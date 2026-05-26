Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις 2026 (Τα αυτοκίνητα): Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία

Γραμμένη από τους ανθρώπους σε ειδική διαδρομή, αλλά και από αυτούς που έχουν προετοιμάσει και συντηρούν τα αγωνιστικά εποχής.

Ειδικά στο ΗΑR, στο δρόμο και σε συγκεκριμένους χώρους, οπότε έχουμε να κάνουμε με την άριστη προσαρμογή της ιστορίας στη σύγχρονη εποχή. Όλοι-όσοι, ασφαλείς και αποτελεσματικοί και αν αποθηκεύσεις δέκα εικόνες στη μνήμη από το φετινό αγώνα, η μία αφορά στο πώς η κ. Χρύσα Κατσαρέλια συντόνισε τους Q2 ώστε να μαζευτεί η λάσπη κ.α. ακαθαρσίες από τον αυτοσχέδιο χώρο των Pits στην Ανάβρα. Αντίστοιχα, το βράδυ στην φωτισμένη ΠΕΛ, σε βίντεο το σόου της ομάδας στην αλλαγή του κιβωτίου ταχυτήτων στο Γκολφ, όταν δίπλα τους οι Κυρκαίοι συναρμολόγησαν και τοποθέτησαν στο Σιέρα τον διαλυμένο προφυλακτήρα που σύρθηκε στη Στύρφακα 2. Απλά, στιγμές με την πίεση στα κόκκινα.

Ανθρώπων έργο οι αγώνες, αλλά κακά τα ψέματα, σημαντικό στοιχείο για τον θεατή που επενδύει για να παρακολουθήσει ένα Ράλλυ, είναι τα αυτοκίνητα. Ο πόλος που έλκει και δεν επισκέπτεσαι τυχαία συγκεκριμένους χώρους ώστε να τα απολαύσεις και σταθμευμένα και συγκλονίζει η γνώση του Έλληνα θεατή σε σχέση με αγωνιστικά αυτοκίνητα στα Ράλλυ.

«Μπιρίμπα»…

Ξεχωρίζουμε επτά αυτοκίνητα στις συμμετοχές (όπως το δημοφιλές παιχνίδι). Πρόκειται για καθαρόαιμα της δεκαετίας 75-85, που συναρπάζουν, ενώ προκύπτει ανατριχίλα στο άκουσμά τους. Στην εξίσωση, σε σημείωμα με λιγότερο στιλ αλλά περισσότερη ουσία θα προσθέταμε την Integrale, τα Sierra και τις φτερούγες, που τις συναντάμε και στο σύγχρονο Πρωτάθλημα. Αντίστοιχα, επιφυλασσόμαστε σε σχέση με τη Μ3 και τα Golf. Το κόσμημα του Δελαπόρτα by SV και το λουλούδι του Σκαλτσά by Q2.

Ford Escort MKI

To λευκό 16βαλβιδο της Παραδείσης-Ελαστικά, που μοιράζονται ο κ. Γιώργος Παραδείσης, ο μπαμπάς του Παναγιώτη, με έναν παλιό τον κ. Πλούταρχο Στεργίου. Το αυτοκίνητο φτιάχτηκε στην Ελλάδα από τον Δημήτρη Γιαλούρη που στους αγώνες έχει δίπλα του τον Σταμάτη Παντιέρα. Πρόκειται για ένα χειροποίητο κόσμημα που μας θυμίζει το Colibri του Timo Makinen στο RAC και στα δικά μας, τα αυτοκίνητα του Αλέξανδρου Γ. Κικιζα (Jr) και του Βασίλη Βελάνη. Θέλεις να το ακούς, αλλά θέλεις και να το οδηγείς, ενώ στο όνειρο σου ξεχωρίζει το 8βαλβιδο τους με κινητήρα τύπου Pinto επίσης by Sutton-Gialouris.

Ford Escort MKΙΙ

Ο θρύλος που μας αναστάτωσε από το 77 μέχρι το 81, ο σοβαρός λόγος που ο Έλληνας λατρεύει τον Ιαβέρη, ενώ όσοι πιστοί, απολαύσαμε σε HAR κ.α. το MKII της Παραδείσης by Sutton-Γιαλούρης, ήδη έτοιμο να επιστρέψει στο ρινγκ με τον Παναγιώτη, μετά την αστοχία στο προηγούμενο HAR. Tο Escort MKII με τον καλό κινητήρα που ξεπερνάει τους 240 ίππους, με το 5άρι κιβώτιο να προσφέρει στον οδηγό τη δυνατότητα να απολαύσει ένα αγωνιστικό σασί. Ελαφρύ και σωστά ζυγισμένο και αν στην άσφαλτο σε καθυστερεί ή πίσω ανάρτηση, δεν είναι το ίδιο στο χώμα όπου ως γκρουπ IV ήταν και παραμένει ο κυρίαρχος του παιχνιδιού. Η απόδειξη και στα HAR των τελευταίων ετών, όπου βάζει δύσκολα και στα 4×4.

Fiat 131 Racing

Η προσιτή έκδοση για τον προσγειωμένο, όπως είναι ο Νίκος Παυλίδης και η επιλογή έχει να κάνει με την κουλτούρα του και ευρύτερα με τον τρόπο του, όντας και λάτρης της «ταλαιπωρίας» ως γνήσιος rally man, παλιάς κοπής. Ο Νίκος που θα μπορούσε να οδηγεί Integrale ή 131 Abarth, πείσμωσε και απέδειξε πως όλα γίνονται αρκεί να έχεις τη δυνατότητα να επενδύσεις σε σωστά εξαρτήματα και να συνεργαστείς με σωστούς ανθρώπους. Στην περίπτωση του, με τον EMC-Κώστα Σπύρου, που διδάσκει την τέχνη του σύγχρονου μηχανικού Ράλλυ ακολουθώντας το νόμο της λογικής, με πλαίσιο και προδιαγραφές μακριά από πατέντες και υπερβολές. Η υπεραξία στην ομάδα από τον συνοδηγό Δημήτρης Κουμπωτή. Χαρισματικός και δεν τον είχε χρίσει τυχαία διάδοχο του ο αείμνηστος Αντώνης Παρταλιός. Ο αγωνιστικός Μακεδόνας αυτοκράτορας.

Porsche 911 SC

Έχει διακριτική ιστορία στο χωματόδρομο η 911 με τον τρίλιτρο φλατ 6. Σίγουρα, την έχετε χειροκροτήσει στο παρελθόν, το 84-86 στο ΡΑ στα χέρια του Αλ Χαζρι και στα HAR πρώτης γενιάς σε Ελληνικά χέρια, όπως του Αποστόλου, του Καροτσιέρη και του Τσάδαρη. Στη σύγχρονη ιστορία του αγώνα μας με συνέπεια και στους αγώνες με ΙΑ δηλώνει το παρόν και διακρίνεται η 911 στα χέρια του Δημήτρη Μελά που τη μοιράζεται με τον Στάθη Βαρδακη. Επιλογή που προδίδει ευαισθησία στο καθαρόαιμο παλιό που χαρακτηρίζει μια χρυσή εποχή με κίνηση στον έναν άξονα και με ατμοσφαιρικό κινητήρα τοποθετημένο πίσω, σε ένα εμβληματικό σασί που προσαρμόζεται σε κάθε δραστηριότητα. Δυσκολεύει ενίοτε και το πλήρωμα και τους τεχνικούς αλλά ίσως εκεί κρύβεται η γοητεία της και η άποψη που χαρακτηρίζει ένα πλήρωμα με στιλ. Την 911 θέλεις και να την ακούς και τυχερός ο υπογράφον, «οδήγησα σε PS του ΡΑ την κόκκινη 911 της PetroRetro» με λεπτομέρειες που έκαναν τη διαφορά σε σχέση και με τις 911 του Τουτχιλ που θεωρούνται κορυφαίες.

ΕΝΕΟS – Toyota Celica TA 22

Η γκέισα του αγώνα και όταν αναφερόμαστε σε Toyota Celica, στη σειρά ΤΑ πηγαίνει το μυαλό. Σεμνή, τα μέγιστα προσιτή αυτή των Κ. Μυλωνά και Ν. Παραπέρα, εξελιγμένη στη Μακρακώμη και όπως σχολιάζει ο Νικόλας, ο οδηγός της είναι και εξαιρετικός μηχανικός. Πετούσε η 1.6, σημειώνοντας δίλιτρους και ακόμα καλύτερους χρόνους και είναι απολαυστικός ο Κώστας όταν πρέπει να γράψει χρόνο. Συμμετοχή με την υποστήριξη της ΕΝΕΟS που αντιπροσωπεύει η οικογένεια Διαμαντή και τυχεροί οι πολύ παλιοί έχουμε απολαύσει και την κίτρινη της Κασιδόπουλος στα χέρια του Γκάλο, αυτοκίνητο που οδήγησε και ο Ιαβέρης, ενώ με αντίστοιχη Celica με τον GT κινητήρα, πετούσε σε αγώνες με Ιστορικά ο Μίλτος Ανδριόπουλος. Η Celica, με τα οκταβαλβιδα Escort και το Kadett, μια εξαιρετική αγωνιστική τριπλέτα εποχής με χαρακτήρα.

Nissan 240 RS

Ένα καθαρόαιμο γκρουπ Β πρώτης γενιάς, με πίσω κίνηση και πλεονέκτημα τον κινητήρα των 2,4 λίτρων. Αυτοκίνητο που έλαμψε ως εργοστασιακή συμμετοχή με την υποστήριξη της Νικ. Ι. Θεοχαράκης στα χέρια του Γιώργου Μοσχού και προχθές στο HAR στα χρώματα της Nissan Χαλκιάς, στα χέρια του Θέμη Χαλκιά που προσαρμόστηκε άμεσα παρά το λασπωμένο terrain. Δίπλα του ο Μάριος Τσαούσογλου έζησε τη στιγμή με σεβασμό στην ιστορία, ενώ η αγωνία για την αναγέννηση του συγκεκριμένου 240 RS είναι υπόθεση του Nikola Kolas στην Κύπρο και για την υποστήριξη στον αγώνα της ομάδας του Colin που αποδεικνύεται εξαιρετικός με το πώς προσαρμόζεται σε αγωνιστικά αυτοκίνητα του 2023, αλλά και του 1983!

Lancia 037

Τι να συγκριθεί μαζί της; Ιταλική κατασκευή γένους θηλυκού, ένα διθέσιο για πίστα που εξελίχθηκε σε Παγκόσμια Πρωταθλήτρια στο μικτό πρωτάθλημα με νίκη και στο δικό μας Ράλλυ Ακρόπολις το 83 με τον Walter Rohrl. Στο HAR την απολαμβάνουν στην κυριολεξία ο Α. Χριστοδούλου με τον κ. Σαμαρά δίπλα του, έχοντας την υποστήριξη του CarCenter που υποστήριξε και τον αγώνα. Την 037, την είδαμε σε πτήση και στη Σπάρτη με τον Αχιλλέα Χριστοδούλου ενώ την ακούσαμε προχθές στο HAR με τον Αλέξανδρο να επιμένει με βαθιές γκαζιές παρά το ακατάλληλο terrain. Ο Αλέξανδρος Χριστοδούλου, ένας απλός ιδιαίτερα προσιτός κύριος, που έχει επιλέξει το δύσκολο δρόμο της 037, αντί της Integrale στο γκαράζ του.