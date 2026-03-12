Ιστορίες αυτοκινήτου: Οι RAVers

Μια παρέα βετεράνων οδηγών αγώνων Ράλλυ, κυρίως στο χώμα, «επιστρέφει» σε βάθος τριάντα ετών και να ‘μαστε με το εμβληματικό Toyota RAV4, πρώτης γενιάς.

Το Ιαπωνικό υπερυψωμένο αυτοκίνητο, σε τρίθυρο ή σε πεντάθυρο αμάξωμα, ιδρυτής της κατηγορίας SUV που σήμερα κυριαρχεί στην αγορά auto. Περίπου τζιπ κρίθηκε τότε στα μέσα της δεκαετίας του ’90 και όταν το οδηγήσαμε χαρακτηρίστηκε από την ομάδα του 4Τ, ως το GTi της κατηγορίας. Τίτλος τιμής και υπεραξίας που το συνόδευε και στην επόμενη γενιά πριν ξεφύγει σε διαστάσεις, όπως οι σύγχρονες εκδοχές του, που άλλωστε κοσμούν και το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις.

Καθρέπτης της αξιοπιστίας της Toyota άλλοτε και τώρα, το πολυεργαλείο σημείο αναφοράς και όλοι αναμένουμε την τελευταία του εκδοχή, με την παρουσίαση «μεθαύριο» στη Μάλαγκα, στην Ισπανία.

Τότε, δοκιμάσαμε το πρώτο καταρχάς στη Νότιο Γαλλία και στη συνέχεια στη χώρα μας όπου διαχρονικά λάμπει και αυτή η πρόταση της Toyota, πρωταθλήτρια σε κατηγορία με αντιπάλους και τα Γερμανικά θηρία της αγοράς.

Καμία αμφιβολία, ότι το RAV4 προσπαθούν να αντιγράψουν οι Κινέζοι ώστε να είναι ανταγωνιστικοί στα SUV με αμάξωμα που ξεπερνάει τα 4,5 μέτρα, με τον πονοκέφαλο τους να μην ξεπερνιέται, όταν συγκρίνονται με τους Hybrid κινητήρες της Toyota. Απλά, σεμινάριο κατασκευής σε πολλές γλώσσες.

Τότε, με αμάξωμα που δεν έφτανε τα 3,8 μέτρα, δεν υπήρχε αντίπαλος ειδικά σε τρίθυρη εκδοχή, ένα ερωτεύσιμο σύνολο που αντέχει στο χρόνο και δεν επιστρατεύσαμε τυχαία για την απόκτηση του φίλους ειδικούς. Όπως ο Γρηγόρης Πιερουτσάκος διαχρονικά μετρ στη διαχείριση μεταχειρισμένων οχημάτων και ο ανήσυχος Σωτήρης Σκαλτσάς με κοινό παρονομαστή την εντιμότητα τους. Οι λεπτομέρειες στο φινίρισμα, υπόθεση του Άγγελου Ζήβα, ενώ ο Νίκος Τσάδαρης γνωρίζει το πώς και τι χρειάζεται το τρίθυρο Toyota RAV4 πρώτης γενιάς ώστε να είναι αξιόμαχο σε διάφορες ασκήσεις, χωρίς να επηρεάζεται ο χαρακτήρας του.

Όλη η παρέα στο δρόμο που χάραξε και παραμένει με συνέπεια ο Κώστας Συνετός με το περίπου γαλάζιο, ολοκαίνουργιο τότε το RAV4 σε κάθε σέρβις μετά απο κάθε ειδική διαδρομή φορτωμένο με διατροφικά καλούδια, ευθύνη της γοητευτικής κ. Μαρίας Συνετού. Αντίστοιχη ποιότητα γεύσεων και συναισθηματικής φιλοξενίας όπως και στο Fiat Bravo του άρχοντα Σάκη Σκαλτσά και στο Singer του κ. Βασίλη Παναγιωτόπουλου. Απλά, αθάνατοι Ελληνικοί αγώνες Ράλλυ!

PETRORETRO911 : IN-OUT

Οικογενειακή η σχέση με τους creators της Scuderia και αν με το Γιώργο τον κορυφαίο Έλληνα VW rally engineer μας συνδέει και ένα ΡΑ του ονείρου με το Seat Ibiza gr A το ‘97, -το μόνο που τερμάτισα στα τέσσερα με Seat, με το παλικάρι του τον 35 χρόνο Νικόλα είναι αλλιώς. Αποτέλεσμα της αγωγής του, έργο της μητέρας του και εκεί στον ΝΠ θα απευθυνθείς αν χρειάζεσαι έντιμη παρέμβαση στην Porsche σου, ή την τέλεια φανοποιεία, με το βαφείο τους να διεκδικεί Όσκαρ. Δύσκολες ασκήσεις και τον Junior χαρακτηρίζει ένας επαγγελματικά ελεγχόμενος ενθουσιασμός που δημιουργεί την απαραίτητη σχέση εμπιστοσύνης και με τον άγνωστο που τον λατρεύει από την πρώτη στιγμή.

Με το γκρι RAV πήγαμε για περιποίηση του καπό και το παραλάβαμε μετά από πέντε εργάσιμες ημέρες βαμμένο συνολικά και από την αρχή. Είναι το moto των συντρόχων που σε ακολουθεί όταν ασχοληθείς με παλιό αυτοκίνητο και είναι απόλυτα εύστοχο ότι η καλή βάση χωρίς σκουριές και σάπια μέταλλα, επιλογή που στοιχίζει, εν τέλει αξίζει.

Εξαιρετική βάση το δικό μας, με τα μηχανικά μέρη έτοιμα για το Legend και το 24ωρο του ΣΙΣΑ, αλλά το θέλεις και όμορφο.

Οι ζωγράφοι της PetroRetro (911) το πήραν επάνω τους, δεν το ξεπέταξαν αλλά δημιούργησαν. Έλυσαν, έβαψαν και μοντάρισαν με πολύ κόπο και την απαραίτητη προσοχή στις λεπτομέρειες. Για την Τέλεια διαδρομή, αλλά και σκέψεις για την ειδική σε χώμα, με γεγονός ότι για την καθημερινή μετακίνηση μόνο Yaris , σε Hybrid εκδοχή και δεν προκύπτει τυχαία όλο αυτό. Για το RAV, μείνετε συντονισμένοι αφού το plan B περιλαμβάνει σταθερό όργανο για την αξιοποίηση της εφαρμογής Rabbit και τα σωστά λάστιχα για κάθε χρήση. Τα General, όπως στα πολεμικά του Άγγελου Πάρχα που οργώνουν το ΡΑ και ας ακούγονται, σε αμάξωμα 30 ετών που νομίζεις πως χθες βγήκε από τη σειρά παραγωγής._ΣΧ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

TOYOTA RAV4 2.0 3d (1994)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: β/κ

ΚΥΒΙΣΜΟΣ: 1.998 κ.εκ.

ΙΣΧΥΣ (β/κ): 129 ίπποι/5.600 σ.α.λ

ΡΟΠΗ (β/κ): 178 Nm/4.600 σ.α.λ.

ΚΙΝΗΣΗ: Στους τέσσερις τροχούς

ΚΙΒΩΤΙΟ: Χειροκίνητο 5 σχέσεων

ΜΗΚ. x ΠΛ. x ΥΨ: 3.695×1.695×1.655 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.200 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 175 λίτρα

ΒΑΡΟΣ: 1.177 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 10,1 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 174 χλμ./ώρα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Διπλά ψαλίδια

ΦΡΕΝΑ: Αεριζόμενοι δίσκοι εμπρός – Ταμπούρα πίσω

