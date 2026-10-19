Family affair

Η αγορά του αυτοκινήτου παραμένει οικογενειακή υπόθεση, ακόμη και σήμερα, με τις προτεραιότητες όμως να έχουν αλλάξει.

Διαχρονικά έντονο το γυναικείο άρωμα στην επιλογή, συνδεδεμένο με τη σχεδίαση του αμαξώματος και την προσοχή στον συνδυασμό των χρωμάτων, που προδίδει γούστο και στυλ. Ο σύζυγος, από την πλευρά του, αγωνιούσε για τους χώρους –ειδικά την εποχή των χάτσμπακ–, έδινε βάρος στη χρηστικότητα και ανέλυε τα στοιχεία παθητικής και ενεργητικής ασφάλειας· προτεραιότητες που συνδέονταν και με τη χώρα προέλευσης κάθε αυτοκινήτου. Η βαριά βρετανική σχολή, οι κομψοί Ιταλοί, οι αξιόπιστοι Γερμανοί, μέχρι να έρθουν οι εξ Ανατολής δυνάμεις και να αλλάξουν τα δεδομένα.

Πιτσιρικάδες τότε, εμείς της γενιάς 1955-1965 βάλαμε στο σπίτι μας τον ειδικό Τύπο και ορισμένοι τυχεροί τον εντάξαμε στη ζωή μας. Κάπως έτσι επικράτησε το «όπως έγραψε ο Καββαθάς στο περιοδικό 4Τροχοί». Η πορεία του περιοδικού ξεκίνησε πριν από ακριβώς 56 χρόνια, τον Οκτώβριο του 1970, και στην εξέλιξή της το «μεταφράζω και περιγράφω» έδωσε τη θέση του στο «δοκιμάζω, αξιολογώ και κρίνω», με έντονα και συχνά υποκειμενικά στοιχεία στο συμπέρασμα. Στοιχεία αποδεκτά από τον αναγνώστη, όπως και από τους εισαγωγείς, σε μια αγορά που καταγράφει σοβαρές απώλειες τους τελευταίους μήνες με την αποχώρηση των Πέτρου Πιπερίδη και Ανδρέα Χριστοφορίδη. Θηρία της αγοράς και οι δύο.

Η σχέση μας με τον αναγνώστη παραμένει συμβόλαιο τιμής, το οποίο υποστηρίζει με συνέπεια η ομάδα του περιοδικού, με ατού την υπεύθυνη διαχείριση από τις Νέες Καθημερινές Εκδόσεις. Υπεραξία το 4troxoi.gr, σε πτήση έπειτα από πολύχρονη προσπάθεια.

Σήμερα, η νέα τάξη στην αγορά του αυτοκινήτου, πέρα από τον τρόπο κτήσης και χρήσης, αφορά κυρίως τις προτεραιότητες. Η καθιέρωση των SUV έχει περιορίσει την αγωνία για τους χώρους, ενώ έχει απογειωθεί το ενδιαφέρον για τον εξοπλισμό, με τις οθόνες και τα συστήματα πολυμέσων να συγκεντρώνουν περισσότερο ενδιαφέρον και από τον πίνακα οργάνων. Κάποτε κολλούσαμε το πρόσωπο στο παράθυρο για να δούμε το ταμπλό, χρησιμοποιώντας την παλάμη για σκιά, ώστε να αναλύσουμε και να συγκρίνουμε, αποθηκεύοντας τις εικόνες στη μνήμη.

Καμία αμφιβολία ότι σήμερα, με τις βλάβες πλέον περιορισμένες, οι μηχανικοί σύντομα θα μπορούν να ενεργούν και από απόσταση, κατά το πρότυπο των ρομποτικών συστημάτων στα χειρουργεία.

Ο αμετανόητος petrolhead μπορεί να οδηγεί προς την Ιτέα και μέχρι το Γαλαξίδι, επιστρέφοντας από τα βουνά με το Cupra Formentor VZ ή την BMW M2 CS, ενώ ονειρεύεται το TdP με τη σύντροφο στην Porsche 911 SC. Συνδυασμός που δεν ξεπερνιέται.