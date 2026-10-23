Εξήντα χρόνια Toyota Corolla: Η σημαία του Τογιοτισμού

Αντίστοιχα, το Starlet άλλοτε, το Yaris ακόμα και σήμερα, αλλά κατά την ταπεινή μας γνώμη και πέρα από τα μεγέθη που ακόμα μετράνε, με ατού τη διαχρονική της αξία σε 60χρονη Τέλεια Διαδρομή, η Corolla είναι το σημείο αναφοράς.

Η Toyota Corolla, το αυτοκίνητο-θρύλος, που ξεπέρασε τα σύνορα τους και έλαμψε σε δύσκολη ευρωπαϊκή Ειδική διαδρομή, απέναντι και στο VW Golf και στα αντίστοιχα Peugeot. Με τον απλό, με τον έντιμο τρόπο του Ιάπωνα δημιουργού που με δεδομένη την αξιοπιστία του, προσέφερε ένα ευφυέστατο αυτοκίνητο, σε συγκεκριμένη μεσαία διάσταση, αλλά με πλουραλισμό, όντας με διαφορετικό αμάξωμα σε κάθε γενιά Corolla, ώστε να απευθύνεται σε όλους. Για την οικογένεια, αλλά και για τα μέλη της μεμονωμένα, προσεγγίζοντας σε κάθε σπίτι και τη διαφορετική φιλοσοφία, της προηγούμενης και της επόμενης γενιάς, όπως όμως και τα δύο φύλα.

Και αυτή η πολυδιάστατη φιλοσοφία ισχύει για όλες τις γενιές της, που ως τώρα είναι δώδεκα, από το 1966 μέχρι και σήμερα…

Η Toyota Corolla δεν ήταν και δεν είναι, ένα ακόμα αυτοκίνητο σε αλυσίδα παραγωγής με πωλήσεις ρεκόρ, έργο και του εισαγωγέα σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα, όντας Πρωταγωνιστής στο Ράλλυ της αγοράς, ο λόγος που άντεξε στο χρόνο.

Πλεονέκτημα η πολιτική του εργοστασίου, είτε σε στρατηγική μάρκετιγκ και πώλησης, με κλειδί την Toyota Europe, είτε σε δημιουργία.

Καθρέπτης της στρατηγικής τους, η διαδρομή της στην ελληνική αγορά, από την Κασσιδόπουλος, μέχρι σήμερα, 35 χρόνια ευθύνη της Inchcape, με στελέχη αριστούχους και δίκτυο Αντιπροσώπων για Όσκαρ, με ζηλευτή μάλιστα πλέον εξωστρέφεια, έργο του Xέρμαν Ρίντλ. Manager που μαθαίνει και μιλάει ελληνικά όταν διδάσκει τη διαχείριση του θηρίου, με σεμνό τρόπο, όπως και την έντιμη επικοινωνία της αξιοπρέπειας. Της δικής του και των συνεργατών του, σε απόλυτο κρεσέντο με το προϊόν.

Διαχρονικά, οι δημιουργίες τους, με πινελιές σε λεπτομέρειες και ουσιαστικές προσαρμογές στη γκάμα, χαρακτηρίζοντας και εποχές. Σε απόλυτη ισορροπία με την κοινωνική εξέλιξη και αυτή της “μηχανής” και ίσως πρόκειται για το μοναδικό αυτοκίνητο στον πλανήτη της αυτοκίνησης άρρηκτα συνδεδεμένο με τo Motorsport και ως τρόπος ζωής, με συγκλονιστική συνέπεια από αυτόν τον Ιάπωνα και ψάξε και μιμητή δεν θα βρεις.

Corolla sedan και με δίθυρο αμάξωμα, Corolla hatchback με πεντάθυρο ή τρίθυρο αμάξωμα, Corolla station, αλλά και Corolla coupe. Για τους νέους της εποχής τότε στα μέσα της δεκαετίας του 1970, που γύριζαν την πλάτη στις Alfa και Lancia, είτε λόγω άποψης, είτε λόγω κόστους και ήταν η ΚΕ 25 και η ΚΕ 35 που λαχταρούσες να οδηγείς, χωρίς αγωνιστικές ρόδες και σιδεριές στο εσωτερικό.

Ο εξοπλισμός που διέθεταν, τα αυτοκίνητα του Λαίλαψ και του ΡΟΝ, στις ειδικές διαδρομές και του Ράλλυ Ακρόπολις. Ήταν ο αείμνηστος Γιάννης Ψύχας και ο Μανώλης Χαλιβελάκης, ο ιδρυτής της Ομοσπονδίας μας. Η ενημέρωση τότε, από το μηνιαίο AUTO ΕΞΠΡΕΣ ή από τις εφημερίδες Βραδυνή και Απογευματινή της Τετάρτης, με κείμενα από τους αείμνηστους Γιώργο Λιβέρη και Άρη Σταθάκη και φωτογραφίες του αείμνηστου Γιώργου Κακολύρη. Μορφές!

Αργότερα θεατές, θαυμάζοντας τον Ρον στο κατηφόρι, ενώ το ίδιο βράδυ ερχόταν με αυτό το περίπου αγωνιστικό σε απόχρωση του μπλε, όπως και ο Γιάννης Κουκάς με τη δική του ΚΕ35 την κόκκινη, στη Φωκίωνος, στον Πλάτανο, για μεταμεσονύχτια μαθήματα αγωνιστικής κουλτούρας, που τότε θεωρούσαμε αθώο κους-κους.

Θα πείτε, ταξίδεψες σε μουσείο αυτοκινήτου στη Χάγη για τον εορτασμό των εξήντα ετών της Corolla, όπως και πριν είκοσι χρόνια για τα σαράντα της με την κ. Μαργαρίτα Ιερωνύμου, αλλά πάλι σε ειδικές διαδρομές καταλήξαμε.

Η μαγεία τους, από την παραγωγή, στην Τέλεια, στην οικογενειακή διαδρομή και το ίδιο αυτοκίνητο στην ειδική διαδρομή. Το αποτύπωμα μόνο στο χρώμα από τα αυτοκόλλητα στις πόρτες κυρίως οι αριθμοί συμμετοχής και σπάνια χορηγοί, όπως ο κολοσσός η ΝΙΚ. ΚΙΟΛΕΪ́ΔΗΣ αργότερα στη βελτιωμένη λευκή κόκκινη του Χαλιβελάκη, την επόμενη δεκαετία.

ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ

Η GR που έρχεται γιατί όχι, αλλά μέχρι τότε κατατάσσουμε στην κορυφή την ΑΕ 86, ένα από τα δέκα πιο σημαντικά ιαπωνικά αυτοκίνητα όλων των εποχών και μάλιστα με κινητήρα, αντίστοιχο σε διαστάσεις απόδοσης και ποιότητας.

Να την οδηγείς με κάθε ευκαιρία και αφορμή, ειδικά την ασημί παραγωγής με τρίθυρο αμάξωμα του αείμνηστου Ανδρέα Παπατριανταφύλλου, αυτοκίνητο που αντιμετώπιζε στα ίσια χωρίς συμβιβασμούς, τις BMW και τις Alfa της εποχής. Προβλέψιμη όπως η BMW, με χαρακτήρα όπως η Alfa. Αντίστοιχα, να την απολαμβάνεις στους αγώνες στα χέρια του αείμνηστου μαέστρο Νότη Γιαγνίση σε πτήση με κάθε ευκαιρία, συνδυασμός φονέας γιγάντων, ή αν προτιμάτε μπουνιά στο στομάχι, ισχυρότερων συνδυασμών.

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Η ΑΕ86, η πεμπτουσία του “My Toyota is fantastic”, όταν με ατού το “δεν σπάει δεν χαλάει”, δόθηκε η ευκαιρία σε εξαιρετικούς να γράψουν την ιστορία τους και με τις προσθιοκίνητες εκδοχές και σήμερα θα πας σε αγώνες για να απολαύσεις τον Γιάννη Παράβαλο και στο SP για να εκτιμήσεις τη δουλειά των Χριστακίδη και Λιαρομάτη, σε αειθαλή αυτοκίνητα σαράντα ετών.

Η μετακίνηση σου, με Toyota Corolla Cross hybrid ώστε να είσαι ασφαλής και συνεπής στις χωμάτινες προσβάσεις, όταν για την καθημερινότητα σε καλύπτει η Corolla hybrid με χάτσμπακ δίχρωμο αμάξωμα και τον GR εξοπλισμό των πρωταθλητών.

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Η συνέχεια, με την επόμενη ημέρα της Corolla παραγωγής, που αναμένεται στην κυριολεξία να επαναφέρει το ενδιαφέρον σε μια κατηγορία που πρώτη δέχτηκε την πίεση των SUV.

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