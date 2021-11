GP Σάο Πάολο-Σπριντ: O Bottas επικρατεί

Ο Valtteri Bottas κατάφερε να ανακηρυχθεί νικητής του σπριντ του GP Σάο Πάολο και να κατακτήσει την pole position για τον αγώνα της Κυριακής, όπου θα παραταχθεί εμπρός από τον Max Verstappen.

Καλή εμφάνιση έκανε o Carlos Sainz, που τερμάτισε 3ος, διατηρώντας πίσω του μέχρι την καρό σημαία τον Sergio Perez. Την πιο εντυπωσιακή εμφάνιση όμως της ημέρας πραγματοποίησε ο Lewis Hamilton.

Ο Βρετανός εκκίνησε τελευταίος, λόγω αποκλεισμού του από το αποτέλεσμα των κατατακτήριων δοκιμών, καθώς στον τεχνικό έλεγχο ότι το διάκενο μεταξύ των δύο πτερυγίων της πίσω αεροτομής του, με το DRS ενεργοποιημένο, ήταν 0,2 χλστ. μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπτό (85 χλστ.).

Ο Hamilton κατάφερε μέχρι την πρώτη στροφή να ανακτήσει 4 θέσεις. Μέχρι την καρό σημαία, είχε προσπεράσει άλλα 11 μονοθέσια. Στην αρχή πιο δύσκολα, διότι οι αντίπαλοί του είχαν και αυτοί DRS, ακολουθώντας από κοντά τους προπορευόμενους.

Αλλά ο Hamilton, εκμεταλλευόμενος την πολύ καλή τελική ταχύτητα της Mercedes, κατάφερε να φτάσει πίσω από τη δεύτερη Red Bull, με ένα εντυπωσιακό προσπέρασμα επί του Lando Norris στον τελευταίο γύρο και να ελαχιστοποιήσει τις απώλειες από τον αποκλεισμό του.

Last lap, last on the brakes! The move that gave @LewisHamilton a top five finish 😱#BrazilGP 🇧🇷 #F1Sprint pic.twitter.com/HLqcySLPOM — Formula 1 (@F1) November 13, 2021

Εντέλει, ο Hamilton τερμάτισε 5ος και με την ποινή 5 θέσεων που έχει δεχθεί λόγω αντικατάστασης κινητήρα, θα εκκινήσει τον αγώνα της Κυριακής από τη 10η θέση. Ωστόσο, έχει ήδη βρεθεί άλλους 2 βαθμούς πίσω από τον Verstappen στο Πρωτάθλημα και η διαφορά μεταξύ τους είναι τώρα στους 22 βαθμούς.

Εντούτοις, το σπριντ έδωσε την ευκαιρία στον άκρως επιθετικό Hamilton, να ανακτήσει 15 θέσεις. Η υψηλότερη θέση που θα μπορούσε να εκκινήσει τον αγώνα της Κυριακής ήταν η 6η, οπότε η 10η δεν αποτελεί τόσο μεγάλη απώλεια, αλλά σίγουρα θα κάνει το έργο του πιο δύσκολο.

Με τη συννεφιά που παρουσιάστηκε στον ουρανό του Interlagos λίγο πριν την εκκίνηση του σπριντ και τη θερμοκρασία του ασφαλτοτάπητα να κυμαίνεται στους 33 βαθμούς Κελσίου, αρκετοί οδηγοί πήραν το ρίσκο να επιλέξουν τη μαλακή γόμα.

Μεταξύ αυτών, οι Bottas, Sainz, Ocon, καθώς και οι οδηγοί των AlphaTauri και Alfa Romeo. Το πλεονέκτημα της μαλακής γόμας φάνηκε στην εκκίνηση, καθώς ο Bottas κατάφερε να περάσει επικεφαλής, ενώ και ο Sainz κέρδισε αρκετές θέσεις. Από τους πρωτοπόρους, μόνο ο Gasly δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί την επιπλέον πρόσφυση των μαλακών ελαστικών.

Ενώ ο Bottas πήρε την πρωτοπορία, ο Sainz κατάφερε να φτάσει έως τη δεύτερη θέση στην 4η στροφή, στην οποία είχε την εσωτερική στη μάχη του με τον Verstappen. Ο Ολλανδός δεν υποχώρησε, και οδηγήθηκε εκτός πίστας. Ο Verstappen αντιμετώπιζε προβλήματα με το συγχρονισμό των σχέσεων, χάνοντας χρόνο στις αλλαγές.

Πίσω από τον Ολλανδό, το ίδιο ακριβώς συνέβη μεταξύ των Perez και Charles Leclerc, με το Μονεγάσκο να βγαίνει επίσης εκτός πίστας. Ο Sainz όμως δεν είχε την ταχύτητα να διατηρήσει πίσω του τον Verstappen, και ο Ολλανδός τον προσπέρασε στον 4ο γύρο.

Μέχρι τότε, ο Bottas είχε αναπτύξει μια διαφορά που ξεπερνούσε τα 2,5 δλ. Ο Verstappen κάλυψε τη διαφορά και βρέθηκε αρκετά κοντά για να χρησιμοποιήσει το DRS του με 5 γύρους να απομένουν για την καρό σημαία.

Ωστόσο, όταν έφτασε πίσω από την Mercedes, δεν κατάφερε να προσπεράσει. Το πλεονέκτημα τελικής ταχύτητας της W12 βοήθησε τον Bottas να παραμείνει επικεφαλής, με τις χαμηλές θερμοκρασίες να διατηρούν εν ζωή τα μαλακά ελαστικά του, αν και ο Φινλανδός ανέφερε ότι οι τελευταίοι γύροι ήταν δύσκολοι για τον ίδιο.

Your polesitter for Sunday’s race in Sao Paulo 👌@ValtteriBottas defended hard for 24 laps to win the Sprint!#BrazilGP 🇧🇷 #F1Sprint pic.twitter.com/fFCi2iK2JB — Formula 1 (@F1) November 13, 2021

Ο Verstappen από την πλευρά του, δήλωσε ότι μόλις είδε την επιλογή ελαστικών του Bottas, γνώριζε ότι τα πράγματα θα είναι δύσκολα για τον ίδιο. Η πτώση της θερμοκρασίας του ασφαλτοτάπητα βοήθησε την Mercedes, ωστόσο στον αγώνα της Κυριακής, αναμένονται σχεδόν διπλάσιες θερμοκρασίες, οι οποίες, θεωρητικά, θα ευνοήσουν τη Red Bull.

Οι δύο πρωτοπόροι βρίσκονταν σε δικό τους αγώνα, καθώς είχαν απομακρυνθεί πάρα πολύ από τη μάχη για την 3η θέση, μεταξύ Sainz και Perez. Ο Μεξικανός οδηγός της Red Bull είχε στριμωχθεί πίσω από τον team mate του στην εκκίνηση, αλλά πίστευε ότι θα καταφέρει να προσπεράσει τον Sainz.

Εντούτοις, ο Perez αλλά δεν είχε ποτέ τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει καλή έξοδο από τη στροφή 12, για να επιτεθεί στην ευθεία. Συνεπώς, ο Sainz κατάφερε να εξασφαλίσει το βαθμό της 3ης θέσης και ήταν πολύ ευχαριστημένος με την πορεία του μέχρι στιγμής στο GP Σάο Πάολο.

Ο έτερος οδηγός της Ferrari, o Leclerc δεν ήταν το ίδιο ευχαριστημένος από το δικό του αγώνα, καθώς έπεσε πολύ η θερμοκρασία των εμπρός ελαστικών του, προκαλώντας υποστροφή και graining. O 24χρονος οδηγός του Maranello δεν κατάφερε ποτέ να επαναφέρει τις θερμοκρασίες των ελαστικών του.

Check out highlights from a scorching 24 laps in Interlagos! 🔥#BrazilGP 🇧🇷 #F1Sprint — Formula 1 (@F1) November 13, 2021

Αυτό τον άφησε ευάλωτο στην επίθεση του Lando Norris, ο οποίος κατάφερε να προσπεράσει τον Μονεγάσκο για να πάρει την 6η θέση, πίσω από τον Hamilton, με τον οποίο επέλεξε να μη μονομαχήσει σκληρά.

O Norris προβλέπει ότι η αύξηση θερμοκρασιών την Κυριακή θα επηρεάσει αρνητικά την απόδοση της McLaren στον αγώνα.

Παρά τη χρήση μαλακής γόμας, ο Gasly δεν κατάφερε να κάνει καλή εκκίνηση και έπεσε από την 4η θέση στην 7η, η οποία στη συνέχεια έγινε 8η, όταν πέρασε μπροστά του ο Hamilton.

O Ocon κατάφερε να κερδίσει δύο θέσεις και να αναρριχηθεί από την 11η στην 9η, ενώ την πρώτη δεκάδα συμπλήρωσε ο Sebastian Vettel, έχοντας καταφέρει να προσπεράσει τον Daniel Ricciardo στους τελευταίους γύρους.

Αν και ο Fernando Alonso έχει αποδείξει ότι είναι πολύ καλός στα σπριντ, στο Interlagos δεν κατάφερε να κάνει καλή εμφάνιση, αφού έπεσε από την 9η στη 12η θέση.

Στο 2ο γύρο, ο Ισπανός είδε τις δύο Alfa Romeo να τον προσπερνάνε από αριστερά και δεξιά, πριν συγκρουστούν μεταξύ τους στην 1η στροφή, με αποτέλεσμα ο Kimi Raikkonen να χάσει αρκετές θέσεις.

Η επικράτηση του Bottas και η εκπληκτική ανάκαμψη του Hamilton ανέβασε το ηθικό των ανθρώπων της Mercedes, έπειτα από την ψυχρολουσία του αποκλεισμού. Ο διευθυντής της γερμανικής ομάδας, Toto Wolff, δήλωσε ότι δεν περίμενε αυτή την τιμωρία.

Κατά τους ισχυρισμούς του Αυστριακού, η πίσω αεροτομή του Hamilton είχε υποστεί ζημιά κατά τη διάρκεια των κατατακτήριων δοκιμών, για αυτό και απέτυχε να περάσει τον τεχνικό έλεγχο. Σε αντίστοιχες περιπτώσεις (ζημιές από ατύχημα) η FIA έχει επιτρέψει πολλές φορές την αναπλήρωση ζημιωμένων εξαρτημάτων, κάτι που δε συνέβη στην προκειμένη περίπτωση.

Επίσης, οι τεχνικοί κανονισμοί αναφέρουν ότι ο μετρητής δε χρειάζεται να δεχθεί ισχύ για να διαπιστωθεί αν μπορεί να περάσει μέσα από το διάκενο των δύο πτερυγίων. Ωστόσο, η τεχνική υπόδειξη TD/011-19 (του 2019) αναφέρει ότι μπορεί να ασκηθεί πίεση 10 Newton στο μετρητή και με αυτή ήταν που η δεξιά πλευρά της πίσω αεροτομής του Hamilton απέτυχε να περάσει το στατικό τεστ για μόλις 0,2 χλστ.

Μάλιστα, ο Wolff ανέφερε ότι η βλάβη αυτή είχε αρνητικό αντίκτυπο στην απόδοση του μονοθεσίου. Πάντως, η Red Bull είχε ήδη παρατηρήσει ότι από την Τουρκία και έπειτα, οι Mercedes έχουν αποκτήσει πολύ υψηλές τελικές ταχύτητες στις ευθείες.

Ο διευθυντής της αυστριακής ομάδας, Christian Horner, ανέφερε ότι η διαφορά ταχύτητας μεταξύ του Hamilton και του Norris στη μεταξύ τους μάχη ήταν 27 χ.α.ώ., παρότι η McLaren παράγει αρκετά χαμηλές τιμές οπισθέλκουσας και χρησιμοποιεί την ίδια μονάδα ισχύος.

Ο Horner σχολίασε ότι αυτή η διαφορά είναι σαν ο Hamilton να αγωνίζεται με μονοθέσιο διαφορετικής κατηγορίας.

Η Red Bull είχε αναφέρει τις υποψίες της στη FIA ότι το κάτω πτερύγιο της πίσω αεροτομής της Mercedes υποχωρεί υπερβολικά με ανοιχτό DRS στο τέλος των ευθειών, πριν τις κατατακτήριες δοκιμές της Παρασκευής.

Για αυτό και ο Verstappen πήγε να ελέγξει την Mercedes στο parc ferme την Παρασκευή και την άγγιξε, γεγονός το οποίο του κόστισε 50.000 ευρώ._Φ.Λ.

