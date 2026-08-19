Η Ευρώπη των δύο ταχυτήτων

Η οδική ασφάλεια ήταν και παραμένει μέχρι και σήμερα ζήτημα πολιτικής βούλησης.

Πριν από μερικά χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε έναν φιλόδοξο αλλά ρεαλιστικό στόχο: τη μείωση κατά 50% των θανάτων από τροχαία δυστυχήματα έως το 2030, με έτος αναφοράς το 2019. Ωστόσο, ευρισκόμενοι σχεδόν στα μέσα της διαδρομής, γίνεται ολοένα και πιο σαφές ότι η Ευρώπη δεν κινείται με την ίδια ταχύτητα προς αυτόν τον στόχο, καθώς υπάρχουν χώρες που αποδεικνύουν ότι η πρόοδος είναι εφικτή και άλλες που δεν ακολουθούν τον ίδιο βηματισμό, δημιουργώντας έτσι μια Γηραιά Ήπειρο δύο ταχυτήτων στον τομέα της οδικής ασφάλειας.

Και αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο συμπέρασμα της φετινής έκθεσης του European Transport Safety Council. Τα συνολικά στοιχεία σίγουρα προκαλούν προβληματισμό. Το 2025 έχασαν τη ζωή τους περίπου 19.500 άνθρωποι στους δρόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ περισσότεροι από 100.000 τραυματίστηκαν σοβαρά. Από το 2019 μέχρι σήμερα οι θάνατοι έχουν μειωθεί μόλις κατά 15%, όταν, για να βρίσκεται η Ευρώπη εντός του σχετικού χρονοδιαγράμματος, θα έπρεπε να έχει επιτύχει μείωση της τάξης του 31%. Με άλλα λόγια, η πρόοδος ναι μεν συνεχίζεται, αλλά με σχεδόν τον μισό ρυθμό από αυτόν που απαιτείται.

Η Πολωνία αποτελεί ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα επιτυχίας, έχοντας μειώσει τους θανάτους κατά 43% σε σχέση με το 2019. Πολύ καλές επιδόσεις έχουν να επιδείξουν τόσο η Δανία (-32%) όσο και το Βέλγιο (-31%), ενώ χώρες όπως η Νορβηγία και η Σουηδία εξακολουθούν να διατηρούν τα χαμηλότερα ποσοστά θανάτων ανά εκατομμύριο κατοίκων σε ολόκληρη την Ευρώπη – μόλις 19 έναντι 43, που είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος.

Στον αντίποδα, στην Ολλανδία ο αριθμός των θανάτων στους δρόμους ανά εκατομμύριο κατοίκους είναι πλέον υψηλότερος από ό,τι ήταν πριν από μία δεκαετία. Το συμπέρασμα είναι προφανές: δεν υπάρχει κάποιος «φυσικός νόμος» που να καθορίζει πόσοι άνθρωποι θα χάσουν τη ζωή τους στους δρόμους μιας χώρας, καθώς πολιτικές επιλογές, άμεσα συνδεδεμένες με επενδύσεις στις υποδομές, στην αστυνόμευση και στη διαρκή βελτίωση της οδηγικής κουλτούρας, είναι αυτές που κάνουν τη διαφορά. Αυτό είναι και το σημαντικότερο μήνυμα που περνά η έκθεση του ETSC.

Τα τροχαία δυστυχήματα δεν αποτελούν μια αναπόφευκτη συνέπεια της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών στους δρόμους, αλλά ένα πρόβλημα που μπορεί να αντιμετωπιστεί με συστηματική δουλειά. Οι χώρες που σημειώνουν σημαντική πρόοδο δεν βασίστηκαν στην τύχη ούτε σε μεμονωμένες παρεμβάσεις, συνδυάζοντας πολιτικές που βελτίωσαν το οδικό δίκτυο και την επιτήρηση των ορίων ταχύτητας.

Σε ό,τι αφορά τα τελευταία, χαρακτηριστικό είναι ότι όλο και περισσότερες πόλεις στην Ευρώπη υιοθετούν το όριο των 30 χλμ./ώρα, όχι για να δυσκολέψουν τους οδηγούς, αλλά επειδή τα στοιχεία δείχνουν πως έτσι μειώνονται αισθητά τόσο τα θανατηφόρα τροχαία όσο και οι σοβαροί τραυματισμοί. Σε κάθε περίπτωση, η υπερβολική ταχύτητα εξακολουθεί, σύμφωνα με τα στοιχεία του ETSC, να αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα κινδύνου στους ευρωπαϊκούς δρόμους.

Η έκθεση του ETSC εκτιμά επίσης ότι μόνο την τελευταία δεκαετία οι πολιτικές που σχετίζονται με τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας έχουν σώσει περισσότερες από 31.000 ζωές. Από την άλλη πλευρά όμως, αν η Ευρώπη είχε πετύχει τον απαιτούμενο ρυθμό μείωσης, θα μπορούσαν να είχαν σωθεί σχεδόν 43.000 επιπλέον άνθρωποι. Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο ανησυχητική αν εξετάσει κανείς και τους σοβαρούς τραυματισμούς, όπου η πρόοδος είναι ακόμη πιο περιορισμένη.

Η Ευρώπη έχει αποδείξει ότι γνωρίζει τον δρόμο προς την κατεύθυνση βελτίωσης της οδικής ασφάλειας. Το ζητούμενο πλέον δεν είναι να ανακαλύψει νέες λύσεις και καινά δαιμόνια, αλλά να εφαρμόσει με την ίδια αποφασιστικότητα εκείνες τις πολιτικές που ήδη γνωρίζει ότι αποδίδουν. Διαφορετικά, ο στόχος του 2030 κινδυνεύει να μείνει ακόμη μία φιλόδοξη εξαγγελία, αντί για μια πραγματική νίκη υπέρ της ανθρώπινης ζωής.