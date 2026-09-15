Γερμανία vs Κίνα: The perfect storm

Καθώς οι κατασκευαστές από την Κίνα κερδίζουν ολοένα και περισσότερο έδαφος στην Ευρώπη, οι γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες βλέπουν την άλλοτε προσοδοφόρα αγορά της Κίνας να τους γυρίζει την πλάτη.

Για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, η σχέση της Γερμανίας με την Κίνα στον κόσμο της αυτοκίνησης μπορούσε κάλλιστα να περιγραφεί ως το ιδανικό οικονομικό ειδύλλιο, με την πρώτη να κατασκευάζει -σύμφωνα με τα λεγόμενά της- τα καλύτερα αυτοκίνητα του κόσμου και τη δεύτερη να τα καταναλώνει μαζικά. Κάπως έτσι, κολλοσοί της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας όπως η Volkswagen, η Porsche, η Audi, η BMW και η Mercedes γέμιζαν επί σειρά ετών τα ταμεία τους πουλώντας σωρηδόν πολυτελείς μπερλίνες, φανταχτερά SUV και «καθαρά» ντίζελ στη μεγαλύτερη από πλευράς όγκου αγορά αυτοκινήτου του πλανήτη. Μάλιστα, η επιτυχία της «γερμανικής συνταγής» ήταν τέτοια ώστε πάνω από το ένα τρίτο των αυτοκινήτων που πουλούσαν οι κατασκευαστές της σε παγκόσμιο επίπεδο στα τέλη της περασμένης δεκαετίας να απορροφάται στην Κίνα. Σήμερα, ωστόσο, το μοντέλο αυτό έχει καταρρεύσει. Και αυτό δεν οφείλεται τόσο στον εμπορικό πόλεμο ανάμεσα σε Δύση και Ανατολή, αλλά στο γεγονός ότι η Κίνα έπαψε να είναι μαθητής και πολύ γρήγορα έγινε δάσκαλος.

Τα στοιχεία σε επίπεδο αριθμών είναι αποκαλυπτικά της νέας τάξης πραγμάτων. Το δεύτερο τρίμηνο του 2026, οι πωλήσεις εντός Κίνας των τριών μεγάλων γερμανικών αυτοκινητοβιομηχανιών έκαναν βουτιά, καταγράφοντας πτώση που ξεπέρασε το 30%. Την ίδια στιγμή, το σύνολο της κινεζικής αγοράς αυτοκινήτου κινήθηκε σε ένα περιβάλλον υποτονικής κατανάλωσης και οικονομικής επιβράδυνσης, με αποτέλεσμα η ζήτηση για νέα οχήματα να εξασθενήσει. Σε αυτές τις συνθήκες θα περίμενε κανείς ότι όλοι θα χάσουν. Εντούτοις, αυτό που πραγματικά συνέβη είναι οι κινεζικές εταιρείες όχι μόνο να διατηρήσουν τα μερίδιά τους μέσα στο δικό τους γήπεδο, αλλά και να συνεχίσουν να κυριαρχούν στην ηλεκτροκίνηση, ενισχύοντας ταυτόχρονα τις εξαγωγές τους με εντυπωσιακούς ρυθμούς.

Η Γερμανία, όπως και η υπόλοιπη «Ενωμένη Ευρώπη», υποστηρίζει με σθένος ότι η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία συνεχίζει να αναπτύσσεται εντός έδρας -και όχι μόνο- εις βάρος της ευρωπαϊκής, κυρίως χάρη στις γενναίες κρατικές επιδοτήσεις του Πεκίνου. Ωστόσο, αυτή η παράμετρος δεν μπορεί από μόνη της να εξηγήσει τη δραστική εμπορική καθίζηση των Γερμανών στην Κίνα. Ο πραγματικός και συνάμα βαθύτερος λόγος που το πάλαι ποτέ πανίσχυρο στην Κίνα Volkswagen Group, η κραταιά BMW και η πρωτοπόρος Mercedes έμειναν πίσω στην «κινεζική κούρσα» είναι τεχνολογικός. Πλέον, ο καταναλωτής στη χώρα των 1,4 δισεκατομμυρίων κατοίκων δεν αγοράζει ένα αυτοκίνητο επειδή απλώς έχει γερμανικό σήμα στο καπό του, αλλά ένα όχημα (και δη ηλεκτρικό) που διαθέτει το πιο προηγμένο λογισμικό, ταχύτατη φόρτιση, αλλά και συνδεσιμότητα επόμενης γενιάς. Και σε αυτούς τους νευραλγικούς τομείς, τα τετράτροχα προϊόντα των κινέζικων αυτοκινητοβιομηχανιών συχνά προηγούνται των γερμανικών.

Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους, καθώς σήμερα οι γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες πουλούν λιγότερα αυτοκίνητα στην Κίνα απ’ ό,τι οι κινεζικές σε ολόκληρη τη Γηραιά Ήπειρο. Χαρακτηριστικό είναι, άλλωστε, το γεγονός ότι οι νέες ταξινομήσεις κινεζικών αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκαν κατά 63% το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους (από 338.000, που ήταν την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σε σχεδόν 549.000 το 2026), επίδοση που αντιστοιχεί σχεδόν στο 10% των συνολικών πωλήσεων νέων οχημάτων στην Ευρώπη.