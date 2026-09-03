Πότε βγαίνει στο Netflix ντοκιμαντέρ για τον Schumacher

Το μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ θα ακολουθήσει την άνοδο του Schumacher από έναν πολλά υποσχόμενο νεαρό οδηγό μέχρι την κατάκτηση του παγκόσμιου πρωταθλήματος της Formula 1.

Το Netflix επιβεβαίωσε πότε θα κυκλοφορήσει το νεότερο ντοκιμαντέρ του για τη Formula 1, με το Schumacher ’94 – The Birth of a Legend να είναι προγραμματισμένο για παγκόσμια κυκλοφορία στις 2 Οκτωβρίου 2026.

Η ταινία θα επικεντρωθεί στην καθοριστική σεζόν του Michael Schumacher το 1994 και στην κατάκτηση του πρώτου του παγκόσμιου πρωταθλήματος Formula 1.

Το μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ θα ακολουθήσει την άνοδο του Schumacher από έναν πολλά υποσχόμενο νεαρό οδηγό μέχρι την κατάκτηση του παγκόσμιου πρωταθλήματος της Formula 1, σε ηλικία 25 ετών.

Οδηγώντας για την Benetton, ο Γερμανός έδωσε μάχη με τον Damon Hill για τον τίτλο του 1994 και τελικά εξασφάλισε το πρωτάθλημα με διαφορά μόλις ενός βαθμού, στον τελευταίο αγώνα της σεζόν, στην Αυστραλία.

Η ταινία θα κάνει επίσης μια αναδρομή σε ένα από τα πιο σκοτεινά Σαββατοκύριακα στην ιστορία της Formula 1. Το Grand Prix της Imola σημαδεύτηκε από τον θάνατο των Roland Ratzenberger και Ayrton Senna, σε δύο ξεχωριστά δυστυχήματα.

Ποιοι εμφανίζονται στο ντοκιμαντέρ

Η σύζυγος του Schumacher, Corinna, θα εμφανιστεί στο ντοκιμαντέρ μαζί με άλλα πρόσωπα από το στενό περιβάλλον του επτά φορές παγκόσμιου πρωταθλητή, προσφέροντας μια βαθύτερη ματιά στη ζωή του κατά τη διάρκεια μιας καθοριστικής περιόδου της καριέρας του.

Σε σκηνοθεσία της Christin Freitag και παραγωγή της LEONINE Documentaries, η γερμανόφωνη ταινία έρχεται μετά το προηγούμενο ντοκιμαντέρ του Netflix, Schumacher, το οποίο κυκλοφόρησε το 2021.

Άλλες σημαντικές προσωπικότητες του μηχανοκίνητου αθλητισμού που εμφανίζονται στο ντοκιμαντέρ είναι οι Flavio Briatore, Bernie Ecclestone και David Coulthard, καθώς και ο πρώην μάνατζερ του Schumacher, Willi Weber.

Πριν κατακτήσει πέντε συνεχόμενα Παγκόσμια Πρωταθλήματα με τη Ferrari, από το 2000 έως το 2004, ο Schumacher είχε ήδη γράψει το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία των αγώνων, κατακτώντας δύο διαδοχικούς τίτλους με τη Benetton το 1994 και το 1995.