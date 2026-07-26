In Memoriam: Νίκος Κελεσάκος (1945-2026)

Εγκατέλειψε, το τελευταίο καθαρόαιμο Nissan…

Ο Νίκος Κελεσάκος, που έφυγε τα ξημερώματα της Κυριακής, παιδευόταν με την υγεία του, ειδικά τους τελευταίους μήνες. Γεγονός ότι έφυγε μια ανάσα νωρίτερα από ό,τι ιδανικά θα επιθυμούσε, ώστε να υποδεχτεί το πρώτο του εγγόνι από την Τίνα τους. Πάνω απ’ όλα η οικογένεια τους, από τότε που γνώρισε τη σύζυγό του κ. Μίση Κελεσάκου και ήρθαν στον κόσμο τα παιδιά τους, η Κωνσταντίνα, το όνομα της από τον παππού της και ο Νικόλας, διαμάντια σήμερα στη δύσκολη κοινωνία μας.

Ο Νίκος Κελεσάκος, καθρέπτης της άποψης του Ούβε Άντερσον ότι στους αγώνες τύπου Ράλλυ το μυαλό το έχουν οι συνοδηγοί που κάνουν τη διαφορά. Ξεκίνησε ως συνοδηγός του Γιώργου Μοσχούς και εξελίχθηκε στον κορυφαίο Έλληνα team manager, μια εμβληματική φυσιογνωμία των Ελληνικών αγώνων, με σεβασμό και σε διεθνές επίπεδο.

Ο Άνθρωπος, που τον εμπιστεύθηκαν οι Παγκόσμιοι της Nissan και τα στελέχη-συνεργάτες του της Nissan – Νικ. Ι. Θεοχαράκης, δημιουργώντας προϋποθέσεις αλληλοσεβασμού, που ψάξε και δεν θα βρεις σε τόσο ανταγωνιστικό χώρο, με αντοχή στο χρόνο που διεκδικεί όσκαρ.

Πατέρας για τους μηχανικούς μας που δεν τους ξεχώριζε, μια πραγματική ομάδα με κομάντο που λάτρευαν την πίεση, professors στην αντίδραση όταν προέκυπτε αστοχία, οπότε και ξεπερνούσαν το ακατόρθωτο με χαρακτηριστική ψυχραιμία.

Το Nissan Sport Team της Νικ. Ι. Θεοχαράκης, που με ατού την κ. Μίση -όχι Μίτση-, Κελεσάκου, ξεπέρασε τα εργοστασιακά πρότυπα του αυστηρού Ιάπωνα και έλαμψε σε πολύ υψηλά επίπεδα με αρχές και αγωνιστικό ήθος. Αξιοποιώντας και το «Εν Λευκώ» του Τάκη Ι. Θεοχαράκη, ο πιο πιστός οπαδός της.

Οι άνθρωποι κλειδί, τα όπλα του στη μάχη, ώστε να επικοινωνεί τις σκέψεις του και τις αποφάσεις του, με υπεραξία από τις προβλέψεις του, οι συνοδηγοί της ομάδας μας από το 1983 και δεν τους ξεχωρίζεις. Από τον Αλέξη Κωνσταντακάτο και τον αείμνηστο Κώστα Φερτάκη, μέχρι τους αγαπημένους του, Δημήτρη Βαζάκα και Μανώλη Μακρηνό, με τον Στρατισίνο να έχει δίπλα του, επίσης τους θρύλους Φερτάκη και Μακρινό, τον συγγενή του Ευθύμη Σάσαλο, -όπως και οι Παύλος Μοσχούτης, Στάθης Γεωργάκης, τον αγαπημένο του Τίμο Τζάννες και την κ. Τώνια Παυλή.

Η αγωνιστική ομάδα της Nissan, που στη νεότερη ιστορία της, συνεργάστηκε εξαιρετικά και με τους Γρηγόρη Νιώρα-Κώστα Λύτρα, όπως και με τους Σωτήρη Κοκκίνη-Σάκη Μπέλα, ίσως κ.α. και ειδικά οι «κουμπάροι» μας Βαχαν Τερζιαν και Αντώνης Ιερόπουλος, με εξαιρετικούς δίπλα τους.

Στοίχημα με υπογραφή…

Στα μέσα της δεκαετίας του 1990 η αλλαγή και από πληρώματα σχεδόν η στην κυριολεξία επαγγελματίες όπως ο υπογράφων, στο Nissan Micra Challenge, Αντίλογος στο Cup της Toyota.

Λεπτομέρειες τα αποτελέσματα, σημαντικό ότι με τον σπάνιο τρόπο του ο Νίκος Κελεσάκος, κατάφερε να επιστρατεύσει και να συντονίσει έναν ολόκληρο μηχανισμό, που ξεπερνάει την αγωνιστική εξέλιξη του Micra, με καθρέπτη το λευκό και το μπλε της Nissan Κυριακούδης, που οδήγησε ο Σωτήρης Σκαλτσάς, όντας ταχύς, ευφυής και αξιόπιστος.

«Ποιος Στρατισίνο», τώρα έχουμε Ζιάκα, Βαζάκα, Σκαλτσά, Ξανθάκο, ενώ στηρίζουμε Δημήτρη Μίχο και είναι ευθύνη μας η εξέλιξη του νεαρού Θέμη Χαλκιά, χωρίς να υποτιμούμε συμμετοχές όπως του Gentleman Αντωνόπουλου κ.α., όπως ο Διονύσης Μαυρουδής.

Έπρεπε να το πιστέψουν και έγινε, ακολουθώντας το μονοπάτι της Toyota που ήταν δύσκολο να αντιγράψεις, αλλάζοντας μοτίβο. Στο δρόμο οι ντίλερ της εποχής και στα όρια τα Micra με εξέλιξη και από το δικό σου εξουσιοδοτημένο συνεργείο με μηχανικό της διπλανής πόρτας. Δύσκολη άσκηση, με υπογραφή Κελεσάκος στη σφραγίδα Θεοχαράκης, οπότε και άλλαξαν τα δεδομένα, σε ένα περιβάλλον μαθημένο να λειτουργεί διαφορετικά.

Αριστούχος στην προσαρμογή ο αείμνηστος, με κορυφαίες στιγμές την εξέλιξη του δεξιοτίμονου Micra –March Group A, όπως και τη νέα τάξη πραγμάτων με το γκρουπ Ν-Sunny GTiR σημαντικά αγωνιστικά, που εξελίχθηκαν από ελληνικά χέρια, όταν το Ν οδήγησαν και οι Πρωταθλητές Παναγιωτόπουλος, Χαλκιάς, όπως και ο Νίκος Τσάδαρης.

Η επανάσταση, με το Micra Challenge, με την υπέρβαση να αφορά στο Kit Car, με οδηγό το Μανώλη Γ. Μοσχούς. Ο ΜΓΜ, εξαιρετικός οδηγός και σπάνιος άνθρωπος, ο καθρέπτης της αγωνίας του Γιώργου για την οικογένεια του και ήταν αδύνατον να μην ανταποκριθεί ο «Κελέ» και να μην τον υποστηρίξει, σε χώρο, όπου το αυτονόητο θεωρείται υπέρβαση. Το kit car, ακόμα λαμπερό στο κοσμηματοπωλείο της οικογένειας Μπάσδελη.

«Βάκα» μου (σε πρώτο πρόσωπο)

Με στήριξες στις αστοχίες, ξεπερνώντας και πιέσεις και είναι δικό μου λάθος που χαθήκαμε και δεν σε ρώτησα και δεν θα μάθω, για το ποιος ήταν ο πιο καλός ο μαθητής στο Πανεπιστήμιο της Λεωφόρου Αθηνών, Καβάλας τότε…

«Θα τα καταφέρετε» μας είπες, μαζί και ο Τίμος, τότε το 1983 μετά τον Άγιο και πριν την Πεντέλη όπου μας απελευθέρωσες και όπως φάνηκε τα επόμενα 13 χρόνια, δικαιωθήκαμε σε μια αμοιβαία, όσο και ιερή σχέση εκτός ελληνικής πραγματικότητας, που ίσως μόνο η «Μυσιρλού» και ο «Αντωνάκης», μπορούν να ερμηνεύσουν. Αείμνηστος._Stratissino