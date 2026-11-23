Σύμφωνα με τη Ford Pro, η διαφορά μεταξύ των δύο επιλογών μπορεί να ξεπεράσει τα 3.000 ευρώ, χρήματα που κάθε επαγγελματίας θα ήθελε να περιορίσει.

Η διαρκής άνοδος στις τιμές των καυσίμων και οι αυξανόμενες οικονομικές πιέσεις δημιουργούν νέες προκλήσεις για τις επιχειρήσεις οι οποίες βασίζονται στα επαγγελματικά οχήματα για τις καθημερινές τους δραστηριότητες. Για τις εταιρείες διανομών, για παράδειγμα, τα καταστήματα, τους τεχνικούς και τα συνεργεία συντήρησης υποδομών που κινούνται κυρίως μέσα στις πόλεις, η μετάβαση σε ένα αμιγώς ηλεκτρικό όχημα της Ford Pro μπορεί να αποτελέσει μια πραγματική ευκαιρία περιορισμού των λειτουργικών εξόδων.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ford Pro, η χρήση του νέου, αμιγώς ηλεκτρικού Transit City στη χώρα μας μπορεί να εξασφαλίσει εξοικονόμηση άνω των 3.000 ετησίως ετησίως ανά όχημα, μόνο από το κόστος ενέργειας σε σύγκριση με ένα αντίστοιχο Van diesel που καίει κατά μέσο όρο 9 lt στα 100 km.

Στη χώρα μας, η πλήρης φόρτιση της μπαταρίας του νέου Transit City, με βάση τη μέση τιμή ηλεκτρικής ενέργειας των 0,24 ευρώ/kWh, κοστίζει λιγότερο από 14 ευρώ, ενώ μπορεί να μειωθεί ακόμη περισσότερο με την αξιοποίηση χαμηλότερων χρεώσεων κατά τη διάρκεια της νύχτας ή την χρήση προνομιακών τιμολογίων ρεύματος που μία επιχείρηση μπορεί να διαθέτει.

Με βάση τις τρέχουσες τιμές ενέργειας και diesel στη χώρα μας, η Ford Pro υπολογίζει ότι, το κόστος ανά χιλιόμετρο με το νέο, αμιγώς ηλεκτρικό Transit City μπορεί να είναι έως και 80% χαμηλότερο σε σύγκριση με ένα αντίστοιχο πετρελαιοκίνητο βαν, όταν λαμβάνεται υπόψη η αποδοτικότητα του οχήματος στον αστικό κύκλο.

Έως 40% χαμηλότερο κόστος συντήρησης

Το οικονομικό όφελος για τις επιχειρήσεις από τη χρήση του νέου Transit City δεν περιορίζεται στην ενέργεια. Ο ηλεκτροκινητήρας του διαθέτει λιγότερα κινούμενα μέρη σε σύγκριση με έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης, ενώ την ίδια στιγμή δεν απαιτεί αλλαγές λαδιών, αντικατάσταση φίλτρων, προσθήκη AdBlue ή συντήρηση των συστημάτων επεξεργασίας καυσαερίων.

Το πλεονέκτημα αυτό γίνεται ακόμη πιο σημαντικό στις αστικές μετακινήσεις, όπου οι συχνές στάσεις και επανεκκινήσεις και η λειτουργία στο ρελαντί επιβαρύνουν τα επιμέρους μηχανικά μέρη ενός πετρελαιοκινητήρα. Αντίθετα, το νέο, αμιγώς ηλεκτρικό Transit City απαλλάσσει τους επαγγελματίες από αρκετές εργασίες συντήρησης που σχετίζονται με τον κινητήρα και συνολικά το σύστημα μετάδοσης κίνησης.

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Η Ford Pro εκτιμά ότι το κόστος συντήρησης και επισκευών μπορεί να περιοριστεί έως και 40% σε σχέση με ένα αντίστοιχο πετρελαιοκίνητο μοντέλο. Επιπλέον, το προβλεπόμενο διάστημα μεταξύ των προγραμματισμένων συντηρήσεων είναι 2 χρόνια, χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων.

Τι αυτονομία έχει στην πόλη

Το ηλεκτρικό όχημα της Ford εφοδιάζεται με μπαταρία LFP χωρητικότητας 56 kWh, η οποία εξασφαλίζει αυτονομία έως τα 254 km στον μικτό κύκλο και έως τα 380 km στον αστικό, καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες των επαγγελματιών σε μια εργάσιμη ημέρα, αν αναλογιστούμε πως το 90% των οχημάτων στην Κατηγορία 1 τόνου διανύουν έως 110 km κατά μέσο όρο.