ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026: Υπέρβαση

The Ellinikon Sports Park, εκεί όπου ο Έλληνας διδάσκει πως δημιουργεί με ευκαιρία και αφορμή ένα Παγκόσμιο γεγονός.

Το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026 στο WRC, ευθύνη της Motorsport Greece με σφραγίδα της πολιτείας…

Στο «Ελλήνικον»…

Για την SS του αγώνα, κάθε χρόνο και διαφορετικά και αποτελεί στοίχημα του οργανωτή όλο αυτό, βρεθήκαμε στο The Ellinikon Sports Park, στην καρδιά του The Ellinikon, της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη. Εδώ, στο εκπληκτικής ομορφιάς παραλιακό μέτωπο της Αττικής, δημιουργήθηκε μια νέα, έξυπνη και πράσινη πόλη με επίκεντρο τον άνθρωπο, ένας τόπος για όλους, που θα προσφέρει μια ζωή γεμάτη επιλογές.

Είναι σαφές πως κάποιοι εργάστηκαν σκληρά και στη σωστή κατεύθυνση για αυτό το αποτέλεσμα που εντυπωσίασε όλους τους πιστούς του WRC στον πλανήτη αλλά και όχι μόνο. Επίδειξή δύναμης από τους δημιουργούς και έμπνευσης από τους οργανωτές, που έδωσαν έτοιμη τροφή στους χορηγούς του αγώνα για την τέλεια φιλοξενία που ξεπερνάει την τυπική επικοινωνία. Με επτάστερη φιλοξενία/υποστήριξη σε επίπεδα πανάκριβου Paddock της F1, στο Vantage Zone της κ. Ελίνας Σμπώκου. Απλά, ο καθένας στο είδος του…

Στη SS

Για τον θεατή σε πονηρή ε.δ. μήκους 1.600 μ. Με σχεδίαση ΟΑΚΑ, στενός δρόμος με ασφάλτινο terrain προσφορά στα τρακτερωτά λάστιχα κάθε μαέστρο με αυτοκίνητο τύπου WRC σε κάθε κατηγορία με τους Έλληνες να εισπράττουν το πιο έντονο χειροκρότημα ένδειξη σεβασμού σε μια πραγματικά ερασιτεχνική προσπάθεια, σε ένα απαιτητικό όσο και πανάκριβο εγχείρημα.

Χαλάλι…

Το περπάτημα, η όποια ταλαιπωρία κ.α. συνδεδεμένα με την πραγματικότητα όπου κακά τα ψέματα έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο αγώνας μας είναι στα βουνά, εκεί όπου και το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις ανοίγει τα φτερά του.

Μείνετε συντονισμένοι από αύριο και δεν κρύβεται ότι ο Έλληνας θεατής είναι το κλειδί για την επιτυχία ενός ακόμα Ράλλυ Ακρόπολις. Vive le Sport. _ Stratissino

ΥΓ: Σε πρώτο πρόσωπο, ανατριχίλα από τη συμμετοχή-προβολή του project μας «Πρώτα ο Πεζός» στην SS, με την υποστήριξη της Toyota Hellas by Inchcape.