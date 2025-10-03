Έλληνες αναβάτες μοτοσικλέτας: Ήρωες

Ξεφυλλίζοντας αναμνήσεις, συνήθεια υψηλού ρίσκου ειδικά όταν αναφέρεσαι σε ξεχωριστούς αναβάτες μοτοσικλέτας, όπως τους γνώρισες.

Κάποιοι παλαιοί αγωνιζόμενοι με αυτοκίνητο, αποκτήσαμε σοβαρούς δεσμούς με αναβάτες που θαυμάζαμε και παραδεχόμαστε. Σκληροτράχηλοι, τεχνίτες, ειλικρινείς και καλοπροαίρετοι . Αγώνες στην Ελλάδα με auto και moto, συχνά σε ίδιες ημερομηνίες και στα ίδια μέρη, ό,τι μας έφερνε πολύ κοντά, ειδικά στo περιθώριο των αναβάσεων.

Φίλοι μας,

Συνοδοιπόροι, όπως ο Γιάννης Τόγελος αργότερα και στέλεχος σε αγώνες με auto, οι αδελφοί Παπαγεωργίου με τον Κώστα να ξεχωρίζει, ο gentleman Στράτος Φλαμής, ο παντός καιρού Μίλτος Κατρίνης, ο Θεοκλής Χάλαρης με την τεράστια αγκαλιά, o ταχύτατος Γιάννης Τσαρμπόπουλος, όπως και ο Σπύρος Πυθαγόρας που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή. Ο Σπύρος με στιλ, με τον δικό του τρόπο, όντας και εξαιρετικός συνομιλητής εκτός αγώνων, οδηγούσε με μαεστρία κυρίως σε χώμα, με σοβαρές στιγμές και στην άσφαλτο.

Με την ευκαιρία,

Για κάποιους ξεχωριστούς, πρωταθλητές που τους κατατάσσεις στο δικό σου άτυπο “top ten”, συνυπολογίζοντας και αντικειμενικά στοιχεία. Αποτελεί πρόκληση να τους συνδέσεις κατά περίπτωση με οδηγό αγώνων αυτοκινήτου, αλλά η υπέρβαση αξίζει, ακόμα και αν εκτεθείς. Η σειρά συνδέεται με τη μνήμη, σε βάθος χρόνου. O “Χατζημίχος” δίδασκε στο βουνό, ακολουθώντας στην κυριολεξία τον Σιρόκο στις δοκιμές. Στις αναβάσεις, ο Αντώνης ακολουθώντας τα πατήματα του Τάσου με την Αlpine και είσαι ανιστόρητος αν δεν τον έχεις δει να ανεβαίνει με το εξατάχυτο Honda 350. Ο Αντώνης Χατζημιχάλης, και εξαιρετικός οργανωτής αγώνων Ράλλυ. Professor στην αναγέννηση του χωματόδρομου, ένας ιδιαίτερα πετυχημένος στη μεταφορά βάρους, από τη moto στο auto, ενώ υπήρξε και εξαιρετικός συνοδηγός.

Ο Νίκος Γκουντούφας ο καλλιτέχνης, ο Έλληνας Agostini, με τρόπο ακριβώς όπως ο Γιώργος Μοσχούς στα δικά μας. Έμπνευση για τους νεότερους, ακολουθώντας και οι δύο το δρόμο των Παγκόσμιων της εποχής. Ιδιαίτεροι και ως άνθρωποι, με την αξιοπρέπεια τους στη μέγιστη τιμή. Τον Νίκο τον παρακολουθούσες είτε σε solo, είτε σε κόντρα και ανατρίχιαζες, ενώ ανησυχούσες. Τον Γιώργο, που μοιράστηκες μαζί του μοναδικές στιγμές, δεν τολμούσες να μιμηθείς, ούτε νοητά μαρσάροντας στο πάρκινγκ της Ν.Ι.Θ. Απλά: ανεπανάληπτοι!

Ο ΝΑΜΝΑ παντός καιρού και εδάφους. Ο Τάσος Μυρογιάννης, μια κατηγορία μόνος του για πολλούς λόγους. Με ατού την ευφυία και τη μόρφωση του, άλλαξε τα δεδομένα στην αγωνιστική προσέγγιση συνδυάζοντας το απαιτούμενο ρίσκο με τη στρατηγική. Ήρεμος, αποτελεσματικός, είχε την τέχνη να προσαρμόζεται στην πίστα, σε άσφαλτο ή σε χώμα, ενώ οδηγούσε εξαιρετικά τη μικρή CZ τύπου Μoto Cross, την κόκκινη 250, στις αναβάσεις, αλλάζοντας τα συνηθισμένα. Τον Τάσο μαζευόμασταν στον τερματισμό και τον περιμέναμε να ολοκληρώσει. Συγκρίνοντας, θα τοποθετούσαμε δίπλα του τον Αστερίξ, σε συνδυασμό με τη φιλοσοφία τους ως στάση ζωής, για διάφορα σημαντικά που ξεπερνούν το Motosport και έχουν να κάνουν με την αγωγή τους.

Ο Doberman, ο Δημήτρης Παπανδρέου, με ψυχή και πάθος για τη moto, σε προσέγγιση τύπου Ιαβέρη, με κοινό παρανομαστή την αυτοπεποίθηση που τους χαρακτηρίζει, μιας και είναι γεννημένοι νικητές. Ο Δημήτρης με υπεραξία στο χώρο, από τη συμμετοχή του στο moto gp, στην κορυφαία μορφή αγώνων με τροχούς. Θεσμός με όσκαρ, για το θέαμα αλλά και για το ρίσκο που απαιτείται ώστε ο ταλαντούχος να διακριθεί και να μην εκτεθεί. Ο Δημήτρης, που οδήγησε και οδηγεί και αγωνιστικό αυτοκίνητο, όντας και ένας έντιμος εκδότης που δεν διαπραγματεύεται τις αρχές του.

O Σάκης Σκούρτας, η επιτομή του επαγγελματία όπως τον χαρακτήριζαν και οι επικεφαλής της ομάδας του, πάντα κορυφαία σε οργάνωση και με αυστηρά κριτήρια στη λειτουργία της. Ο Σάκης Σκούρτας, Πρωταθλητής που τιμούσε τον χορηγό του και πετούσε στην πίστα με στιλ moto gp, ενώ επικοινωνούσε την προσπάθεια του υποδειγματικά, όντας και χαρακτηριστικά σεμνός και ευγενής. Σημαντικό ότι τον βράβευσε η ομοσπονδία τους, ότι στου Αυτοκινήτου, δεν προκύπτουν αντικειμενικά κριτήρια …

Προσωπικές μαρτυρίες…

Παραδέχτηκα τον Ηλία Μπάιλα, όταν τον είδαμε να ανεβαίνει με τη CZ 400 στη Βούλα, στο Διόνυσο, στην Πιτίτσα κ.α. Πύραυλος, αλλά και σπαζοκεφαλιά ο Τσέχος, με 4ρι κιβώτιο, παιχνίδι στο “πόδι” του.

Σηκωθήκαμε όρθιοι όταν στο Τατόι, με κομμένη την ανάσα, είδαμε τον Φώτη Λέκκα να προσπαθεί για το ακατόρθωτο απέναντι στις Ντουκάτι. Ο Φώτης, δεν ζήτησε αυτόγραφο από τον Smart, στήθηκε να τον κερδίσει με την υποδεέστερη 500ρα.

Υποκλιθήκαμε, όταν είδαμε τον Γιάννη Μπούστα να οδηγεί αυτοκίνητο. Ο Mπούστας όντας και τυπάρα, ο δικός μας Τσεκότο και το ενδιαφέρον όλων εκτοξεύθηκε όταν συμμετείχε στο SBK! O Γιάννης, ένας Γκουντούφας νεότερης εποχής, με δικό του στιλ που ξεχώριζε καταφέρνοντας να επιβραδύνει πλαγιολισθαίνοντας, θα μπορούσε να γράψει ιστορία και σε Παγκόσμιο επίπεδο. Ακριβώς όπως και ο Άρης Βωβός με κοινό τους χαρακτηριστικό πέρα από το κοντρόλ, το αφοπλιστικό τους χαμόγελο, καθρέπτης του σεμνά που τους χαρακτηρίζει, πέρα από το πολύ γρήγορα.

Ο Sakis!

Δύσκολο το σχόλιο όταν αφορά σε Φίλο σου, με ευθύνη ζωής, συνδεδεμένη με το παιδί του συναθλητή σου. Για τους ειδικούς μιλάει το palmares του Σάκη Σινιώρη, με στατιστικά στοιχεία σε επίπεδα Λεωνίδα Κύρκου, έχοντας χαρτοφυλάκιο με μια ντουζίνα πρωταθλήματα. Με υποκειμενικά κριτήρια, χωρίς εξήγηση και αναλύσεις για το πόσο πλαγιάζει και ποιους κέρδισε, είναι ο πλέον πετυχημένος της αγωνιστικής moto. Σοβαρός και με τη χαρακτηριστική ορμή που ανεβάζει τον πήχη της ταχύτητας, με τέχνη, μπρίο, αλλά πλάνο όπως και πείσμα ότι χαρακτηρίζει τον υγιή, χωρίς συμπλέγματα πυροβολάρχη.

Simply the Best

Ο καθένας στην εποχή του και παρακολουθώντας moto gp, είναι σαφές ότι και σήμερα λάμπουν Έλληνες παλίκαροι στην πίστα, πιθανόν και στο Moto Cross._ ΣΧ