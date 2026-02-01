Κακά τα ψέματα: Ποτέ ξανά

Τα ευχολόγια, ξεπεράστηκαν εκεί στη Ρουμανία και αφού εξαντλήθηκαν τα ανάμενα φλας και αναζητούνται μυρωδιές σε κίτρινο περιτύλιγμα, είναι υποχρέωση μας να πέσουμε με τα μούτρα στη δουλειά ώστε να πείσουμε τον Έλληνα να οδηγεί απόλυτα συγκεντρωμένος, όντας και σωστά εκπαιδευμένος, με σεβασμό προς κάθε κατεύθυνση.

Αναρωτιόμαστε, αν το κυνήγι των μαγισσών ώστε να αποδοθούν αόριστες ευθύνες σε κάθε αστοχία, που στερεί τη ζωή από συνανθρώπους μας, περιέχει και στοιχεία υποκρισίας. Από τη μία, γίνεται σημαία η τραγωδία, συχνά και για επικοινωνιακούς λόγους και πάντα για πολιτικούς, ενώ από την άλλη, δεν κάνουμε τίποτα ώστε να μη ξανασυμβεί.

Να μη συγκρουστούν ποτέ ξανά τα τρένα και χάνεται μια μεραρχία συνανθρώπων μας, αλλά ουδείς φταίει, να μη «σβήσουν τα φώτα» στο αεροδρόμιο και άγιο είχαμε, να μην τινάζονται στον αέρα εργοστάσια και χάνονται οι μανάδες μας, να ελέγχονται, με τον τρόπο που επιβάλλει το πάθος τους, οι μετακινήσεις των οπαδών των ομάδων μας. Όπως και το ποιος μπορεί να οδηγεί mini van, με ερωτηματικό για την εμπειρία του, αλλά και για τη συνείδηση του που αφορά στη βαριά ευθύνη της μεταφοράς εννέα ανθρώπων.

Πονάει όλο αυτό, ειδικά όταν μετακινούνται οι ευθύνες σε κάθε περίπτωση και κατά το δοκούν και είναι τραγικό να εξελίσσεται σε πολιτική αντιπαράθεση θεματολογία με ανθρώπινες απώλειες. Με κριτική και από πολιτικούς που σε άλλες εποχές έχουν συμμετάσχει σε κυβερνητικά σχήματα και από σύμπτωση δεν έχουν σκάσει βόμβες στα χέρια τους.

Έπρεπε να μας ενώνουν αυτές οι καταστάσεις και βέβαια, είχαν τις ευκαιρίες τους κυβερνήσεις που θεωρητικά δεν πιστεύουν στην πλήρη ιδιωτικοποίηση, επιλογή μονόδρομος σε ό,τι αφορά στην οδική ασφάλεια. Με απαραίτητη τη μετεκπαίδευση και του ιδιώτη οδηγού, αν θεωρήσουμε ότι ο επαγγελματίας ξέρει. Ιδιώτες-εκπαιδευτές μακριά από κρατικές παρεμβάσεις και ευρωπαϊκά κονδύλια, όπως είναι ο Νίκος Τσάδαρης και ο Θωμάς Παπαπάσχος που από τη στιγμή που θα απονέμεται πτυχίο αναβαθμισμένης οδηγικής ικανότητας, θα πρέπει οι Ακαδημίες τους να ακολουθούν συγκεκριμένες προδιαγραφές. Εγκεκριμένες από το υπερκομματικό Εθνικό Συμβούλιο για την οδική ασφάλεια, οργανισμός συνδεδεμένος και με την τοπική αυτοδιοίκηση. Με την ευκαιρία, αναρωτιόμαστε για δράσεις συνδεδεμένες με την ασφάλεια στους δρόμους, όσοι απαιτητικοί πιστεύουμε στο δραστήριο Nίκο Χαρδαλιά της Περιφέρειας Αττικής, που έχει στο οπλοστάσιο της, εκλεγμένο τον Κωνσταντίνο Μαρκουίζο (Ιαβέρης Jr).

Δράσεις, όπως από την Αστυνομική Δνση Κοζάνης, με ευαισθητοποιημένη και την τοπική αυτοδιοίκηση, ενώ καταγράφεται στην ιστορία το εξαιρετικό σποτ της Motosport Greece για τα όρια ταχύτητας. Από την οργάνωση του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, το ξυπνητήρι για την προσαρμογή μας στη σύγχρονη φιλοσοφία της μετακίνησης.

Σε πρώτο πρόσωπο

“Ταξιδεύοντας” προχθές την Τετάρτη και με την προσγείωση πριν τα μεσάνυχτα, ήταν πολλές οι κλίσεις από συνάδελφο σε σοβαρό τηλεοπτικό σταθμό, που δεν ήταν από τους γείτονες, σε άλλους ορόφους στο Ν. Φάληρο. Αναζήτηση του Διευθυντή των 4Τροχών του Ομίλου της Καθημερινής, ώστε να σχολιάσει ή και άλλο στέλεχος του περιοδικού, την τραγωδία που αρχικά συνδέθηκε με τα ηλεκτρονικά συστήματα προστασίας του Mini Van, που όμως εν τέλει δεν διέθετε όντας παραγωγής του 2017, ούτε σε έξτρα εξοπλισμό. Στη συνέχεια, το αφήγημα είχε να κάνει με τον κακό δρόμο και στο τέλος, όλοι συμφώνησαν ότι πρόκειται για ανθρώπινο λάθος και αφού εξαντλήθηκαν και τα περί οφθαλμαπάτης, άρχισε η λάσπη, αλλά έτσι απλά και πολύ σοβαρά με σεβασμό στην απώλεια, το παλικάρι-οδηγός δεν είναι πια εδώ μαζί μας για να σχολιάσει-απαντήσει και για τα αδικαιολόγητα, φορτωμένος το σταυρό του.

Με την ευκαιρία, χωρίς ηλεκτρονικά συστήματα με εξαίρεση το ABS, αλλά με δασκάλους-Πρωταθλητές ήταν ο εξοπλισμός της σχολής μας, του 4Τ-Safetrack. Ότι σήμερα διαθέτει η σύγχρονη εξέλιξη του, το Driven, η πρότυπη σχολή ασφαλούς οδήγησης που συντονίζει όπως και τότε ο Νίκος Τσάδαρης. Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΥΔΑΜ, του Συνδέσμου των δημοσιογράφων του ειδικού Τύπου. Ο Νίκος δεν ήταν προσκεκλημένος σε κανάλι, ώστε να σχολιάσει ως αρμόδιος, βάζοντας και τέλος στις ανακρίβειες, αρκετών και του συναφιού μας που εκτέθηκαν.

Γεγονός πως ως ο αρχαιότερος της «φρουράς», ένιωσα περήφανος, που συντονίστηκαν όπως μας ταιριάζει ο Αναστάσης Γαλάνης και ο Μανώλης Σαλούρος, ώστε η τοποθέτηση του 4troxoi.gr, να αποτελεί παράδειγμα και να βρει μιμητές και από άλλα Μέσα, με πραγματικούς συναδέλφους χωρίς συμπλέγματα. Λεπτομέρεια ποιος και ποιοι δικαιώθηκαν και ποιοι εκτέθηκαν, με γεγονός ότι χάθηκαν νέοι άνθρωποι και πώς τολμάμε και κυκλοφορούμε χαλαρά, με το κεφάλι ψηλά και με υφάκι και δεν αναλογιζόμαστε την ευθύνη που μας αναλογεί, έχοντας επιλέξει η ατομική ευθύνη να έχει Ελληνική ερμηνεία, ότι πάντα κάποιος άλλος φταίει.

Πριν τριάντα χρόνια όταν οι αείμνηστοι Κώστας Καββαθάς και Αντρέα Ντε Άνταμιτς προσπαθούσαν να συνεργαστούν με αντικείμενο την ασφαλή οδήγηση, ο ευρηματικός Ιταλός σχολίαζε τεκμηριωμένα ότι είναι κοινωνική ευθύνη η εκπαίδευση και του επαγγελματία οδηγού. Ειδικά των Mini buss και των αντίστοιχων Van, που από τότε γινόταν με συνέπεια στην Ιταλία, ότι δεν γίνεται στην Ελλάδα, όπου ενοικιάζεις εννέα θέσεων, “φιλοξενείς” συγγενείς και φίλους και βασιζόμαστε στο χέρι του θεού, ώστε να μη θρηνήσουμε θύματα.

Δυστυχώς, αποδεικνύεται προφητικό το project που διαχειρίζεται η Ελένη Ξενάκη, μια συγκλονιστική ιδέα του Μιχάλη Σταυρόπουλου, σε συνεργασία με νέους ανθρώπους, συνεργάτες μας στο τμήμα μάρκετινγκ και στην εμπορική διεύθυνση του 4Τροχοί κ.ο μόνο.

Μένουμε συντονισμένοι και με σταυρωμένα δάκτυλα, συμπληρώνουμε: “ποτέ ξανά”, μας αδικεί όλο αυτό._ΣΧ