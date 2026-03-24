Γιώργος Κυριακούδης: Aκούει ο Γιώργος;

Ήταν για πολλά χρόνια, η ερώτηση του Πρωταθλητή Σωτήρη Σκαλτσά μέσω VHF, ολοκληρώνοντας κάθε ειδική διαδρομή με το Κυριακούδης Νissan Micra. Άλλοτε σε λευκό και άλλοτε σε μπλε, πάντα στην κορυφή.

Μια όμορφη συνήθεια η επικοινωνία με τον 74χρoνο Γιώργο Κυριακούδη, που ξεπερνούσε τους αγώνες αυτοκινήτου και όντας ένας χαρισματικός με λόγο ενέπνεε την απαραίτητη εμπιστοσύνη που χαρακτηρίζει ανθρώπους που ξεχωρίζουν, σε κάθε δραστηριότητα. Σημείο αναφοράς ο Γιώργος στο περιθώριο των Ελληνικών αγώνων, όπως και στο Ράλλυ της αγοράς auto, έφυγε χθες από τη ζωή, χάνοντας μια άνιση μάχη που ξεπέρασε την καθημερινότητα, συνδεδεμένη με μια προσεχτική ζωή, παράδειγμα για όλους μας.

Τελειομανής, φιλόξενος και έντιμος, υπόδειγμα οικογενειάρχη, στην κυριολεξία καθηγητής ώστε τα πάντα όλα να λειτουργούν με αρχές και τάξη. Αριστούχοι της σχολής του τα παιδιά του, επίσης λάτρεις του εργαζόμαστε σκληρά και συμπεριφερόμαστε ταπεινά και ο Γιώργος ήταν ο βασικός υπεύθυνος για το πώς λειτουργούσε η αγωνιστική ομάδα της Νissan-Κυριακούδης, ως οι μοναδικοί που εξελίχθηκαν ακολουθώντας τα πρότυπα της εργοστασιακής ομάδας της Nissan-Νικ. Ι. Θεοχαράκης. Από το 1991 με τη Νissan η οικογένεια Κυριακούδη και τυχεροί τον γνωρίσαμε στα αγωνιστικά σέρβις, όπου πάντα είχε να σχολιάσει θετικά και με ευγένεια ακόμα και τα στραβά ενός αγώνα, όπως όμως και στις επιχειρήσεις τους. Στην πώληση και στο afer sales, το πάθος του μετά την οικογένεια του και δεν είναι τυχαία η υπέρβαση, συνδεδεμένη με τη συνεργασία τους και με τη Renault-Dacia.

Ανταγωνιστικός, αλλά με μέτρο ώστε να μην το καταβάλει η αγωνία για την πρώτη θέση, ήταν δίπλα και στο παλικάρι του, τον Αποστόλη, στους αγώνες ντριφτ με τι άλλο από Νissan, που άλλωστε με πρωτοβουλία του Τάκη Σκαλτσά, παρουσιάσαμε στο περιοδικό το εξελιγμένο Κυριακούδης Νissan 200 SX, ενώ σχετικά πρόσφατα, ζήσαμε μαζί του τον αγώνα του Junior στο Λουτράκι.

Μόνο με το πλάι η Silvia, από μια οικογένεια που ακολουθεί με συνέπεια την ευθεία γραμμή και καμία αμφιβολία ότι έτσι θα συνεχίσουν, με τον Γιώργο να απολαμβάνει αυτή την επιτυχία του, συνδεδεμένη με την αγωγή των παιδιών του, έργο και της συζύγου του. Τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του Γιώργου Κυριακούδη, από όλους μας σε 4Τ, απώλεια που συνδέεται και με την αγορά αυτοκινήτου και με τους Ελληνικούς αγώνες. Άλλωστε, για τον «κ. Γιώργο», όλα ήταν αγώνας. _ Σ.Χ.