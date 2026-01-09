Ιστορικό Ράλλυ Μόντε Κάρλο – Σεμινάριο επικοινωνίας

Από τους περίφημους Les Grecs, την Ελληνική ομάδα με Ιστορικά αυτοκίνητα που «πάνε Μόντε» και δεν το κρύβουν, αλλά και δε φωνάζουν, επιβεβαιώνοντας με τον πολιτισμένο τρόπο που χαρακτηρίζει τα οκτώ (!) Ελληνικά πληρώματα, μια ωραία συνήθεια που εξελίχθηκε σε θεσμός.

To 2018 ξενυχτήσαμε παρακολουθώντας την προσπάθεια των Δελαπόρτα-Μουστάκα να κερδίσουν, ενώ στη συνέχεια, υποστηρίξαμε την υπέρβαση, με αφετηρία από την Αθήνα, όταν πλέον είναι και δική μας συνήθεια η επικοινωνία του Team Hellas, οι Les Grecs, που συμμετέχουν στην Ιστορική έκφραση του λαμπερού αγώνα.

Τορίνο out – Monte Carlo in

Με αλλαγές ο φετινός αγώνας (29 Ιανουαρίου – 7 Φεβρουαρίου 2026) και καμία αμφιβολία ότι οι 16 Έλληνες αγωνιζόμενοι που πλαισιώνονται από δεκαεπτά φίλοι τους και έμπειροι τεχνικοί, μέλη της ομάδας υποστήριξης τους, δεν πάνε στο φημισμένο Ράλλυ ούτε για να μαζέψουν αυτόγραφα, ούτε για να μετρήσουν την τύχη τους στο περίφημο Καζινό. Ακριβώς μετά την απονομή, όλοι τους με επίσημη ενδυμασία. Τη λατρεύουν αυτή την εμπειρία οι Les Grecs και την υποστηρίζουν με συνέπεια, συμμετέχοντας σε «παιχνίδι», ενίοτε με υψηλό βαθμό δυσκολίας, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Προσαρμόζονται μάλιστα και την εμπειρία τους τη μεταφέρουν οπότε οι παλαιοί συνδυάζονται με νεοφερμένους και καμία αμφιβολία ότι η Ελληνική παρουσία στο Historic Monte Carlo Rally, θα έχει αντοχή και στο χρόνο.

Το Rallye Monte-Carlo Historique 2026, η 28η οργάνωση του αγώνα, θα διεξαχθεί από τις 29 Ιανουαρίου έως τις 7 Φεβρουαρίου, με νέα σχεδίαση της διαδρομής, αλλαγή στις ημέρες διεξαγωγής του (από Σάββατο σε Σάββατο) και με έξι σημεία εκκίνησης. Ανάμεσα τους, το Τορίνο, από όπου την 1η Φεβρουαρίου, εκκινεί παραδοσιακά πλέον και η Ελληνική ομάδα. Οι νέες διαδρομές εξελίσσονται σε κλειστούς δρόμους ενώ συμμετέχουν και αυτοκίνητα μέχρι το 1986, για την καλύτερη αποτύπωση της ιστορίας του ράλι, χωρίς εκπτώσεις στην ασφάλεια των συμμετεχόντων. Αγώνας ακριβείας τύπου Regularity και η αύξηση της μ.ω.τ από 50 σε 60 και 70 χλμ./ώρα μ.ω.τ., ανάλογα και σε ποια από τις δύο κατηγορίες συμμετέχεις, επιβάλλει στο πλήρωμα τη χρήση κράνους.

Η ασφάλεια στη μέγιστη τιμή και είναι γνωστές οι δυσκολίες από το Τορίνο στη Βαλάνς και στη συνέχεια μέχρι το Μόντε Κάρλο με την άφιξη τους στις 6 Φεβρουαρίου το απόγευμα. Ο επίλογος στις 7 Φεβρουαρίου, μια βραδιά του ονείρου με πέρασμα από το περίφημο Turini και το Col de Braus.

Les Grecs

Κοκτέιλ με δυνατή γεύση, όπου στην κυριολεξία οι πολύπειροι, συνδυάζονται με πρωτάρηδες στο Monte. Όπως είναι οι Δημήτρης Μπάκος, Τάσος Τσαγγαράκης, Μιλτιάδης Μητσιάς, Κωνσταντίνος Πιπέρος και οι Junior, Νικόλας Μουστάκας και Γιώργος Κατοχιανός.

Κοινός παρονομαστής, η έξυπνη επιλογή των αυτοκινήτων. Ιδανικά και για τη διάκριση, αλλά κυρίως για τις ασφαλείς συνθήκες ευχαρίστησης. Όπως τα ελαφριά άψογα προετοιμασμένα, εξαιρετικά δουλεμένα για την περίσταση από έμπειρους μηχανικούς, τα προσθιοκίνητα: Fiat 128 R, Golf GTi (Χ3), Mini Cooper, Fiesta και η μπλέ Alfa Sud του Regularity Master. Για την υψηλού επιπέδου απεικόνιση της ιστορίας, η Mercedes 190 SL του 1955 των Μπάκου-Tσαγγαράκη, που επικοινωνούν υποδειγματικά και το FORTY SEVEN ATHENS (@fortyseven.athens).

TEAM HELLAS

156. Α. ΓΕΩΡΓΟΣΟΠΟΥΛΟΣ-Ι. IΑΤΡΙΔΗΣ FIAT 128 RALLY

157. Δ. ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ-Χ.ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, VW GOLF GTI

159. ΜΑΚΗΣ ΚΑΤΟΧΙΑΝΟΣ-ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΟΧΙΑΝΟΣ, FORD FIESTA 1.6

164. Ν.ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ-Κ.ΠΙΠΕΡΟΣ, VW GOLF GTI

182. Σ. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ-N. MΟΥΣΤΑΚΑΣ, ALFA SUD ti

184. Γ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-Α. ΔΟΥΡΟΣ, ΜINI

185. Δ. ΜΠΑΚΟΣ-A. ΤΣΑΓΓΑΡΑΚΗΣ, MERCEDEZ 190 SL

186. M. MHTΣΙΑΣ-Δ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, VW GOLF GTi

Περισσότερα για την Ελληνική ομάδα πριν την αναχώρηση τους, αφού έχουν ολοκληρωθεί και οι συνεννοήσεις με πιθανούς υποστηριχτές, ενώ θα υπάρχει και η δυνατότητα να δημοσιεύσουμε photos των Golf που θα οδηγήσουν οι Κολιόπουλος και Μητσιάς. Το αυτοκίνητο του Μίλτου και γενικότερα οι λεπτομέρειες της συμμετοχής, υπό την υψηλή εποπτεία του καλλιτέχνη-συνοδηγού του. Γεγονός ότι συνεργαστήκαμε άψογα με όσους επικοινωνήσαμε, οπότε έχουμε την ενημέρωση και για την ομάδα προετοιμασίας και υποστήριξης κάθε Ελληνικής συμμετοχής.

Το σημείωμα, με σημαντικά στοιχεία-πληροφορίες από τον κ. Άρη Γεωργοσόπουλο που τον ευχαριστούμε.

Όπως σχολιάζει εύστοχα ο Μιχάλης Μουζούκης του ΣΙΣΑ: ΑLLEZ LES GRECS._ΣΧ