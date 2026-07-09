Η έντιμη Kia

Στην Αίγλη σήμερα, στο Ζάππειο για την παρουσίαση του Κia EV2 ένα τετράστερο μπιζού από την Κορέα, και πρόκειται για ισχυρή παρέμβαση στην αγορά των μικρών-μεσαίων ηλεκτρικών, όπου η αγορά τους, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, γίνεται μέσω leasing.

Από τη μία ο Όμιλος Βασιλάκη που σέβεσαι, ο υπογράφων και για σοβαρούς λόγους, πέρα από τους αγώνες και από την άλλη η ΚΙΑ ένας καθαρά premium κατασκευαστής, από την Ασία. Σημαντικό για την παρουσία μας, ότι έχει αποδειχθεί χαρισματικός ομιλητής και συνομιλητής άλλωστε, ο επικεφαλής της μάρκας, ο Μάριος Μπαρκής, που έχει και την ευθύνη της Changan, με ατού το Deepal S05, plug-in hybrid, ενώ συντονίζει μια εξαιρετική ομάδα, με στελέχη κλάσης Χατζηπάνη, Παπαποστόλου, Αγγελή, Παλαιολόγου.

Χωρίς δεύτερη σκέψη, νάμαστε στη στατική παρουσίαση του EV2, το αυτοκίνητο καθρέπτης για το ενδιαφέρον του καθενός μας, για το ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Για την πόλη, αλλά και για την τόσο-όσο χρήση εκτός, αρκεί να προσαρμοστούμε στον τρόπο φόρτισης, προγραμματίζοντας καταρχάς σωστά, ώστε να αξιοποιήσουμε τα πλεονεκτήματα του ηλεκτρικού αυτοκινήτου, κυρίως την ηρεμία που προσφέρει, εκτός των άλλων, χρήση χωρίς να μας κυριεύει η αγωνία για τη φόρτιση, όπως π.χ. αναζητώντας ελεύθερη θέση στου Σκλαβενίτη κ.α.

Για το αυτοκίνητο, τεχνικά χαρακτηριστικά, τιμές χωρίς και με κρατική επιδότηση και για τις επιδόσεις του, όπως και για το μεσαίου τύπου φορτηγάκι που επίσης παρουσιάστηκε, διαβάστε το άρθρο του Γιάννη Καλογερόπουλου, σε 4troxoi.gr, ενώ όπως ήταν αναμενόμενο η εκδήλωση ήταν άψογα οργανωμένη με την Prom Event, με στελέχη στην κυριολεξία WRC.

Με την ευκαιρία…

Συνάντηση μετά από πολύ καιρό με τον Γιώργο Βασιλάκη, Πρόεδρος και του ΣΕΑΑ, που όπως και ο μπαμπάς του, ο αείμνηστος Πατριάρχης της αγοράς Θεόδωρος Βασιλάκης, λάτρεψαν και υποστήριξαν την SAAB, περισσότερο από τους Σουηδούς δημιουργούς και καμία αμφιβολία ότι αν ήταν αναμεμειγμένοι στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του εργοστασίου, οι ιδιοκτήτες της AEGEAN και της Hertz, θα ήταν διαφορετική η εξέλιξη του κατασκευαστή που γοητεύει. Καμία αμφιβολία…

Αντίστοιχα θα είναι πλέον διαφορετική η αγορά auto, αν η σημερινή απουσία του χαρισματικού Ανδρέα Χριστοφορίδη, επαληθεύει ότι και αυτός αποχωρεί μετά τους πρόσφατους αποχαιρετισμούς από σπουδαίους, όπως οι Μπατιστάτος και Πιπερίδης, ενώ έρχεται φρέσκο άρωμα με την παρέμβαση της τρίτης γενιάς ιδιοκτητών, στις εισαγωγικές εταιρείες.

Μέχρι τότε, πάντα έχεις να συζητήσεις την όμορφη πλευρά της ιστορίας με συναδέλφους και τον Πάνο Δάβαρη, τον άνθρωπο που απογείωσε την αναγνωρισιμότητα της Hyundai με τη συμμετοχή τους στους Ολυμπιακούς αγώνες της Αθήνας… Ο ΠΔ, όταν ήταν πανίσχυρος και υγιής όπως και σήμερα, στήριξε τον ειδικό Τύπο όπως λίγοι και στην κυριολεξία, στα υψηλά επίπεδα του Αλέξανδρου Μανιατόπουλου και των αείμνηστων, Χρήστου Δαμάσκου και Δημήτρη Σακελλαρόπουλου.

Hyundai vs Kia

Ανταγωνιστές είναι και ο καθένας ακολουθεί τον δρόμο του και στην ουσία της λειτουργίας τους είναι κάποιες λεπτομέρειες που τα διαφοροποιούν, ώστε να υποστηρίζεται και μια ευφυέστατη εμπορική πολιτική, που αξιοποιεί και την κορυφαία ποιότητα κατασκευής που χαρακτηρίζει τον Κορεάτη δημιουργό, είτε συναρμολογεί το Hyundai Tucson, είτε το Κia Sportage.

Γεγονός είναι πως τα τοποθετούν στο ράλλυ των πωλήσεων με διακριτικό τρόπο, συνδεδεμένο με την εντιμότητα του κατασκευαστή και κυρίως του εισαγωγέα, οπότε και σε κάποιες περιπτώσεις προκύπτει ένα ενδιαφέρον conflict που το λύνουν από τη μια πλευρά οι σχεδιαστές και τα τμήματα εξέλιξης και από την άλλη, οι εμπορικοί υπεύθυνοι όπως του Έλληνα εισαγωγέα, σε ένα τρελό παιχνίδι τιμών και εξοπλισμού που μπορεί να προσφέρεται για σεμινάριο, όντας καταδικασμένοι να σέβονται και να μην τοποθετούν τα Hyundai απέναντι σε Toyota και VW και τα Kia, κάτι μεταξύ Μερκ και Audi. Στρατηγική με υπογραφή Ανδρέας Χριστοφορίδης, στη σφραγίδα Όμιλος Βασιλάκη.

Άλλωστε γνωρίζουν πολύ καλά στην Κάτω Κηφισιά, ανατολική όχθη όπως ανηφορίζουμε το ποτάμι από το Φάληρο στην Κηφισιά, ότι μεθαύριο θα γίνει μάχη μεταξύ EV1 vs Inster και τους αρέσει όλο αυτό, όντας πολύ σκληροί ώστε να παραχωρήσουν μερίδιο σε Κινέζο ανταγωνιστή, αφού άλλος, από Ευρώπη μεριά δεν προβλέπεται…

Μια σοβαρή όσο και ανθρώπινη εκδήλωση σήμερα και ουδείς ασχολήθηκε με τα περί οδήγησης, όταν εύστοχοι οι νεότεροι βομβάρδισαν με ερωτήσεις ουσίας, μακριά από το πώς στρίβει, όπως και για τις τιμές των επιταχύνσεων…

Σε πρώτο πρόσωπο και χωρίς διάθεση για ερμηνεία, αξιοπρέπεια vs επαγγελματική συμπεριφορά: 2 και η ερώτηση είναι: μέχρι πότε; _ΣΧ