Επιτέλους! Παιχνίδι με το ρεύμα…

Ψάξε-ψάξε και θα το βρεις το σωστό, ώστε να οδηγείς και να μην ανησυχείς…

Φωτογραφίες: Αρχείο 4Τ

ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟ δημιουργεί η κατανάλωση ρεύματος. Και κάθε φορά που προκύπτει ηλεκτρικό αυτοκίνητο, χαϊδεύεις ή αφήνεις το γκάζι στην κατηφόρα, αλλά και σταυροκοπιέσαι ώστε να μην εκτεθείς.

Πιτσιρικάδες τη δεκαετία του 1970, η βενζίνη ήταν το πρώτο θέμα. Από τη μία να μην αντιληφθούν στην οικογένεια ότι πήρες το σεντάν και έφυγες, τότε 16αρης «τρομοκράτης» και αργότερα, ώστε να φτάνει το χαρτζιλίκι.

Σήμερα τα πράγματα είναι διαφορετικά με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αν και σε πολλές περιπτώσεις η συμβίωση μαζί τους είναι ενδιαφέρουσα, ειδικά εφόσον κάθεσαι πίσω από το τιμόνι αυτοκινήτων όπως τα Junior Veloce, iD.3 GTX ή CUPRA Born VZ, χωρίς να υποτιμούμε το δυνατό MG4, με κινητήρα που ξεπερνάει το πλαίσιο. Γεγονός, ότι σε προκαλούν οι προδιαγραφές τους, ενώ δεν κρύβεται ότι ως 4Τ αναμένουμε το Peugeot e208 GTi. Οι παραπάνω περιπτώσεις σε καταδικάζουν να μελετήσεις το πώς να κινηθείς, αλλά και πού θα φορτίσεις ώστε οδηγώντας να μην περιοριστεί η απόλαυση.

Με την ευκαιρία, επιδερμική η δοκιμή του VW λόγω συνθηκών, σε προβληματισμό με την Alfa, με αγωνία λόγω της υψηλής «κατανάλωσης» σε ρυθμό «πάμε σβέλτα» ώστε να αξιοποιήσουμε το εξαιρετικό πλαίσιο και το ελεγχόμενο διαφορικό και πάμε για ένα ακόμα γύρο, με το CUPRA Born.

Με το VZ

Παρακαλούμε, να μας διαθέσετε το καλό αγαπητή κ. Νατάσα Βυθούλκα της CUPRA…

Διαβάζεις Σωτήρη Τσαντίλη σε 4Troxoi.gr και σε παρασύρει το κείμενο του, σε συνδυασμό με τις προδιαγραφές του Born VZ, αλλά και το άρωμα CUPRA.

Νιώθεις όμορφα τέτοια εποχή, οπότε το περιοδικό, -55 ετών μεθαύριο-, έχει επιστρέψει στις ρυθμίσεις του ιδρυτή του, σε προσαρμογή 2030+ και θέλεις να ζεις, ώστε να οδηγείς…

Με ηλεκτρικό, ΣΧ;

Ελάτε στην παρέα μας και πριν την αμφιλεγόμενη ερμηνεία της επιλογής από́ κεκτημένη ταχύτητα, να καταγράψουμε την εμπειρία. Σήμερα, που κάθε κυρία 20-50 ετών θέλει ένα Renault 5. -η Ειρήνη καταδικασμένη να επιλέξει Nissan Micra-, ενώ η παρέα της Κυριακής στην Καμέλια αναμένουν το Urban Cruiser, ώστε να αλλάξουν τα διάφορα Cross τους σε επιλογή μόνο Toyota. Μπήκε το ρεύμα στη ζωή μας και αφού βελτιώνεται το περιβόητο range, ενώ συνηθίσεις να ζεις με εφαρμογές, σε συνδυασμό με την πιθανή μείωση των τιμών, θα έχουμε να λέμε…

Είναι η δράση του Κινέζου που δημιουργεί την αντίδραση του Ευρωπαίου σε επίπεδα «κάλιο αργά παρά ποτέ», οπότε και μπαίνουμε σε νέο κύκλο εργασιών…

Μέχρι τότε…

Υπό εξαιρετικές συνθήκες παραλαμβάνεις το VZ από τη Βελμάρ στο Γέρακα όπου βρίσκεται το CUPRA House. VZ όπως Veloz στα Ισπανικά και Veloce στα ιταλικά, η μετάφραση του «γρήγορα» και μην πιστεύετε σε συμπτώσεις.

Με 96/100 φόρτιση της μπαταρίας θηρίο και ο λόγος που λοξοδρομείς και βρίσκεσαι στο Σούνιο στη δική σου διαδρομή, αφορά και στο παιχνίδι με την κατανάλωση.

Ήταν 425 χιλιόμετρα στην αφετηρία, έγιναν 440 χιλ. στην πόλη, έμειναν 400 χιλ. φτάνοντας στο Λαγονήσι, ενώ βλέπεις 380 χιλ. στο Σούνιο. Επιστρέφοντας από́ το Λαύριο κάπου αυξάνονται τα διαθέσιμα χιλιόμετρα, ενώ αργότερα μειώνονται. Προσοχή, σε κύκλο 100 χλμ. ποτέ δεν βρέθηκε η διαθέσιμη ενέργεια κάτω από 300 χλμ. Διευκρίνιση για όσους μεταφράσουν ότι κάπου σέρνεσαι και σπάνια γκαζώνεις, ώστε οι τιμές να κρύβουν την αλήθεια.

Τρελό παιχνίδι, γιατί στο μεταξύ έχεις 326 ίππους και οδηγείς απολαμβάνοντας συγκλονιστικές επιταχύνσεις αλλά και σωστά πατήματα, πάρα τους δύο τόνους. Τα καθίσματα είναι μπάκετ, ενώ ρυθμίζονται ηλεκτρικά όπως ταιριάζει σε ένα premium με sport χαρακτήρα. Σου φτιάχνουν τη διάθεση, σε προετοιμάζουν τέτοιες λεπτομέρειες όπως και η θέση του τιμονιού.

Σημαντικό όμως το πώς αντιδρά στην εντολή. Δουλειά του η διαχείριση του βάρους και δική μας να το διαχειριστούμε κατηφορίζοντας αξιοποιώντας τα φρένα. Πρόκειται για ειδική διαδρομή σε στενό δρόμο που γνωρίζουμε, με καλό οδόστρωμα που του ταιριάζει και μας αρέσει όλο αυτό.

Τα περί επαναφόρτισης σημαντικά, απαραίτητα και σε υψηλού επιπέδου λειτουργία όταν επιλέξεις την ηρεμία, αλλάζοντας το mode σε «Τέλεια Διαδρομή», οπότε αξιολογείς και την ανάρτηση που προσαρμόζεται υποδειγματικά. Πολλά τα κιλά του Born VZ, αλλά και εξαιρετική δουλειά και αν κάπου έχουν προοδεύσει τα αυτοκίνητα σε τεχνολογία σε βάθος 55 ετών, είναι στην ανάρτηση τους…

Περί CUPRA…

Η γροθιά της ισπανικής κουλτούρας στη γερμανική φιλοσοφία απ’ όπου λείπει η φινέτσα και αφού έψαχναν στο γερμανικό γκρουπ την Άλφα τους, διατεθειμένοι μάλιστα να πληρώσουν χρυσάφι, τη βρήκαν με τη CUPRA..

Τους το χρωστούσε ο Λούκα ΝτεΜεο που έφυγε σούρουπο και με βροχή από́ τα γραφεία τους στο Βόλφσμπουργκ, αλλά μέχρι να προσγειωθεί στην Ισπανία, είχε χαράξει στο γραφείο του, τότε στη Βαρκελώνη που παραμένει λαμπερή.

Άλλωστε, δεν αποτελεί σύμπτωση το μπρούτζινο χρώμα στο σήμα της CUPRA και είπαμε τίποτα τυχαίο και καμία σύμπτωση, ενώ δεν προκύπτουν εκπτώσεις στο σεβασμό του Πραγματικού Οδηγού.

Felicidades amigos._ΣΧ

CUPRA BORN VZ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: 1 η/κ πίσω

ΙΣΧΥΣ: 326 ίπποι

ΡΟΠΗ: 545 Nm

ΚΙΝΗΣΗ: Στους πίσω τροχούς

ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 84/79 kWh (gross/net)

ΚΙΒΩΤΙΟ: Μονής σχέσης

ΜΗΚ.xΠΛ.xΥΨ.: 4.324×1.809×1.540 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.766 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 385 λίτρα

ΒΑΡΟΣ: 1.999 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 5,6 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 200 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ: 16,8 kWh/100 χλμ.

MEΣH AYTONOMIA ΔΟΚΙΜΗΣ: 470 χλμ.

ΦΟΡΤΙΣΗ AC: 8,5 ώρ. (11 kW)

ΦΟΡΤΙΣΗ DC (5%-80%): 26 λεπτά (185 kW)