Κακά τα ψέματα: Kαλή συνέχεια, Θωμά Κρασώνη!

Για τον Θωμά Κρασώνη και την επίδοση του σε διεθνές επίπεδο ο τίτλος. Η απόλυτη δικαίωση ότι “ο επιμένων νικά”, ενώ ο πολύπειρος Κωστής Στεφανής επιμένει ότι “όλα γίνονται”.

Συμπληρώνουμε αρκεί και υπεράνω της οικονομικής επιφάνειας, το πάθος σου να έχει ανταπόκριση από τους γονείς σου σε αμοιβαία σχέση με το ταλέντο σου. Τυχερός ο Θωμάς, ένας αγνός εραστής του αγωνιστικού βολάν με εξαιρετικά εύστοχες σπουδές, είχε δίπλα του τον αείμνηστο θείο του, έναν σπάνιο άνθρωπο και διαχρονικά τους γονείς του, με τον πατέρα του σε εργασιακή υπέρβαση και εκτός Ελλάδας ώστε να μη λείπει τίποτα στην οικογένειά του, αλλά και να μην προκύψει φρένο στο όραμα του Θωμά, του πρωτότοκου γιού τους.

ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ…

Τα χρόνια που γνώριζα, ατού ήταν και ο οικογενειακός τους φίλος Κώστας Σωτηρόπουλος, ο μπαμπάς του Φώτη, με το δικό του διακριτικό τρόπο. Στα πρώτα του βήματα δίπλα στον Θωμά και μάλιστα ουσιαστικά ήταν και το περιοδικό 4Τροχοί, μια δική μου πρωτοβουλία, συνδεδεμένη με το ταλέντο του αθλητή, διακρίνοντας και την εντιμότητα του εγχειρήματος. Όντας, επιτέλους κάτι διαφορετικό με προοπτική.

ΘΩΜΑΣ ΚΡΑΣΩΝΗΣ

Με μαεστρία από το Ελληνικό καρτ, αλλά και διεθνείς αγώνες, στο αυτοκίνητο. Δίπλα του, ο Χάρης Μπουροθανασόπουλος, ο άνθρωπος που μας συνέδεσε με τον Άγγελο Κρασώνη, πατέρας του ΘΚ και για την ιδιαίτερη εκπαίδευσή του, τον Σταμάτη Κατσίμη. Ο Χάρης, ένας σημαντικός του χώρου, συνόδευσε τον Θωμά στο εξωτερικό, σε αγώνες ενιαίου τύπου με Saxo και την υποστήριξη της Citroen Hellas! Ο Σταμάτης, με διεθνή εμπειρία σε μονοθέσιο. που την επικοινωνεί με εξαιρετικό τρόπο είτε τότε δίπλα στον μετρ Σειταν στην περιγραφή αγώνων της F1, είτε όταν συμμετέχει σε αγώνες στα Μέγαρα και στην Τρίπολη. Ο “Μπούρο”, όπως άρεσε στον Θωμά να τον αποκαλεί, συνδυάζοντας την άνεση με το σεβασμό, οπότε και προκύπτει η ιερή σχέση με αντοχή στο χρόνο. Ο Κρασώνης Junior εύστοχος αλλά και τυχερός, συμμετείχε και σε αγώνες ενιαίου τύπου με Mini στην Ιταλία, έχοντας δίπλα του τον Στέλιο Φάκαλη, που συνδυάζει τον ενθουσιασμό του, με ουσιαστική τα μέγιστα επαγγελματική προσέγγιση.

Παρακολουθήστε την πορεία του Θωμά Κρασώνη, από το karting μέχρι την κορυφή της Ευρώπης, μέσα από τα αγωνιστικά ρεπορτάζ του site των 4Τροχών

Ευστοχίας συνέχεια και όταν ψιθυρίσαμε «που πάει να μπλέξει» με τα θηρία στο Ευρωπαϊκό NASCAR, εκείνος χαμογέλασε ακόμα πιο πλατιά από αυτή τη συνήθεια της θετικής αύρας που τον χαρακτηρίζει, πείσμωσε και απάντησε με αποτελέσματα. Η Τέλεια διαδρομή στην Πίστα σε θεσμό για επαγγελματίες για ένα παλικάρι που ξεκίνησε από το Ελληνικό καρτ και απλά πίστεψε στον εαυτό του, ενώ υποστήριξε το πλάνο που σχεδίασε με τους γονείς του και τους συνεργάτες τους.

ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ

Οι ευχές το αυτονόητο. Όπως και για τη μεθεπόμενη, με εμπιστοσύνη στο επαγγελματικό του πλάνο με έδρα των σπουδών του στην Ολλανδία. Αυτό το πιτσιρίκι που ανδρώθηκε εδώ και απογειώθηκε μακριά από εδώ, θα πρέπει να διδάξει σε σεμινάριο, μήπως και άλλοι Έλληνες αθλητές και γονείς καταλάβουν, ξεφύγουν από την εσωστρέφεια και τον ακολουθήσουν. Ο Θωμάς Κρασώνης, ένας αθλητής με στοιχεία και 4Τ στο DNA του οπως κ.α και το ενδιαφέρον μας δεν μετριάζεται από παρεξηγήσεις και στραβά και δικά μας πατήματα, με γεγονός πως από τη μία ουδείς αλάθητος και από την άλλη, οι νέοι είναι ωραίοι και τους οφείλουμε. Σε κάθε περίπτωση, τα “εν οίκω μη εν δήμω” και καλή συνέχεια, “mate Tom”. _ΣΧ