Καλή χρονιά!

Έχουμε χορτάσει με διάφορα και μάλιστα κάποια ιδιαίτερα σημαντικά για την κοινωνία μας που προβληματίζουν. Να χαλαρώσουμε όμως, ταξιδεύοντας στην αγορά auto και στους αγώνες και να η ευκαιρία εν μέσω αργιών να καταγράψουμε τι θα θέλαμε, όπως και τι απορρίπτουμε για το νέο χρόνο. Με προϋπόθεση την αρχοντιά που πρέπει να υποστηρίζουμε, υπεράνω της δραστηριότητας.

Με γεγονός ότι πάει ο παλιός χρόνος…

Το 2026

Θα ήθελα…

-Να είμαστε υγιείς και όσοι με δυσκολίες να αναρρώσουν.

-Να μη διαφωνούμε εκτός ορίων δημόσια, στο FB με παλιούς φίλους.

-Σημαντικό να παραμένεις φύχραιμος ακόμα και όταν προκύπτει η αστοχία.

-Να απαντάς με χαμόγελο και στην αχαριστία.

-O Ogier να κερδίσει το ΡΑ και να σηκώσει νωρίς το δέκατο.

-O Fourmaux να κερδίσει αγώνες.

-Ο Solberg Jr να βάλει δύσκολα στους παλιούς.

-Η Lancia Ypsilon να λάμπει στο WRC και στην Ελλάδα.

-Να ανακοινώσει η Renault τη συμμετοχή της στο WRC του 2027, με οδηγό τον Τάνακ,

-Τον Λάμπρο Αθανασούλα και τον Πάνο Χατζητσοπάνη στο ΡΑ, σε Κορινθία και σε Λαμία, για την Ελλάδα ρε γμτ.

-Τον Αμούτζα, τον Ρουστέμη Jr και τον Πασχάλη στους Ελληνικούς αγώνες, ζεστούς και δυνατούς.

-Να παρακολουθούμε στο βουνό, Α.Α. Χριστοδούλου και Ν. Βιγγόπουλο.

-Να κερδίσει ο Χατζηρήγας το PEMA IA.

-Να διακρίνονται Ελληνες στους διεθνείς αγώνες.

-Να λήξει η παρεξήγηση των Κυπρίων συναθλητών με τον ΑΑ.

-“Vive le Sport” στο Διαδρόμιο, όχι άλλο κάρβουνο.

-Τον Piastri να σηκώσει το πρώτο του.

-Τον Sir να βρει το 0.250 που χάνει από τον Κάρολο.

-Τη Ferrari στο πόντιουμ.

-Να επιστρέψουμε τον Οκτώβριο στο TdP με την SC και τη σύντροχο.

-Να συμμετέχουμε στα mystery του King John, με τα βρετανικά μυστήρια του Sir Aris.

-Να κερδίσουν Les Grecs, το Historic Monte.

-Να πάμε με τον Σώτερ στις 24 ώρες. Για το 24 “ρε γμτ”.

-Να βρούμε μια καθαρή GTV, ιδανικά η προσθιοκίνητη με τον 2.0 TS, για τη συμμετοχή μας σε σχετικές εκδηλώσεις.

-Το Dolphin, το Zeekr X, τα Renault 5 και Nissan Micra, να προσφέρονται και με κινητήρες Hybrid, με καλώδια ή χωρίς.

-Να δοκιμάσουμε τη nouvelle Clio, επαληθεύοντας τον ΧΑ και τη CLA που ενθουσίασε, ενώ αναμένεται το 208 GTi.e.

-Να ξαναπάμε στο Baloco για ένα ακόμα ένα χορό και για τις αναμνήσεις μας και με την 911 στην Τοσκάνη γιατί έτσι.

-Μόλις παρουσιαστεί, να προμηθευτούμε και να διαβάσουμε το βιβλίο του ΑλΜαν, που λατρεύει την αριστερή λωρίδα.

Δεν θέλω

-Να ψάχνω τον διαθέσιμο πάροχο ρεύματος και μετά να πρέπει να κάνω λήψη της εφαρμογής για το αυτονόητο.

-Να χρησιμοποιώ το κινητό τηλέφωνο οδηγώντας και να κινούμαι δεξιά στην απαγορευμένη λωρίδα στην πόλη.

-Να μας κοροϊδεύουν με συνέπεια, αλλά δήθεν προσβεβλημένοι, να μην εξηγούν.