GP Ρωσίας: Πρώτη pole για τον Lando Norris

Ένα εντελώς απρόσμενο αποτέλεσμα παρήγαγαν οι κατατακτήριες δοκιμές του GP Ρωσίας, με τη νωπή πίστα να επιτρέπει τη χρήση σλικ ελαστικών στα τελευταία λεπτά, γεγονός που έδωσε στον Lando Norris την ευκαιρία να κατακτήσει την pole position, εμπρός από τους Carlos Sainz και George Russell.

Μετά την πολύ μεγάλη επιτυχία της McLaren στο GP Ιταλίας, οι πολύ καλές εμφανίσεις συνεχίζονται για τη βρετανική ομάδα, με την κατάκτηση της πρώτης pole position του Woking από το GP Βραζιλίας του 2012, 171 αγώνες πριν!

Επίσης, η τελευταία φορά που είδαμε μια McLaren, μια Ferrari και μια Williams στις τρεις πρώτες θέσεις εκκίνησης, ήταν το GP Βραζιλίας του 2004!

O καιρός του Sochi άφησε το καλύτερο για το τέλος, καθώς η πίστα στέγνωσε αρκετά στα τελευταία λεπτά του Q3, για να επιτρέψει τη χρήση σλικ ελαστικών. Ο Russell ήταν ο πρώτος οδηγός που αντιλήφθηκε ότι θα συμβεί αυτό μέχρι το τέλος του Q3.

Δεδομένου ότι ο Βρετανός δεν είχε τίποτα να χάσει, καθώς θα βρισκόταν στις τελευταίες θέσεις της δεκάδας, ήταν ο πρώτος που επισκέφθηκε τα pits για μετάβαση στα σλικ, ακολουθούμενος από τον Sainz.

Οι οδηγοί που άλλαξαν πρώτοι σε σλικ ελαστικά είχαν το πλεονέκτημα, καθώς είχαν το χρόνο στη διάθεσή τους να φέρουν τα ελαστικά στις ιδανικές θερμοκρασίες λειτουργίας.

Η Mercedes έδειχνε να έχει το πάνω χέρι, με τα δύο μονοθέσιά της να είναι ταχύτατα στα δύο πρώτα σκέλη της διαδικασίας. Οι οδηγοί της γερμανικής ομάδας ήταν οι πρώτοι που βγήκαν στην πίστα για το Q3 και αυτό επηρέασε το συγχρονισμό που είχαν στο τέλος του τρίτου σκέλους.

Η Mercedes αποφάσισε να αφήσει τους οδηγούς της να ολοκληρώσουν την προσπάθειά τους με τα ενδιάμεσα ελαστικά και μετά να τους καλέσει στα pits, στην είσοδο των οποίων, ο Lewis Hamilton ακούμπησε τον τοίχο.

Ο Βρετανός δήλωσε εξαιρετικά απογοητευμένος από τον εαυτό του, προσθέτοντας ότι δεν είναι αυτό που περιμένεις από έναν Πρωταθλητή σαν τον ίδιο. Για αυτό και απολογήθηκε από την ομάδα της Mercedes.

Με την πρόσκρουση στον τοίχο του pit lane, ο Hamilton τραυμάτισε την εμπρός αεροτομή του μονοθεσίου του καθυστερώντας περαιτέρω τη μετάβαση στα σλικ ελαστικά. Μάλιστα, οι μηχανικοί της Mercedes αναγκάστηκαν να μετακινήσουν την W12 του Βρετανού, για να έχουν χώρο να πραγματοποιήσουν την αλλαγή ελαστικών στο μονοθέσιο του Bottas.

Lewis Hamilton hits the pit lane wall! 😯 His front wing is damaged – and he faces a race against time to put in another flying lap #RussianGP #F1 pic.twitter.com/txQInKXk50 — Formula 1 (@F1) September 25, 2021

Οι μηχανικοί κατάφεραν να στείλουν πίσω στην πίστα τον Hamilton με καινούργιο ρύγχος και εμπρός αεροτομή. Ωστόσο, ο Βρετανός είχε στη διάθεσή του χρόνο μόνο για ένα γρήγορο γύρο και δεν είχε τη δυνατότητα να φέρει τα ελαστικά του στην κατάλληλη θερμοκρασία.

Αποτέλεσμα αυτού ήταν να έχει τετ-α-κέ στις τελευταίες στροφές του τελικού γρήγορου γύρου του, ακουμπώντας ελαφρώς τις μπαριέρες με το πίσω μέρος της Mercedes.

Ήταν δύο ακόμη λάθη του Βρετανού αυτό το Σαββατοκύριακο, έπειτα από το περιστατικό εχθές, όπου έριξε κάτω το χειριστή του εμπρός γρύλου της Mercedes, έχοντας ξεχάσει ενεργοποιημένο το brake magic, την επιλογή που μεταφέρει την κατανομή πέδησης στον εμπρός άξονα, για την προθέρμανση των εμπρός ελαστικών.

Ο διευθυντής της Mercedes, Toto Wolff, δήλωσε ότι η ομάδα δεν έκανε λάθος, αλλά αν γνώριζε πως θα εξελιχθούν τα πράγματα, ίσως να μην έστελνε τα μονοθέσιά της πρώτα στην πίστα στο Q3.

Ενώ η Mercedes είχε όλες τις προϋποθέσεις να «κλειδώσει» την πρώτη σειρά εκκίνησης, ο καιρός της χάλασε τα σχέδια. Ωστόσο, ο Wolff πιστεύει ότι ο Hamilton μπορεί ακόμα να νικήσει τον αγώνα από την 4η θέση εκκίνησης και ο Valtteri Bottas να ανέβει στο βάθρο από την 7η.

Ο Φινλανδός πιστεύει ότι το περιστατικό με τον Hamilton κόστισε στον ίδιο την ευκαιρία να πλασαριστεί πιο ψηλά, καθώς τα σλικ ελαστικά χρειάζονταν δύο γύρους για να φτάσουν τις ιδανικές θερμοκρασίες λειτουργίας.

Ο Bottas εκτιμά ότι χωρίς την απώλεια χρόνου στα pits (30 δλ.) με την αλλαγή ρύγχους του Hamilton, o ίδιος θα είχε προλάβει να κάνει και δεύτερο γρήγορο γύρο στο τέλος του Q3, αλλά κάτι τέτοιο δεν ισχύει, καθώς θα έπρεπε να έχει βρει περίπου 30 δλ. επιπλέον για να επαληθευθούν οι ισχυρισμοί του.

What a moment for @LandoNorris as he clinches the first pole position of his F1 career! 🎧 😊 🚀#RussianGP #F1 pic.twitter.com/0tVfN4CqTU — Formula 1 (@F1) September 25, 2021

O Norris από την πλευρά του δεν πίστευε ότι το ρίσκο των σλικ ελαστικών θα λειτουργούσε, καθώς στην προηγούμενη προσπάθειά του, ήταν 2 δλ. πιο αργός από το χρόνο που είχε σημειώσει με τα ενδιάμεσα ελαστικά.

Ο Βρετανός όμως διατήρησε τα ελαστικά του στις σωστές θερμοκρασίες και ρίσκαρε αρκετά, όπως δήλωσε στην τελική του προσπάθεια για να κατακτήσει την pole position στο 53ο GP της καριέρας του στην F1.

Ωστόσο, όπως τόνισε στις δηλώσεις του, το Sochi είναι η μοναδική πίστα που δε θα ήθελε να βρίσκεται στην pole position, λόγω του slipstream που θα παρέχει σε αυτούς που τον ακολουθούν, στη μεγάλη ευθεία μέχρι την πρώτη ζώνη φρεναρίσματος.

Ο Sainz δήλωσε ότι ο συγχρονισμός που είχε με την αλλαγή ελαστικών, του στέρησε τη δυνατότητα να κινηθεί ταχύτερα, καθώς ήταν από τους πρώτους οδηγούς που διέσχισαν τη γραμμή εκκίνησης/τερματισμού πριν την πτώση της καρό σημαίας και δεν είχε τη δυνατότητα να εκμεταλλευτεί τις συνθήκες της πίστας όταν αυτή βρισκόταν στην καλύτερη κατάσταση.

A fab day at the office for @Carlossainz55 as he powers his Ferrari into P2 at qualifying in Sochi 🚀#RussianGP #F1 pic.twitter.com/VrP7PtH2tv — Formula 1 (@F1) September 25, 2021

Εντούτοις, όντας από τους πρώτους οδηγούς που έκαναν τη μετάβαση στα σλικ ελαστικά, είχε τη δυνατότητα να κάνει ένα γύρο για να τα φέρει στις ιδανικές θερμοκρασίες και να κάνει έναν πολύ γρήγορο γύρο, τον οποίο μόνο ο Norris κατάφερε να ξεπεράσει, για περίπου μισό δλ.

Είναι οι πρώτη φορά που ο Ισπανός θα ξεκινήσει αγώνα της F1 από την πρώτη σειρά εκκίνησης. Ο Ισπανός δήλωσε ότι η Ferrari υστερούσε σε απόδοση με τα ενδιάμεσα ελαστικά. Ο Sainz κατάφερε να προαχθεί στο Q2 με διαφορά μόλις 0,05 δλ. από τον Sebastian Vettel.

Παρά το γεγονός ότι αύριο θα εκκινήσει από την ακάθαρτη πλευρά του grid, που στο Sochi μειονεκτεί πολύ, ο Sainz ευελπιστεί να πάρει το slipstream από τον πρώην team mate του στα 890 μέτρα μέχρι τη 2η στροφή αύριο στον πρώτο γύρο και να περάσει μπροστά του.

Ο Sainz μάλιστα είχε ένα τετ-α-κέ στο γύρο επιστροφής στα pits, με ελάχιστα χλμ. O εμπνευστής της μετάβασης στα σλικ, ο George Russell, του οποίου το παράδειγμα όλοι ακολούθησαν στη συνέχεια, πραγματοποίησε μία ακόμα εκπληκή εμφάνιση με το περιορισμένων δυνατοτήτων μονοθέσιο της Williams, και ευελπιστεί σε ένα βάθρο για αύριο.

Μάλιστα, ο Russell αποκάλυψε ότι όταν ενημέρωσε το pit wall της Williams να προετοιμάσουν τα σλικ, οι τεχνικοί της ομάδας τον κάλεσαν άμεσα στα pits, ενώ δεν ήταν αυτό το αρχικό του σχέδιο. Ο 23χρονος παραδέχθηκε επίσης ότι παραλίγο να έχει ατύχημα στην έξοδο των pits με τα σλικ ελαστικά σε βρεγμένο ασφαλτοτάπητα.

Ο Βρετανός δήλωσε ότι ο ρυθμός του αυτοκινήτου του στις χθεσινές προσομοιώσεις αγώνα η ήταν από τους καλύτερους που είχε φέτος, αν και μακριά από αυτούς των Norris και Sainz. Επιπλέον, η τελική ταχύτητα της Williams στις ευθείες είναι παραπλήσια με αυτή των Mercedes.

O Russell θα εκκινήσει με τον μελλοντικό του team mate πίσω του, από την καλύτερη θεωρητικά θέση στο Sochi, η οποία είναι η 3η, λόγω του slipstream που προσφέρουν στον κάτοχό της οι προπορευόμενοι, στη μεγάλη ευθεία μέχρι το πρώτο φρενάρισμα.

Την πολύ καλή σημερινή εμφάνιση της McLaren συμπλήρωσε με την 5η θέση που κατέλαβε ο Daniel Ricciardo. Ωστόσο, ο Αυστραλός κλήθηκε να παρουσιαστεί ενώπιον των αγωνοδικών, καθώς παρεμπόδισε τον Lance Stroll στο Q1.

Εντέλει, ο Ricciardo τη γλίτωσε με μια απλή επίπληξη. Ο Αυστραλός είχε μόλις τελειώσει τη γρήγορη προσπάθειά του και είχε αφήσει τον Norris να τον προσπεράσει. Ωστόσο, με το σπρέι νερού που ανασηκώνουν τα μονοθέσια στο βρεγμένο, δεν έβλεπε πίσω του και νόμιζε ότι ο Stroll βρισκόταν σε αργό γύρο τον Stroll, ο οποίος ερχόταν από πίσω του. Οι αγωνοδίκες έκριναν ότι η κίνηση του Riccirardo ήταν στα όρια της αχρείαστης παρεμπόδισης.

O Fernando Alonso βρέθηκε στην 6η θέση στην οποία, όπως ο ίδιος δήλωσε, δε θα ήταν εφικτό να φτάσει σε στεγνή πίστα. Ο Ισπανός παραδέχθηκε ότι έκανε ένα λάθος στη στροφή 16, πατώντας στο βρεγμένο. Ο χρόνος που έχασε με αυτό το λάθος, του κόστισε τη δυνατότητα να παραταχθεί 4ος αύριο, κατά την άποψή του.

Εντούτοις, ο Alonso ήταν ευχαριστημένος για το γεγονός ότι είχε 1,65 δλ. προβάδισμα επί του team mate του στην Alpine, Esteban Ocon, ο οποίος κατετάγη 10ος. Στην 8η θέση, πίσω από τον Bottas, βρέθηκε ο Lance Stroll με την Aston Martin. O Καναδός έχασε χρόνο στο τελευταίο τμήμα της πίστας, επειδή ο Sergio Perez εγκατέλειψε τη δική του προσπάθεια και απέσπασε λίγο τον Καναδό, καθώς έκανε στην άκρη.

O Perez βρέθηκε στην 9η θέση, σχολιάζοντας ότι θα έπρεπε να έχει τοποθετήσει τα σλικ ελαστικά στο μονοθέσιό του νωρίτερα. Ο διευθυντής της Red Bull, Christian Horner, δήλωσε ότι ο Μεξικανός έκανε ένα λάθος στο γύρο εξόδου του από τα pits, το οποίο δεν του επέτρεψε να φέρει τα ελαστικά στις ιδανικές θερμοκρασίες λειτουργίας.

Ο Max Verstappen δεν έκανε παρά μόνο έναν αναγνωριστικό γύρο στις κατατακτήριες δοκιμές, για να έχει καταχωρηθεί ότι συμμετείχε στη διαδικασία, καθώς λόγω της ποινής που έχει για χρήση 4ης μονάδας ισχύος, δεν υπήρχε λόγος να ρισκάρει.

Συνήθως, αν ένας οδηγός δε σημειώσει χρόνο στις κατατακτήριες δοκιμές, θα πρέπει να ζητήσει άδεια από τους αγωνοδίκες, αλλά επειδή η διαδικασία διεξήχθη στο βρεγμένο, αυτή η απαίτηση δεν ισχύει.

Τέταρτη μονάδα ισχύος χρησιμοποιούν ήδη ή θα χρησιμοποιήσουν αυτό το Σαββατοκύριακο και οι Charles Leclerc και Nicholas Latifi, οι οποίοι προκρίθηκαν στο Q3, αλλά επέλεξαν να μη σημειώσουν χρόνο στο δεύτερο σκέλος της διαδικασίας.

Ο Sebastian Vettel ήταν απογοητευμένος από την 11η θέση, καθώς συνάντησε μποτιλιάρισμα στην τελική του προσπάθεια. Όπως παραδέχθηκε όμως ο Γερμανός, θα έπρεπε να έχει σημειώσει καλύτερο χρόνο στον προηγούμενο γρήγορο γύρο του.

Ακόμη πιο εκνευρισμένος ήταν ο Pierre Gasly, ο οποίος ζήτησε από την AlphaTauri να τοποθετήσει καινούργιο σετ ενδιάμεσων ελαστικών στο Q2, αλλά το αίτημά του απορρίφθηκε και ο Γάλλο αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διαδικασίας. Ο Gasly χτυπούσε με το χέρι του halo, προσπαθώντας να εκτονώσει τον εκνευρισμό του…_Φ.Λ.

