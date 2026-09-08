Η Ελλάδα 2.0 ξέμεινε από τσίγκο

Θέρους μεσούντος, η αγορά αυτοκινήτου σκόνταψε σε δύο κομμάτια λαμαρίνας.

Τον Ιούλιο, χιλιάδες καινούργια αυτοκίνητα είχαν εισαχθεί, αγοραστεί και ήταν έτοιμα να παραδοθούν. Δεν μπορούσαν, όμως, να κυκλοφορήσουν και η αιτία δεν είχε να κάνει με κάποια δυσλειτουργική υπερσύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα, αλλά με το γεγονός ότι το ελληνικό κράτος ξέμεινε από μεταλλικές πινακίδες. Ναι, από τσίγκο.

Ο διαγωνισμός του υπουργείου Μεταφορών για την προμήθειά τους μπλόκαρε, καθώς στον προσυμβατικό έλεγχο εντοπίστηκαν ουσιώδεις νομικές πλημμέλειες και δεν επετράπη η υπογραφή της σύμβασης. Τα προσωρινά αποθέματα τελείωσαν και οι Διευθύνσεις Μεταφορών άρχισαν να σηκώνουν τα χέρια, με τους υπαλλήλους τους δικαίως να προγραμματίζουν την επιμήκυνση των διακοπών τους. Και κάπως έτσι, ολόκληρη η αλυσίδα, δηλαδή εισαγωγείς, αντιπροσωπείες, εταιρείες ενοικίασης, επαγγελματίες και απλοί αγοραστές, βρέθηκαν όμηροι ενός παραλληλόγραμμου κομματιού μετάλλου.

Όταν το πρόβλημα έγινε πλέον αισθητό σε όλη την αγορά, ξεκίνησε η γνωστή από πλείστες άλλες υποθέσεις διαχείριση της τελευταίας στιγμής: αναζήτηση έκτακτης προμήθειας, μεταφορά φακέλων προς υπηρεσίες που διέθεταν ακόμη λίγες πινακίδες και υποσχέσεις ότι ο εφοδιασμός θα αποκατασταθεί. Εν ολίγοις, αντί της απολύτως προβλέψιμης πρόληψης, επιστρατεύτηκε το «βλέποντας και κάνοντας». Στο μεταξύ οι πελάτες περίμεναν και οι επιχειρήσεις πλήρωναν.

Το αποτέλεσμα εμφανίστηκε και στα στοιχεία πωλήσεων του μήνα, τα οποία αναμένονταν περισσότερο αυξημένα συγκριτικά με το 2025, όπως αντίστοιχα θα φανεί και στις ταξινομήσεις του Αυγούστου, που θα ανακοινωθούν στα τέλη Σεπτεμβρίου. Στην πραγματικότητα δεν σταμάτησαν οι πολίτες να αγοράζουν αυτοκίνητα, απλώς το κράτος δεν μπορούσε να τους δώσει το εξάρτημα που μετατρέπει ένα αγορασμένο όχημα σε νόμιμα κυκλοφορούν. Είναι σαν να αγοράζεις σπίτι και να μην μπορείς να μπεις, επειδή κάποιος ξέχασε να παραγγείλει κλειδιά.

Το όλο περιστατικό θα ήταν έως και κωμικό, αν δεν κόστιζε χρόνο και χρήμα σε ανθρώπους και επιχειρήσεις. Το πιο «αστείο» της υπόθεσης είναι ότι η ανάγκη για πινακίδες δεν αποτελεί απρόβλεπτη θεομηνία ούτε και προέκυψε ξαφνικά κάποια διεθνής κρίση τσίγκου. Οι ταξινομήσεις είναι… πάρα πολύ μετρήσιμες, οι ανάγκες προβλέψιμες και τα αποθέματα καταγράφονται. Αυτό που εξαντλήθηκε ήταν ο στοιχειώδης διοικητικός προγραμματισμός.

Κατά τα άλλα, συζητάμε για τεχνητή νοημοσύνη, ηλεκτροκίνηση, έξυπνες πόλεις και ψηφιακό μετασχηματισμό, την ίδια ώρα που δεν έχουμε εξασφαλίσει ότι μπορούμε να παραγγέλνουμε εγκαίρως δύο κομμάτια λαμαρίνας.