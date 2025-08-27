Ένα μουσείο δεν είναι μόνο τα εκθέματά του…

Η αποστολή ενός μουσείου αυτοκινήτου, πέραν των εκθεμάτων που γοητεύουν, είναι η διάδοση της Αυτοκίνησης σε ευρύτερο κοινό. Στον τομέα αυτό, που δεν έχει την δημοσιότητα των «καλλονών» του παρελθόντος, το Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου είναι ο καλύτερος πρεσβευτής της.

Συζητώντας πριν πολλά χρόνια σε κάποιο Le Mans με τον αείμνηστο ιδρυτή του «Ελληνικού Μουσείου Αυτοκινήτου» Θεόδωρο Χαραγκιώνη, η κουβέντα έφτασε στο μουσείο της γαλλικής πόλης Μιλούζ, που είναι ένα από τα καλύτερα (ίσως και το καλύτερο στον κόσμο). Μιλήσαμε για τον άριστο τρόπο παρουσίασης των εκθεμάτων του και για τον συνδυασμό της προβολής των αυτοκινήτων του με τη συνδρομή της ψηφιακής τεχνολογίας.

Άνθρωπος υψηλής αυτοκινητιστικής κουλτούρας ο Θεόδωρος Χαραγκιώνης («Talbot» για όσους τον πρόλαβαν αγωνιζόμενο, που για το μουσείο του χρησιμοποίησε το αυθεντικό «Hellenic» και όχι το «Greece»), είχε μόνο μία ένσταση: Αυτό το μουσείο έπρεπε να βρίσκεται στο κέντρο του Παρισιού και όχι στη γαλλική επαρχία. Η δήλωσή του αυτή ήταν αρκετή για να καταλάβουμε για ποιο λόγο το «Hellenic Motor Museum» εγκαταστάθηκε στο κέντρο της Αθήνας.

Το «Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου» έχει μια ιδιαιτερότητα που σπάνια συναντάς στον χώρο αυτόν, ακόμα και διεθνώς: Έχει δικό του κτίριο, που κατασκευάστηκε γι αυτόν τον σκοπό (ως σύγχρονο κτίσμα έχει ασφαλώς δυνατότητα και για άλλες χρήσεις, αλλά κατασκευάστηκε ειδικά ως μουσείο αυτοκινήτου). Και δεν μιλάμε για ένα απλό κτίριο, αλλά για κάποιο που έχει ιδιαίτερο σχεδιασμό και «μεταφέρει μηνύματα» προς τα έξω, το οποίο μάλιστα τις βασικές του ιδέες τις έχει πάρει από το Mercedes-Benz Museum, χωρίς όμως να το μιμείται (σε αυτό το σημείο, ναι, αποθεώστε τον αείμνηστο, ήταν μια υπέροχη απόφαση). Αν κάτι αδικεί το «Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου» είναι το γεγονός ότι τα κτίρια που βρίσκονται ασφυκτικά κοντά του, του στερούν τον ελεύθερο χώρο που θα μπορούσε να το αναδείξει περισσότερο.

«Η ιδέα της δημιουργίας ενός μουσείου αυτοκινήτου επικράτησε για τρεις κυρίως λόγους: Ο πρώτος έχει σχέση με την ανάγκη επαναπροσδιορισμού των στόχων των Ελληνικών επιχειρήσεων με βάση τις εξαγωγές και τη σχεδόν μοναδική διέξοδο για μία οικονομία κυρίως υπηρεσιών, όπως η Ελληνική, που είναι ο τουρισμός. Πιστεύω ότι το «θεματικό πολιτιστικό» real estate σε συνδυασμό με εμπόριο και αναψυχή, μπορεί να εξελιχθεί σε ενεργό κύτταρο δράσης τόσο για τον τουρισμό όσο για το εμπορικό real estate»._Θεόδωρος Ν. Χαραγκιώνης (1948-2023)

Στη συνέχεια, θα μιλήσουμε για την «αθέατη» ή τη λιγότερο δημοφιλή αν προτιμάτε δραστηριότητα του «Ελληνικού Μουσείου Αυτοκινήτου», που είναι η διάδοση της κουλτούρας της Αυτοκίνησης με μια σειρά από ενέργειες, που φυσικά περιλαμβάνουν και τον πολύ ευαίσθητο τομέα της οδικής ασφάλειας (θα αναφέρουμε μερικά παραδείγματα, καθώς το πλήθος των ενεργειών είναι μεγάλο). Φυσικά, δεν θα σας αφήσουμε παραπονεμένους, στο άρθρο μας θα βρείτε και μερικές φωτογραφίες των κομψοτεχνημάτων που έχει να επιδείξει το «Hellenic Motor Museum».

Πολιτιστικές εκδηλώσεις όπως εκθέσεις ζωγραφικής, θεατρικές παραστάσεις, αλλά και επιδείξεις υψηλής ραπτικής έχουν βρει φιλόξενο χώρο στο «Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου». Επίσης, μαθητές σχολείων από όλη την Ελλάδα έχουν επισκεφθεί τους χώρους του κι έχουν θαυμάσει τα εκθέματα, ενώ παράλληλα έχουν ενημερωθεί για το ευαίσθητο ζήτημα της οδικής ασφάλειας (με ξεχωριστά προγράμματα για νηπιαγωγείο, δημοτικό και γυμνάσιο-λύκειο). Επίσης, μια μόνιμη έκθεση με την επωνυμία «Made by Hellas» φιλοξενείται στο κτίριο από το 2014.

Επιπλέον, η πλειονότητα των βιβλίων που γράφτηκαν από Έλληνες με θέμα το αυτοκίνητο, έχει παρουσιαστεί στο αμφιθέατρο του Μουσείου. Στους χώρους του κατά καιρούς έχουν κάνει την εμφάνισή τους και θεματικές ενότητες με τις εταιρείες που συμπληρώνουν κάποια σημαντικά χρονικά ορόσημα, μεταξύ αυτών «100 χρόνια BMW και 50 χρόνια Opel GT» το 2017, «60 χρόνια Μini» το 2019, «60 χρόνια Jaguar E-Type» το 2021.

Τα 72 εκθέματα της ιστορίας των οχημάτων μέσα από την ιστορία της εξέλιξης των τροχών έχουν κατανεμηθεί στη σπειροειδή ράμπα από το ισόγειο μέχρι τον τέταρτο όροφο και είναι προσβάσιμα χωρίς εισιτήριο.

Η μόνιμη έκθεση «Παλαιό Συνεργείο Αυτοκινήτων» είναι μια από τις καλύτερες θεματικές ενότητες του μουσείου, καθώς αναπαριστά με μοναδικό τρόπο ένα μέρος της ελληνικής αυτοκινητιστικής πραγματικότητας των προηγούμενων δεκαετιών. Το 2023 το «Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου» διοργάνωσε εκπαιδευτικά προγράμματα με τα αυτοκινητάκια της Matchbox, που τη χρονιά εκείνη συμπλήρωναν 70 χρόνια από την πρώτη τους εμφάνιση.

Τον Ιανουάριο του ίδιου έτους, στους χώρους του διεξήχθη το «6ο Συνέδριο Ηλεκτροκίνησης». Ένα χρόνο νωρίτερα, ειδικά drones πέταξαν στους χώρους του μουσείου, πραγματοποιώντας ένα υπέροχο ταξίδι στην ιστορία του αυτοκινήτου, όπως αυτή χαράσσεται στα μοναδικά εκθέματα που στεγάζονται στον χώρο.

Άφθονες είναι και οι διαδικτυακές δράσεις για θέματα οδικής ασφάλειας

«Δεν πρόλαβα»

Με όλο το θάρρος, στα σχόλια των social media αυτή την εβδομάδα εμφανίστηκε πολλές φορές το «δεν έχω προλάβει να το επισκεφτώ». Προφανώς, δεν δίνουμε χρόνο στον εαυτό μας, ώστε να κάνει ορισμένα πράγματα που μας αρέσουν, για εμάς. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση για το φαινόμενο αυτό, καθώς κάθε άνθρωπος κάθε ηλικίας που αγαπάει την Αυτοκίνηση τόσο ώστε να την ακολουθεί κάποιες φορές σε αγώνες και events, θα μπορούσε να βρει ένα τρίωρο τα τελευταία 12+ χρόνια (άνοιξε τις πύλες του στις 2 Μαρτίου 2013), για να δει από κοντά τα εκθέματα. Για αυτό λοιπόν, μη παραμελείτε τα «θέλω» σας, πόσο μάλλον όταν εκ των προτέρων ξέρετε ότι θα αναπολήσετε, θα ευχαριστηθείτε και θα μάθετε πράγματα που σίγουρα δεν θυμόσασταν ή δεν ξέρατε. Είναι μια ηθική επιβράβευση για τον άνθρωπο που το εμπνεύστηκε και την ομάδα που το συντηρεί και το αναβαθμίζει τόσα χρόνια.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 33–35 & Γ’ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 74–78, ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο: 210-8816187 E-mail: [email protected]

Σχολεία και ομαδικές επισκέψεις:

Τηλέφωνο: 210-8816187 E-mail: [email protected]

Εταιρικές και κοινωνικές εκδηλώσεις:

Τηλέφωνο: 210-7279999 E-mail: [email protected]

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Τρίτη – Παρασκευή 10:00-16:00

Σάββατο, Κυριακή 11:00-18:00

Δευτέρα κλειστό