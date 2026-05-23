Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις 2026: Χωρίς σκόνη…

Με πολύ λάσπη που τη διαχειρίστηκαν με μαεστρία οι οργανωτές, κόβοντας – ράβοντας κατά περίπτωση και με ψυχραιμία οι αγωνιζόμενοι.

Στην πλειοψηφία τους με πλεονέκτημα την εμπειρία τους, με τον Jari Matti Latvala να έχει και την ταχύτητα του, όπως και το όπλο του, την Toyota Celica ST185 συνδυασμός που δεν έχει αντίπαλο για την πρώτη θέση.

Ο Φινλανδός που έχει και την άνεση να μοιράζει χαμόγελα και εκτός ειδικών διαδρομών, με τον Έλληνα θεατή να δίνει το παρόν παρά τις κακές καιρικές συνθήκες σε ένα χωμάτινο αγώνα με όνομα βαρύ σαν ιστορία.

Ότι κρατάει ψηλά και αξιοποιεί η Ομοσπονδία με ατού την ποιότητα των στελεχών στην εποπτεία και στον «δρόμο» όπως και την τοπική αυτοδιοίκηση της περιοχής όπου εξελίχθηκε ο αγώνας και μάλιστα, με ουσιαστική συμμετοχή που ξεπερνάει κάθε προσδοκία.

Για τα μάτια μας… (υπεράνω κατάταξης)

Οι δύο πρώτοι συνδυασμοί στη γενική κατάταξη, ο Γιώργος Χατζηρήγας, -μόνο ο ίδιος ξέρει για το πού και πώς «χάθηκε» στον Ταρζάν-, οι Αχ. Α. Χριστοδούλου-Κώστας Σούκουλης, o «καλλιτέχνης» Gregoire De Mevius, ο κ. Γ. Παραδείσης, οι Δελαπόρτας-Η. Παναγιωτούνης, το Favorit, οι Μυλωνάς-Παραπέρας, ο mud man Κωστής Αργυρίου και οι τρομοκράτες με τα Toyota Starlet. Το περιβραχιόνιο στον Άκη Λαδιά με χρυσαφί δίπλα του τον Μιχάλη Πατρικούση.

Οπισθοχωρείς στα πατήματα της Corolla του Παράβαλου, κρατάς την αναπνοή σου στα περάσματα του Παυλίδη, ενώ εκφράζεις σεβασμό για τα πληρώματα από την Κύπρο και για τον Τάκη Κουτσίκο που απολαμβάνει το μέταλλο και του Αλεξ. Ματαλιωτάκη. Στις απώλειες, καταγράφεις τον Δημήτρη Αμαξόπουλο. Στις ευχάριστες εκπλήξεις τους Βυτόγιαννη.

Να ακούω και να βλέπω…

Τον Σωτήρη Σκαλτσά να χαμογελάει, την 037 να αναστατώνει και το Nissan 240 RS να μην τσακίζει αλλά να αναστατώνει τρυφερά τις αναμνήσεις μας. Αποτέλεσμα, από το πως το διαχειρίζεται ο Θέμης Χαλκιάς και το πώς επικοινωνεί την παρουσία του εκεί, ο Μάριος Τσαούσογλου. Με αρχοντιά, που συνδέεται με το σεβασμό τους και στη δική τους ιδιαίτερα ποιοτική διαδρομή.

Στα πιτς…

Όλοι υπέροχοι, τόσο στο SP, όσο και στον δρόμο, όπως άλλοτε. Υπεραξία στον αγώνα και γενικότερα στο χώρο ο Έλληνας μηχανικός. Από τους Κυρκαίους, τον Colin και το Δημήτρη Γιαλούρη, με σταθερή αξία το EMC, το Q2, η ομάδα του Κώστα Πάλλα, ενώ παραδέχεσαι τους Νομικούς, τον Τσούργιαννη, τον Λιαρομάτη και τον Σταμάτη Παντιέρα, όταν συγκλονίζουν οι Ζήβας και Αργυριου που διαχειρίζονται τα εργαλεία τους όπως το πηδάλιο.

Την Κυριακή…

Επίλογος, με πέντε ειδικές διαδρομές που αθροίζουν 67 χιλιόμετρα, ενώ ο τερματισμός έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή στη Θήβα, εμπρός από το Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών στις 15:35. Η απονομή των επάθλων στους νικητές θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα στον περιβάλλοντα χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου. _ΣΧ