Γιατί οι κινεζικές μοτοσυκλέτες είναι τόσο ακριβές στην αγορά;

Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότεροι καταναλωτές στην Ευρώπη παρατηρούν κάτι που φαίνεται, εκ πρώτης όψεως, παράδοξο: οι κινεζικές μοτοσυκλέτες δεν είναι τόσο φθηνές όσο θα περίμενε κανείς.

Άρθρο του Μιχάλη Μάρκου, MBA

Διευθυντικό Στέλεχος-Σύμβουλος Επιχειρήσεων & Καθηγητής Διοίκησης Επιχειρήσεων/Marketing

Αντίθετα, σε πολλές περιπτώσεις οι τιμές τους πλησιάζουν ή ακόμα και ανταγωνίζονται, εκείνες καθιερωμένων ιαπωνικών και ευρωπαϊκών κατασκευαστών. Το ερώτημα που προκύπτει είναι εύλογο: γιατί οι Κινέζοι κατασκευαστές δεν ακολουθούν μια επιθετική στρατηγική χαμηλών τιμών, όπως έκαναν κάποτε οι Κορεάτες στην αυτοκινητοβιομηχανία;

Η επιθετική στρατηγική των χαμηλών τιμών είναι μια προσέγγιση κατά την οποία μια επιχείρηση προσφέρει τα προϊόντα της σε σημαντικά χαμηλότερες τιμές από τον ανταγωνισμό, με στόχο να προσελκύσει γρήγορα πελάτες και να αυξήσει το μερίδιο αγοράς της. Η τιμή λειτουργεί ως βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, μειώνοντας το ρίσκο για τον καταναλωτή να δοκιμάσει ένα νέο brand, ακόμη και αν αυτό δεν έχει ισχυρή φήμη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η είσοδος εταιρειών από τη Κορέα, όπως η Hyundai και η Kia, οι οποίες αρχικά βασίστηκαν σε χαμηλές τιμές για να κερδίσουν έδαφος στις διεθνείς αγορές και στη συνέχεια επένδυσαν στην ποιότητα και την τεχνολογία τους. Ωστόσο, η στρατηγική αυτή ενέχει κινδύνους, καθώς μπορεί να δημιουργήσει την αντίληψη χαμηλής ποιότητας ή να οδηγήσει σε «πόλεμο τιμών» με τους ανταγωνιστές. Για τον λόγο αυτό, πολλές σύγχρονες επιχειρήσεις δεν επιλέγουν να είναι απλώς οι φθηνότερες, αλλά προσπαθούν να συνδυάσουν ανταγωνιστική τιμή με υψηλή αξία, χτίζοντας έτσι μια πιο βιώσιμη και ισχυρή παρουσία στην αγορά.

Για την κατανόηση του φαινομένου, απαιτείται η εξέταση της ευρύτερης εικόνας και η σύγκριση δύο εντελώς διαφορετικών εποχών και στρατηγικών. Από τη μία πλευρά, διακρίνεται η είσοδος της Νότιας Κορέας στην παγκόσμια αγορά αυτοκινήτου, με εταιρείες όπως η Hyundai και η Kia. Από την άλλη, παρατηρείται η σύγχρονη επέκταση των κινεζικών εταιρειών μοτοσυκλετών, όπως η CFMOTO, η Zontes και η QJMotor. Αν και εκ πρώτης όψεως θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι οι κινεζικές εταιρείες θα έπρεπε να μειώσουν τις τιμές για να αποκτήσουν μερίδιο αγοράς, η πραγματικότητα αποδεικνύεται σαφώς πιο σύνθετη.

Στα τέλη της δεκαετίας του 1970 και κατά τη διάρκεια των δεκαετιών του 1980 και 1990, οι κορεατικές αυτοκινητοβιομηχανίες μπήκαν δυναμικά στις διεθνείς αγορές με ένα ξεκάθαρο πλεονέκτημα, την τιμή. Τα αυτοκίνητα της Hyundai και της Kia ήταν σημαντικά φθηνότερα από τα αντίστοιχα ιαπωνικά και ευρωπαϊκά μοντέλα και αυτό δεν ήταν τυχαίο. Εκείνη την περίοδο, η Νότια Κορέα διέθετε χαμηλό εργατικό κόστος, λιγότερο αυστηρούς κανονισμούς και μια παγκόσμια αγορά με λιγότερο έντονο ανταγωνισμό. Οι καταναλωτές ήταν πιο πρόθυμοι να δοκιμάσουν κάτι νέο, ακόμα κι αν αυτό σήμαινε κάποιους συμβιβασμούς στην ποιότητα ή στον εξοπλισμό. Η στρατηγική ήταν απλή αλλά αποτελεσματική, «μπαίνω φθηνά, χτίζω πωλήσεις, και στη συνέχεια βελτιώνω την εικόνα μου». Και πράγματι, αυτό συνέβη. Σήμερα, οι κορεατικές εταιρείες θεωρούνται απόλυτα ανταγωνιστικές, όχι μόνο σε τιμή αλλά και σε ποιότητα και τεχνολογία.

Η περίπτωση των κινεζικών μοτοσυκλετών είναι διαφορετική για πολλούς λόγους. Πρώτα απ’ όλα, η παγκόσμια αγορά έχει αλλάξει δραματικά και οι καταναλωτές είναι πλέον πολύ πιο ενημερωμένοι και απαιτητικοί. Η έννοια της «φθηνής λύσης» δεν έχει την ίδια απήχηση όπως στο παρελθόν, ιδιαίτερα σε προϊόντα όπως η μοτοσυκλέτα, όπου η ασφάλεια και η αξιοπιστία παίζουν καθοριστικό ρόλο. Επιπλέον, οι αγορές στις οποίες στοχεύουν οι Κινέζοι κατασκευαστές, όπως η ΕΕ, είναι εξαιρετικά ρυθμισμένες. Οι κανονισμοί για τις εκπομπές ρύπων, την ασφάλεια και την τεχνολογία είναι αυστηροί και απαιτούν σημαντικές επενδύσεις.

Σε αντίθεση με τη δεκαετία του 1980, σήμερα μια μοτοσυκλέτα πρέπει να διαθέτει ABS, προηγμένα ηλεκτρονικά συστήματα, συμμόρφωση με πρότυπα όπως το Euro 5 & 6 και υψηλά επίπεδα ποιότητας κατασκευής. Όλα αυτά αυξάνουν το κόστος παραγωγής και καθιστούν δύσκολη την υιοθέτηση μιας καθαρά χαμηλής τιμολογιακής στρατηγικής.

Ένας ακόμη σημαντικός παράγοντας είναι ότι η Κίνα δεν είναι πλέον η «φθηνή» χώρα παραγωγής που ήταν πριν από 20 ή 30 χρόνια. Το εργατικό κόστος έχει αυξηθεί σημαντικά, ενώ οι περιβαλλοντικοί κανονισμοί έχουν γίνει αυστηρότεροι. Οι κινεζικές βιομηχανίες έχουν εξελιχθεί, αλλά μαζί με την εξέλιξη αυτή αυξήθηκε και το κόστος. Παράλληλα, η τεχνολογία που ενσωματώνεται στις σύγχρονες μοτοσυκλέτες είναι πολύ πιο προηγμένη. Ηλεκτρονικά συστήματα διαχείρισης κινητήρα, οθόνες TFT, συστήματα συνδεσιμότητας και προηγμένα φρένα αποτελούν πλέον βασικό εξοπλισμό. Αυτά τα στοιχεία έχουν παγκόσμιο κόστος και δεν είναι φθηνότερα μόνο και μόνο επειδή παράγονται στην Κίνα.

Ίσως ο πιο κρίσιμος λόγος για τον οποίο οι κινεζικές εταιρείες δεν ακολουθούν μια «φθηνή» στρατηγική είναι η ανάγκη να αλλάξουν την εικόνα τους. Στο παρελθόν, τα κινεζικά προϊόντα είχαν συνδεθεί με χαμηλή ποιότητα και περιορισμένη αξιοπιστία. Αυτή η αντίληψη, σωστή ή λανθασμένη, επηρέασε την εμπιστοσύνη των καταναλωτών.

Σήμερα, εταιρείες όπως η CFMOTO και η Zontes προσπαθούν να αποστασιοποιηθούν από αυτή την εικόνα. Αντί να ανταγωνίζονται αποκλειστικά στην τιμή, επιδιώκουν να τοποθετηθούν ως «έξυπνες επιλογές» που προσφέρουν υψηλό εξοπλισμό και καλή ποιότητα σε λογική τιμή.

Ένας ακόμη παράγοντας που διαφοροποιεί τη σημερινή κατάσταση είναι οι στρατηγικές συνεργασίες. Οι κινεζικές εταιρείες δεν λειτουργούν πλέον απομονωμένα. Αντίθετα, συνεργάζονται με καταξιωμένους ευρωπαϊκούς κατασκευαστές, αποκτώντας πρόσβαση σε τεχνογνωσία και τεχνολογία. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η συνεργασία της CFMOTO με την KTM AG. Αντίστοιχα, η QJMotor συνδέεται με την Benelli. Αυτές οι συνεργασίες ανεβάζουν το επίπεδο των προϊόντων, αλλά ταυτόχρονα αυξάνουν και το κόστος. Δεν πρόκειται πλέον για απλές, φθηνές κατασκευές/αντιγραφές, αλλά για σύγχρονες μοτοσυκλέτες με ευρωπαϊκή τεχνολογία και υψηλές προδιαγραφές.

Σε αντίθεση με την εποχή που μπήκαν οι Κορεάτες στην αγορά, σήμερα οι κινεζικές εταιρείες έχουν να αντιμετωπίσουν πολύ ισχυρούς και καθιερωμένους παίκτες. Εταιρείες όπως η Honda, η Yamaha, η Suzuki, η Kawasaki, διαθέτουν τεράστια εμπειρία, παγκόσμια δίκτυα διανομής και ισχυρή φήμη αξιοπιστίας ενώ ευρωπαϊκές εταιρείες όπως η BMW έχουν εδραιωθεί σε premium κατηγορίες, προσφέροντας υψηλή ποιότητα και τεχνολογία. Σε αυτό το περιβάλλον, μια στρατηγική «πολύ φθηνού προϊόντος» δεν είναι απαραίτητα αποτελεσματική. Έτσι, αντί για χαμηλές τιμές, οι κινεζικές εταιρείες έχουν επιλέξει μια διαφορετική στρατηγική, αυτή που να προσφέρουν περισσότερα σε σχέση με την τιμή τους. Δηλαδή, να παρέχουν εξοπλισμό και χαρακτηριστικά που συνήθως συναντά κανείς σε ακριβότερες μοτοσυκλέτες. Αυτή η προσέγγιση τους επιτρέπει να διαφοροποιηθούν χωρίς να υπονομεύουν την εικόνα τους. Ο καταναλωτής δεν αγοράζει απλώς μια «φθηνή μοτοσυκλέτα», αλλά ένα προϊόν που φαίνεται και λειτουργεί σαν κάτι ανώτερο από την κατηγορία του. Με αυτόν τον τρόπο, οι εταιρείες αυτές καταφέρνουν να κερδίζουν σταδιακά μερίδιο αγοράς, χωρίς να μπουν σε έναν πόλεμο τιμών που θα μπορούσε να αποδειχθεί καταστροφικός μακροπρόθεσμα.

Εν κατακλείδι, η σύγκριση μεταξύ της κορεατικής αυτοκινητοβιομηχανίας του παρελθόντος και της σύγχρονης κινεζικής βιομηχανίας μοτοσυκλετών είναι ενδιαφέρουσα, αλλά όχι απόλυτα εφαρμόσιμη. Οι συνθήκες της αγοράς έχουν αλλάξει, οι απαιτήσεις έχουν αυξηθεί και το κόστος παραγωγής είναι διαφορετικό. Οι κινεζικές εταιρείες δεν επιλέγουν τυχαία να μην είναι οι φθηνότερες. Αντίθετα, ακολουθούν μια πιο ώριμη και στρατηγικά σχεδιασμένη προσέγγιση, επενδύοντας στην ποιότητα, την τεχνολογία και την εικόνα τους. Στόχος τους δεν είναι απλώς να μπουν στην αγορά, αλλά να παραμείνουν και να εξελιχθούν μέσα σε αυτή.

Τελικά, αυτό που παρατηρείται σήμερα δεν συνιστά αποτυχία της «φθηνής στρατηγικής», αλλά τη φυσική της εξέλιξη. Οι κινεζικές μοτοσυκλέτες έχουν πλέον ξεπεράσει τον ρόλο της απλής, οικονομικής επιλογής και αναδεικνύονται σε ολοκληρωμένα, ανταγωνιστικά προϊόντα. Διεκδικούν ισότιμα τη θέση τους δίπλα στους κορυφαίους κατασκευαστές παγκοσμίως, υιοθετώντας προσεγγίσεις που ευθυγραμμίζονται πλήρως με τις απαιτήσεις και τις δυναμικές της σύγχρονης αγοράς.