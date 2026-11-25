Ο “πράσινος” Γιώργος Τριανταφύλλης, ο νεότερος παλίκαρος του “γιατρού” Τάκη, από τα αστέρια της ιστορίας του Παναθηναϊκού, “Το δεκάρι του ΠΑΟ και της Εθνικής”, δεν θα δει live τα παιχνίδια του ΠΑΟ, στο εξωτερικό και στην Ελλάδα.

Αντίστοιχα, δεν θα παρακολουθήσει το Ράλλυ Monte Carlo 2027 και γενικότερα, το αγαπημένο του WRC, ενώ ήδη λείπει στην οικογένεια του, στους φίλους του και στους συναδέλφους-συνεργάτες του. Γεγονός ότι αναρωτιέσαι, με ποιον θα έχεις να πεις το κάτι παραπάνω χωρίς να μασάς τα λόγια σου και ακούγοντας αλήθειες, στην παρουσίαση ενός νέου αυτοκινήτου, ή σε εκδηλώσεις που αφορούν σε μέλη του ειδικού Τύπου.

Ανάμικτα συνήθως τα συναισθήματα όταν κάποιος φεύγει και μάλιστα έτσι ξαφνικά και με γεγονός ότι δεν είναι συγγενής σου, ούτε μέλος της συνηθισμένης παρέας, οπότε και από το μυαλό, περνάει στιγμιαία και το κομμάτι της ζωής του που γνωρίζεις, με τα θετικά να ξεπερνούν διακριτικές ενστάσεις που άλλωστε, ουδέποτε εξελίχθηκαν σε εντάσεις…

Οι σκέψεις που διαφέρουν από το κείμενο του αποχαιρετισμού που συνήθως και ευτυχώς, επικεντρώνεται στα υπέρ της διαδρομής, ακόμα και της όποιας προσωπικής σχέσης, με σεβασμό ότι η απουσία του από τη ζωή, σβήνει και τη δυνατότητα απαντήσεων και ανάλυσης που σχετίζεται με τα πεπραγμένα του καθενός μας.

Ο Γιώργος, που είχε την ποιότητα να διαχειρίζεται με αξιοπρέπεια τα όποια προβλήματα υγείας αντιμετώπισε και ήταν από τους λίγους που κοιμόταν ήσυχος, αφού ήξερε πως δεν αδίκησε ποτέ, εντός και εκτός επαγγελματικής οικογένειας, ενώ η συμπεριφορά του, ως κύριος παλιάς κοπής, ήταν αποτέλεσμα της αγωγής, των “παιδιών του φαρμακοποιού”. Ακριβώς όπως χαρακτήριζε τον Πέτρο και τον Γιώργο, ο αείμνηστος Γιώργος Μοσχούς που όντας Αμαρουσιώτης με άποψη, γνώριζε και σεβόταν την οικογένεια Τριανταφύλλη, όσο ελάχιστοι.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ: 1960-2026

Στην περίπτωση του Γιώργου, που δεν ήταν έτσι απλά ο μικρότερος αδελφός του εκδότη Πέτρου Τριανταφύλλη, δεν έχεις να σκεφτείς ούτε ψεγάδι στην πεντακάθαρη ειδική του διαδρομή και μάλιστα σε διαφορετικά terrain. Η λατρεία του για το χωματόδρομο και τη σκόνη, είχε να κάνει μόνο με αγωνιστική δραστηριότητα.

Από το 1991 στο περιβάλλον και σε διευθυντικές θέσεις των ειδικών εκδόσεων του αδελφού του Πέτρου, στην πρώτη γραμμή με το AutoΤρίτη κ.α. Μέσα και το κυριότερο, εκδοτικός οίκος-πανεπιστήμιο, με συντάκτες που κοσμούν ευρύτερα το χώρο. Έντιμοι και δουλευταράδες, απολαυστικοί στην πίεση αυτή η παρέα, που όσοι σε άλλα Μέσα, έχουμε την τιμή, να δουλεύουμε μαζί τους, αξιοποιώντας και αυτό το άτυπο πλεονέκτημα που κάνει τη διαφορά, σε μη μετρήσιμες διαστάσεις.

Ο Γιώργος, ο “Κύριος Γιώργος μας”, για τους συνεργάτες του, ο καλυτερότερος, ο πιο καλός ο μαθητής, σε Πανεπιστήμιο με κοσμήτορα τον αδελφό του, σχέση που ποτέ δεν “χρησιμοποίησε” και η θέση του στην κορυφή της τάξης, ξεπερνάει ικανότητες με τα πλήκτρα και με το πηδάλιο, αλλά έχει να κάνει με τη συμπεριφορά.

Λατρεία του άλλωστε το πηδάλιο και σε πρώτο πρόσωπο, ακόμα αναρωτιέμαι από πού πήγε, ποιο δρόμο ακολούθησε στην πίστα στο Αιγίνιο, σημειώνοντας χρόνο εκτός λογικής, με το λευκό Nissan Sunny GTi. Όντας και σεμνός κουβεντιάζοντας δεν έκρυβε την εμπιστοσύνη του, τόσο στον αδελφό του ΠΤ, ο Tenten στα Ελληνικά ράλλυ, ενώ εκτιμούσε ότι ο καλύτερος πηδαλιούχος στην ομάδα τους είναι ο Παντελής Πατέλος, -ένας ιπτάμενος gentleman o ΠΠ.

Τελειώνουν τα λόγια, ο καθένας στις σκέψεις του. Η οικογένεια στη διαχείριση της απώλειας, όπως και οι συνεργάτες του, οι συνάδελφοί μας στο AutoTρίτη και στην Αγορά Αυτοκινήτου που έχουν το σεβασμό μας.

Εκ μέρους της “Φρουράς-4Τ”, από τον αρχαιότερο, θερμά συλληπητήρια, στην Κορίνα του και στη Μαριτίνα τους, γνωρίζοντας και τη συναισθηματική αντίδραση του Πέτρου για την απώλειά τους.

Η εξόδιος ακολουθία, στο κοιμητήριο Αμαρουσίου, την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, στις 11.00. Αντίο Φίλε._4Τ.

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