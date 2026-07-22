Η Κίνα δεν ήρθε για τα ηλεκτρικά

Αφού απέδειξαν ότι μπορούν να κατασκευάζουν φθηνά και να πρωταγωνιστούν στην ηλεκτροκίνηση, τώρα οι Κινέζοι δείχνουν ότι μπορούν να προσαρμόζονται ταχύτερα από όλους.

Όταν οι Κινέζοι κατασκευαστές άρχισαν να εμφανίζονται συστηματικά στην Ευρώπη, η πρώτη αντίδραση ήταν σχεδόν αυτονόητη: πρέπει να τους φοβόμαστε γιατί είναι φθηνοί· γιατί μπορούν να πιέσουν τις τιμές, να μικρύνουν τα περιθώρια κέρδους και να αναστατώσουν μια αγορά που είχε μάθει να κινείται με τους δικούς της ρυθμούς.

Λίγο αργότερα, η ανάγνωση άλλαξε. Δεν ήταν μόνο φθηνοί. Ήξεραν να φτιάχνουν ηλεκτρικά. Είχαν μπαταρίες, λογισμικό, πλατφόρμες, κάθετη παραγωγή και μια εγχώρια αγορά που τους είχε ήδη εκπαιδεύσει σε πραγματικές συνθήκες ηλεκτροκίνησης. Εκεί όπου πολλοί Ευρωπαίοι προσπαθούσαν ακόμη να μετατρέψουν το ηλεκτρικό αυτοκίνητο από υποχρέωση σε επιθυμητό προϊόν, οι Κινέζοι έδειχναν να έχουν περάσει ήδη στο επόμενο στάδιο.

Μόνο που σήμερα το θέμα γίνεται ακόμη πιο σοβαρό. Γιατί αποδεικνύεται ότι δεν πρέπει να τους φοβόμαστε μόνο για τις προσιτές τιμές και την τεχνογνωσία τους πάνω στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αλλά κυρίως για την ταχύτητα προσαρμογής τους. Και ήδη είμαστε σε θέση να κατανούμε πως ό,τι κάνουν, γίνεται γρήγορα, ψύχραιμα και με ρυθμούς που για την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία μοιάζουν σχεδόν ασύλληπτοι.

Ήρθαν στην Ευρώπη με την αυτοπεποίθηση ότι η ηλεκτροκίνηση θα αποτελέσει το μεγάλο πεδίο μάχης. Και πράγματι, σε αυτό είχαν προβάδισμα. Όμως η ευρωπαϊκή αγορά δεν κινήθηκε με την ταχύτητα που πολλοί προέβλεπαν. Ο αγοραστής παραμένει επιφυλακτικός, η τιμή, η φόρτιση, η χρήση στο ταξίδι, η υπολειμματική αξία και η γενικότερη αβεβαιότητα δεν εξαφανίστηκαν επειδή το αποφάσισαν οι κανονισμοί ή τα εταιρικά πλάνα.

Και τι κάνουν οι Κινέζοι; Δεν περιμένουν ούτε και προσπαθούν να πείσουν την αγορά ότι κάνει λάθος. Αλλάζουν βηματισμό και αποκαλύπτουν το ένα μετά το άλλο πλήρως υβριδικά και plug-in hybrid μοντέλα, παρουσιάζουν συστήματα με μεγάλες ηλεκτρικές αυτονομίες και φτιάχνουν γκάμες που απαντούν σ’ αυτό που σηκώνει η τσέπη και… η τόλμη του Ευρωπαίου σήμερα.

Αυτό είναι το πραγματικό καμπανάκι για την Ευρώπη. Ο ανταγωνιστής απέναντί της δεν είναι πια απλώς φθηνότερος ή τεχνολογικά επιθετικός. Είναι ένας αντίπαλος που μπορεί να αλλάζει στρατηγική χωρίς να χάνει την ορμή του και να προσαρμόζεται σαν χαμαιλέοντας σε μια βιομηχανία που χρειάστηκε δεκαετίες για να αλλάξει ρότα.