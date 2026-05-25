Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις 2026 – Και του χρόνου (σε πρώτο πρόσωπο)

Καμία αμφιβολία ότι έτσι ακριβώς όπως εξελίχθηκε ο αγώνας, έτσι τον είχε προγραμματίσει ο Τασεας, το πολυεργαλείο, ο κ. Τάσος Αθανασίου…

Και δεν ξέρω τι γράφουν τα κιτάπια που μελετούν οι διεθνείς παρατηρητές, αλλά τέτοιο ράλλυ μόνο αυτός μπορεί, έχοντας το οκ κάποτε του Μανιατόπουλου και σήμερα της Φωτεινής Ψαράκου που ως μια σύγχρονη γάτα-κυρία, ξέρει ποιους και σε ποιο ρόλο θα εμπιστευθεί συνεργάτες της.

Η ΦΨ, που έχει επανεξετάσει την έννοια της φιλίας σε χώρο με δήθεν συναισθηματικές αξίες. Η Ψαράκου που πείσμωσε και καθιέρωσε ένα σημαντικό διεθνές γεγονός. με όνομα βαρύ, αλλά και προοπτική, με ατού τον χαρακτήρα του HAR που δεν συγκρούεται αλλά κολακεύει την ιστορία του.

Έχουμε αγώνα και η εξέλιξη του ξεπερνάει το ποιοι στο παρελθόν ασχολήθηκαν, ξενύχτησαν και τους κόστισε και είναι ανιστόρητο το σχόλιο αλλά έτσι είναι η πραγματικότητα και χαίρομαι που είναι ακόμα στα πράγματα ο Γιώργος Παυλόπουλος, συνδετικός κρίκος του άλλοτε με το σήμερα, με δυνατό αποτύπωμα τις ενέργειες του στη FIA ώστε να έχουμε να λέμε.

Απλά, κ. Ψαράκου αν όλοι υγιείς το 2027 να συναντηθούμε με τους παλαιοφρουρούς στο Διόνυσο για τον τερματισμό του αγώνα που εξελίχθηκε σε αστοχία. Το Monte, στην κεντρική πλατεία θα το ολοκληρώσεις. Αν πας στη Menton, θα γίνει η δουλειά αλλά που είναι το Cafe De Paris?

Ο Αγώνας

Πρόλογος την Παρασκευή και τόσο-όσο το Σάββατο, οπότε τα κουρασμένα παλικάρια με πρόχειρη δουλειά στα μέταλλα μιας άλλης εποχής, να παραδώσουν το πνεύμα και το καρνέ, την Κυριακή.

Θυμάμαι, πως ειδικά με το Ν, με το GTi-R όπως του Μπιλ Τζακ που ακόμα δεν δούλεψε, ούρλιαζε ο Κελεσάκος για μεγάλη προσοχή την τελευταία ημέρα, οπότε και κινδυνεύεις και εσύ να αποσυντονιστείς και να βγεις όπως ο φίλος μου-συνεργάτης μας, ο Κώστας Αργυρίου στη Θήβα. Νωρίτερα στην ίδια Ε.Δ. εγκατέλειψε ο Σώτερ Σκαλτσας από κιβώτιο, μια επιλογή υψηλού ρίσκου παρά το βελούδινο χέρι του, «να ταξιδέψει» με μετάδοση παραγωγής και μπλοκέ για το blue bell, σε 200ρι κινητήρα γκρουπ Α by Q2.

Την ίδια ώρα, παρέδωσαν καρνέ και οι Ζήβας-Πιερουτσάκος σε αγώνα που παιδεύτηκε ο Αμαξόπουλος και ευτυχώς ολοκλήρωσε επιτυχώς ο Παυλίδης ώστε να μη ψάχνουμε να ευλογήσουν την ομάδα μας στο ΡΑ-WRC-2026. Σωστά, μαζί με το Baja έχουμε τριεθνές σε ένα μήνα, ότι κουράζει στελέχη, κριτές και μηχανικούς, ενώ.απογοητεύει τα Μέσα που αδυνατούν να εμπλακούν.

Επιστρέφοντας στον αγώνα, ο Κωστής (Αργυρίου) ένας καλλιτέχνης στη λάσπη που δεν αστόχησε ποτέ στις μάχες της Α5 όπου πρωταγωνιστούσε, με αντίπαλο εκτός των άλλων τον φίλο του Μανώλη Παναγιωτόπουλο τον Βασιλιά, όλοι συνεργάτες μας και φίλοι. Ο Κωστής ένας εξαιρετικός «προετοιμαστής» και ευφυέστατος Ράλλυ man, με τον Λάκη Λάσκο δίπλα του, είχε να αντιμετωπίσει την ταχύτητα του Άκη Λαδιά με ένα από τα Σταρλετ-μπιζού του Νομικού, την αγωνιστική πονηριά του Πατρικούση και την ποιότητα του Μανώλη. Καμία αμφιβολία ότι δεν βγήκε υπό πίεση αλλά από αυτή την ακαριαία στιγμή που χωρίζει στα ράλλυ την κορυφαία διάκριση από την καταστροφή.

Ότι οριακά δεν έζησε ο Latvala, ότι έζησε ο Γιώργος Χατζηρήγας και συγκλονίζει το πείσμα του Μάριου Σταφυλοπάτη να τερματίσουν με πληγωμένη την Integrale, ενώ συμμετείχαν σε αυτό το δυσάρεστο παιχνίδι οι Βυτόγιαννη που πετούσαν με το Impreza, μέχρι να βγουν την Κυριακή το πρωί. Οι επιδόσεις τους και κυρίως του ποιοτικού Πέτρου Παντελή, -δίπλα του ο Αντώνης Χρυσοστόμου, πιστοποιούν ότι ένα προσεγμένο παλιό Ν4 μπορεί να διακριθεί.

Το επιβεβαιώνουν, όντας και δέκατοι γενικής οι Σπύρος Μουστάκας-Αποστόλης Λακασάς. Με το 323 GT-R by Nomikos, λευκό όπως το Miata 323 GTX των Μοσχούτη-Σιλεφ το 91 και είναι όμορφο, να απολαμβάνεις περάσματα στο χώμα του Regularity master υπό την καθοδήγηση του Αλυτάρχη-οργανωτή στη regularity κοινότητα. Είχα ακολουθήσει κάποτε τον Σπύρο σε νησί με τη Σουντ και το Νικόλα του, εμείς με πύραυλο και δεν είναι έκπληξη ότι οδηγεί εξαιρετικά.

Όμως στο χώμα; Εύγε και στο συνοδηγό αφού θέλει εμπειρία και κόπο και ωραία σκαμπανεβάσματα της φωνής, ώστε να επιβιώσεις στον Ταρζάν, χωρίς να χάσεις ένα λεπτό… Το έχουν το καθαρό χέρι οι ex Regularity και το σχόλιο αφορά στο πως χειρίζονται το τιμόνι ο Δελαπόρτας και ο Τρίκαρδος παρακολουθώντας το χορό τους σε κλειστό κομμάτι. Μια γκαζιά, μισή τιμονιά. Ότι δεν μπορεί να πετύχει ο Βοτζάκης που κατάφερε να ανεβάσει τη Μπερλίνα στη ράμπα του τερματισμού και στη συνάντηση των gentlemen σε υποθετικό καφέ στη Θήβα, συνομίλησε με τους κύριους Καλαμαρά και Παλαπανόγλου, με τον Ιπποκράτη, έναν 4Τ, να αξιοποιεί την τεχνική πάρεμβάση Μυλωνά στην ΚΕ 35 … Ο Κώστας που επέλεξε τη Σέλικα, όντας σε πτήση όπου δούλευε ο Ιάπωνας και ακούγοντας με προσοχή τον Νικόλα Παραπέρα.

Οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά…

Στην ΠΕΛ έχουν προσθέσει φώτα, για τις αντίκες ρε γαμώτο και η ατμόσφαιρα είναι εορταστική με τον Έλληνα μηχανικό να έχει φορέσει τα καλά του για τη μάχη και τα πληρώματα να ζουν τη στιγμή με άρωμα WRC. Νιώθεις σπουδαίος εδώ και το κλίμα είναι εξαιρετικό στον συγκεκριμένο αγώνα, που λειτουργεί υποδειγματικά και σε ενημέρωση, με τα social media του HAR να προσφέρονται και ως παράδειγμα για ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα ράλλυ του ονείρου.

Η «κόκκινη» τέντα της Kyrkos είναι όπως το σπίτι μας μετά από τρία Ακρόπολις μαζί. Απολαμβάνεις τον κολοσσό, τον Λεωνίδα να συντονίζει, την ώρα που την ευθύνη του «μασάζ» στον Sir Takis την έχει ο Αλέκος Ματαλιωτάκης που νιώθει ασφαλής και αποδεικνύεται δυνατός, ενώ ο Λάμπρος φροντίζει το Sierra και ο Πάνος ετοιμάζει την επόμενη ημέρα. Γνωρίζουν όλοι τους ότι η τελευταία ημέρα είναι ύπουλη και κρύβει εκπλήξεις. Ακριβώς ότι ανησυχεί τους Q2 και είναι σαφές πως ο Μανώλης Κατσαρέλιας θα ήθελε να διαθέσει στον Σωτήρη Σκαλτσά ένα εφεδρικό κιβώτιο με σχέσεις και μπλοκέ για τις Ε.Δ. του Ιστορικού και μάλιστα με λάσπη…

Ακριβώς ότι διαθέτει το Fiat 131 Racing και γίνεται δουλειά στου EMC. Τρέλα του Κώστα Σπύρου η προσοχή στις λεπτομέρειες ότι χαρακτηρίζει τον Κουμπωτή γενικώς και τον Παυλίδη ειδικώς, όταν αγωνίζεται, αλλά και ανταγωνίζεται στα δύσκολα μονοπάτια του τουρισμού. Είναι πολεμιστής ο Μακεδόνας και δεν διακρίνεται τυχαία στη μάχη της Μυκόνου, ενώ αγωνιστικά είναι προσεγμένες οι επιλογές του. Χθες και σήμερα που τον παρακολουθείς ειδική με ειδική διαδρομή, θέλεις να του μιλήσεις να του μεταφέρεις την εμπιστοσύνη σου, αλλά δεν τολμάς και ποιος είπε ότι δεν είμαστε προληπτικοί οι αγωνιζόμενοι.

Ότι άλλωστε δεν κρύψαμε τα περασμένα σαράντα χρόνια με το Βασίλη Χαλκιά έχοντας εμπιστοσύνη στο ατσάλι των Nissan μας, με τον Θέμη να διασκεδάζει υποθετικά και να κρύβει σκέψεις πίσω από το δυνατό του χαμόγελο, όταν ο Μάριος δίπλα του ζει τη στιγμή υποδειγματικά. Ο Τσαούσογλου που γνωρίσαμε με τον Κωνσταντίνο Χαλιβελάκη, όντας σοβαρός, προσιτός και αποτελεσματικός, δίνοντας υπεραξία όπου συμμετέχει.

Τα συναισθήματα χτυπούν κόκκινο στου Χαλκιά, η αγωνία είναι μεγάλη, με τον Θέμη να το έχει βρει και τον Μάριο να το απολαμβάνει όπως ένα ταξίδι στο παρελθόν σε πρώτη θέση. Η ευθύνη της ανακατασκευής ήταν του Νικόλα Kolas στην Κύπρο με εμπειρία RS, ενώ η συνέχεια είναι υπόθεση Colin που διαχειρίζεται με μαεστρία το PC με οδηγίες και ρυθμίσεις, αλλά επί του προκειμένου, θυμάται τις ρίζες του και τις υποστηρίζει με παρεμβάσεις στο RS που θα τις ζήλευε και ο Ιάπωνας.

Παρακολουθείς με σεβασμό αυτή την εικόνα με το RS και το GTi-R και αφού ξεφυλλίζεις αναμνήσεις και βουρκώνεις νιώθεις όμορφα, είναι συναρπαστικό που νέοι άνθρωποι αγωνιστικοί σου συγγενείς παρακολουθούν και συμμετέχουν σε αυτή την ταινία που απέκτησε χρώμα και αποδεικνύεται αξιόπιστη και ευχάριστη, ακριβώς όπως έρχεται συχνά στα όνειρα σου.

Είναι αυτό το σύγχρονο Historic Acropolis Rally by OMAE, με υπογραφή Ψαράκου που μας εμπνέει και μας ενώνει. Vive Le Sport._ Stratissino