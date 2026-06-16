ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις – Έλληνες πρωταγωνιστές: Εθνική Ελλάδας γεια σου

Με πρώτους στην τάξη, τους Κορίνθιους, Λάμπρο Αθανασούλα-Κώστα Σούκουλη και “Παναγιώτη Ρουστέμη”-Χρήστο Μπακλώρη που επιστρέφουν με αυτοκίνητα Rally2, σε κατηγορία με πέντε συνολικά εξαιρετικές ελληνικές συμμετοχές, που κατατάσσονται μόνο με τον αριθμό στη σειρά εκκίνησης.

39. Λάμπρος Αθανασούλας-Kώστας Σούκουλης, Hyundai Hellas i20N, Rally2 και ο πολυβραβευμένος οδηγός στον εθνικό μας αγώνα, επιστρέφει με αυτοκίνητο, που οδήγησε το 2021-22 και 23, σφραγίζοντας την εμπιστοσύνη που εμπνέει και εκτός μπάκετ. Οι αστοχίες το 2023 και το 2024, αποτέλεσμα και της αποχής του από τους αγώνες, αφού έχει επιλέξει να μην συμμετέχει στο Πα.Π.Ρ., δεν μετριάζουν τις διαστάσεις ενός οδηγού με μόρφωση και ευφυΐα που του επιτρέπουν να διαχειρίζεται κρίσεις σε ισορροπία με την πραγματικότητα.

Η Hyundai Hellas, παραδοσιακά δίπλα του, ως δείγμα γραφής των ιθυνόντων που κτίζουν μακροχρόνιες σχέσεις με τον έντιμο τρόπο, ότι επηρεάζεται θετικά από την ποιότητα του οδηγού, αλλά και του χορηγού, με την αξιοπιστία της κορεατικής μηχανής σημείο αναφοράς. Ακριβώς ότι συνδέει τα αυτοκίνητα παραγωγής με τα εξελιγμένα αγωνιστικά τους, με τη συμμετοχή της Ελληνικής Hyundai στο ΡΑ, λόγω και του 4ΤΡΟΧΟΙ, να χαρακτηρίζεται ως υπέρβαση με όνομα-επώνυμο, σε εποχή που το «κινούμαι ηλεκτρικά», παραμένει στην επικαιρότητα.

«Labros and partners» και η συμμετοχή αντιμετωπίστηκε με ενδιαφέρον από τον Ιορδάνη Σερδερίδη, όντας δίπλα στην Ελληνική προσπάθεια, με την Fleetback, Το κυριότερο, με υψηλή δόση και ψυχολογικής στήριξης, από έναν πολύπειρο με άποψη σε έναν 50 χρόνο αποδεδειγμένα ικανό αθλητή που τη χρειάζεται, ενώ καμία αμφιβολία, ότι θα βρει τον τρόπο να τη διαχειριστεί.

Η υπεραξία της συμμετοχής, αφορά στον Κώστα Σούκουλη που έχει την εμπειρία να υποστηρίξει μια ιδιαίτερη άσκηση, αξιοποιώντας και τον χαρακτήρα του, αποτέλεσμα και της αγωγής του.

43. “Παναγιώτης Ρουστέμης”-Χρίστος Μπακλώρης SeaJet Skoda Fabia RS και όταν είσαι 28 ετών η αποχή ενός έτους από τον αγώνα που έχεις γράψει σημαντικά κεφάλαια της διαδρομής σου, δεν μετριάζει το μέγεθος σου. Ο Παναγιώτης που δεν ήταν ποτέ Παναγιωτάκης, έχει την υποστήριξη του συνοδηγού του, του 40 χρόνου Χρίστου Μπακλώρη με τον ενθουσιασμό του 20χρονου, όπως όταν ξεκίνησε τη διαδρομή του, αλλά και με την ωριμότητα που τον διακρίνει, αποτέλεσμα ποιότητας και εμπειρίας.

Τα ατού, το πάθος της οικογένειας Ρουστέμη και το μέγεθος του Μάριου Ηλιόπουλου που δεν μετριάζει την εμπιστοσύνη του σε ένα νέο αθλητή με προοπτική, ενώ αντιμετωπίζει έντιμα και με μέτρο, αυτή την τόσο ειδική σχέση, που αντέχει στο χρόνο.

Ο Παναγιώτης, πετούσε με το SeaJet Citroen DS3 RS στον αγώνα του 2021, είχε τις στιγμές του στη συνέχεια, όπου όμως φόρτωσε με εμπειρίες υψηλού επιπέδου, ενώ έμεινε σεμνός και απαιτητικός από τον εαυτό του. Με τον Χρίστο δίπλα του, αξιοποίησαν τη SeaJet Skoda Fabia και ολοκλήρωσαν 12οι γενικής το 2024, από τα κορυφαία αποτελέσματα Έλληνα στη σύγχρονη εποχή του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις στο WRC.

Στο φετινό αγώνα, οι Κορίνθιοι που έχουν την εμπειρία να διαχειριστούν έξυπνα τις ειδικές διαδρομές στην περιοχή τους, θα μοιραστούν τη Skoda Fabia RS της Eurosol Hungary. Στην υποστήριξη τους, ο Δήμος Κορινθίων, η Rent a car Roustemis, η Samp trans, η Κοιλάκος Skoda και μεταξύ άλλων, η Max Print, το Vortelinos Service, κ.α.

44. Νώντας Καρανικόλας- Γιώργος Κακαβάς, CAR CENTER Ford Fiesta-R2 ακριβώς όπως και στον αγώνα του 2025, πλήρωμα που συμμετέχει με συνέπεια και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Η συμμετοχή τους στο Ακρόπολις από τα χρόνια του Rally3, χαρακτηρίζεται από εξαιρετικό ρυθμό με γεγονός ότι αγωνίζονται, ενώ δεν τους αρκεί να τερματίσουν με κάθε τρόπο. Τη σύγχρονη εποχή του SR, που ο τερματισμός δεν έχει την υπεραξία μιας άλλης εποχής, σε βάθος χρόνου.

61. Γιάννης Πλάγος -Χρίστος Κουζιώνης ΕΛΑΣ–Skoda Fabia R2. Οι πρώτοι από τους Έλληνες το 2025, συμμετοχή της Ελληνικής Αστυνομίας, επιλογή σημαντικής εξωστρέφειας από το αρμόδιο Υπουργείο, με τον οδηγό να αντιμετωπίζει πλέον το χώμα όπως την σπεσιαλιτέ του την άσφαλτο. Με την ευκαιρία, να θυμίσουμε ότι ο Χρίστος, είναι ο Πρωταθλητής-συνοδηγός, με τον professor Γιάννη Παπαδημητρίου.

63. Θέμης Χαλκιάς-Μάριος Τσαούσογλου, Eldon’s Skoda Fabia EVO με την υποστήριξη και της ασφαλιστικής εταιρείας EUROINS με το αυτοκίνητο της Colin Rallying που τους ταιριάζει. Ο Θέμης, από αυτή την ομάδα Ελλήνων άσσων, ο οδηγός με τα περισσότερα ΡΑ-WRC στο παλμαρέ του. Η συμμετοχή τους, ακολουθεί την ιδιαίτερα αστραφτερή παρουσία τους, πρόσφατα στο ΙΡΑ. Σημαντικό για τους Ελληνικούς αγώνες, η ευαισθησία του οδηγού-χορηγού για τον Γιώργο Δ. Ψύλλο, το σύγχρονο «πίτσι» των Ελληνικών αγώνων.

Το 2027

Η Εθνική ομάδα επιβάλλεται να δώσει ακόμα πιο βροντερό «παρών», με σημαντικές προσθήκες, επιπέδου Γιώργου Αμούτζα και κλάσης Παναγιώτη Λ. Κύρκου, με τον Αχιλλέα Α. Χριστοδούλου να μπορεί να κρατήσει τη σημαία από το πρώτο του Ακρόπολις στο WRC, ενώ οφείλουμε να δίνουμε ευκαιρίες, σε νέους με ταλέντο, όπως ο Γιώργος Δ. Ψύλλος, ώστε οι επιδόσεις του Έλληνα να συνδέονται με επιδόσεις στη γενική.

Ήταν μια συνήθεια στο παρελθόν, με καθρέπτη στη σύγχρονη εποχή τα αποτελέσματα του Λάμπρου Αθανασούλα και αν θέλουμε ο μύθος του Έλληνα στο ΡΑ να έχει την υπεραξία του, είναι υποχρέωση, η υποστήριξη σε αυτή την κατεύθυνση._ ΣΧ

ΥΓ. Προσεχώς, η παρουσίαση των Ελλήνων με Rally3, ένα γοητευτικό κοκτέιλ.