαστε και σε μια τέτοια διοργάνωση, οι αλήθειες δεν κρύβονται. Μένουμε συντονισμένοι._ Stratissino