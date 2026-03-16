Πριν αρκετά χρόνια την εποχή των XC, το κέρδισε με το σωστό πλάνο η Volvo με αρχηγό τον Γιάννη Πετούλη, έναν χαρισματικό μάνατζερ με μάρκετινγκ προσανατολισμό, προσφέροντας στον Έλληνα, στην κυριολεξία Premium SUV σε τιμή πρόκληση, με εξοπλισμό του ονείρου.

Το ράλλυ των πωλήσεων συνεχίζεται και μάλιστα έχοντας αλλάξει ταχύτητα, με περίπου είκοσι Κινέζους κατασκευαστές να αναζητούν στην Ελληνική αγορά που όπως δεν αλλάζει σε μέγεθος, μια περίοπτη θέση, με πλεονέκτημα την εξαιρετική τιμή προσεγμένων αυτοκινήτων με σύγχρονα μηχανικά μέρη που συνδυάζονται με πλούσιο εξοπλισμό.

Σήμερα, παρατηρώντας το ποιοι οδηγούν το εξαιρετικό, δυστυχώς μόνο ηλεκτρικό Volvo EX30, αντιλαμβάνεσαι ότι είναι συνήθως κυρίες που οδηγούν και το Peugeot 2008, αλλά και το Countryman, ειδικά πριν εκτοξευθούν οι διαστάσεις του σε μέγεθος Qashqai, αλλά με το δικό του στιλ που το κάνει να ξεχωρίζει. Ότι διαθέτει και η Volvo, όπου με άριστα στην επικοινωνία, ξεπερνάει με μαεστρία το που κατασκευάζονται τα καλούδια της.

Γεγονός, ότι ουδείς ασχολήθηκε με την κυριαρχία των Diesel ή σήμερα με τα ηλεκτρικά και τα όποια τύπου plug in, για το που παράγονται τα Σουηδικής καταγωγής αυτοκίνητα με όνομα βαρύ σαν ιστορία. Ότι χρησιμοποίησε η ΜG για τη συμμετοχή της στο ράλλυ των πωλήσεων στη χώρα μας και μάλιστα και σε υψηλά ποσοστά λιανικής, με την καθιέρωση να προκύπτει μέσα από ευφυέστατη στρατηγική χωρίς συμπλέγματα, με ατού ένα αποδεδειγμένα εξαιρετικό after sales.

Η Ελληνική MG που δεν διστάζει να ρισκάρει και να εμπιστεύεται τα MG3 & 4 όπως και το ΖS για δοκιμή μεγάλης διάρκειας, οπότε και έχει παίξει σημαντικό ρόλο ώστε να σβήσει η καχυποψία περί της αμφιλεγόμενης μέχρι πρόσφατα Κινέζικης ποιότητας κατασκευής.

Ότι αξιοποιεί με σημαντικά αποτελέσματα η ΒΥD στην Ελλάδα και ευρύτερα στην Ευρώπη με γκάμα για όλους, όπου με τα δικά μας μέτρα ξεχωρίζουν τα: Dolphin και Seal, ενώ αναρωτιέσαι για το πόσο θα αλλάξουν τα δεδομένα με τις plug in εκδόσεις του μικρού-μεσαίου τους Atto 2, ότι άλλωστε συμβαίνει με το Tiggo 4 της Spanos, συγγνώμη της Chery.

Το πιθανότερο κάτι που αντίστοιχα θα συμβεί και με το Omoda 5 (ειδικά τώρα που πλέον διαθέτει full hybrid σε τιμή πρόκληση) με αύρα Μερκ λόγω του κοινού εισαγωγέα με τη σωστή νοοτροπία για την παροχή υπηρεσιών στην ΑΜ τον πελάτη τους.

ΟΔΗΓΩΝΤΑΣ

Υπεράνω τιμών κρίνεις καταρχήν τα παραδοσιακά χαρακτηριστικά που επιμένεις να υπηρετείς, οπότε αν στην εξίσωση προσθέσεις τιμή και εξοπλισμό και έχεις ξεπεράσει τις όποιες εμμονές περί της Γερμανικής κυριαρχίας, είναι πολλές οι ενδιαφέρουσες προτάσεις των Κινέζων.

Αντικειμενικά, ότι θα αποδειχθεί άλλωστε σε βάθος χρόνου, μόνο η Toyota και οι δυνάμεις των Κορεατών μπορούν να σταθούν απέναντι τους. Εξαίρεση κάποιες Ευρωπαϊκές προτάσεις όπως το C3 λόγω τιμής και η σειρά 1 της BMW, αλλά και η Χ1 το καλύτερο αυτοκίνητο της κατηγορίας, η πρόταση που φέρνει σε δύσκολη θέση το Audi Q3 και την Mercedes GLA.

Αναλύοντας την Κινέζικη παρουσία και με εκκρεμότητες στη δοκιμή όλων των προτάσεων που ξεπερνούν σε αριθμό τις εφικτά διαχειρίσιμες μονάδες, ξεχωρίζεις ως κατασκευαστή την Xpeng, με ποιότητα κύλισης Μercedes, όπως την εποχή της απόλυτης κυριαρχίας του άστρου.

Επιλογή με σεβασμό στα θηρία της Chery και της Geely όπου ξεχωρίζεις συγκεκριμένες προτάσεις, ενώ δηλώνεις ερωτευμένος με το Zeekr X, όταν έχεις επιλέξει τον ανταγωνιστή του το MG4 με τη μεγάλη μπαταρία και τους 270 ίππους για την καθημερινότητά σου.

Αξιοποιώντας και τη σχέση του περιοδικού και ευρύτερα του Ομίλου με τη ΔΕΗ και ενώ αναμένεις την υπέρβαση ώστε να φτάνεις στη Θεσσαλονίκη ή στο Πήλιο, στον Άγιο Γεώργιο Ηλίας με την αρχική φόρτιση στην ΕΛΙΝ της οδού Βαλτινών.

Μέχρι τότε, οδηγώντας το Jaecoo 7 σχολιάσαμε ποιο Evoque, ενώ σήμερα οδηγώντας το θηρίο, το σχεδόν πέντε μέτρων 9ρα της Chery με αυτονομία 1000 χιλ και βάλε, σε συνδυασμό με την τιμή του, πέφτεις σε μελαγχολία για το που βαδίζουν η Stellantis και το Γερμανικό γκρουπ.

Με την Audi ευτυχώς να αντιστέκεται ακολουθώντας το δόγμα των τριών λύσεων στη λειτουργία των κινητήρων τους, όταν ένα ηλεκτρικό Α6 e tron σε avant αμάξωμα μπορεί να αντιμετωπίζει στα ίσια τον πύραυλο της Zeekr, το 001 σε σημαντικά χαμηλότερη τιμή.

Σήμερα, που με ενδιαφέρον να οδηγήσεις, αναμένεται μόνο η νέα Mercedes CLA, από το COTY του 2026.

ΚΑΚΑ ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ

Ο παλιός, θα παραμένει καχύποπτος για την αξιοπιστία τους σε βάθος χρόνου και θα αντισταθεί, αφού δεν θα παρασυρθεί από τις αμφιλεγόμενες, δυστυχώς και αχρείαστες πλέον ιπποδυνάμεις σε εξαιρετικές τιμές. Ο δυναμικούς αγοραστής των 35-55 ετών, αν βρει αμάξωμα που ταιριάζει με την αισθητική του όπως και τα τύπου Tesla, τα Changan, θα κάνει το βήμα-υπέρβαση, ενώ ο ρεαλιστής νεότερος που αποφασίζει χωρίς το άγχος ότι θα τρίζει, ενώ ίσως κάποτε πετσικάρουν και τα μαλακά πλαστικά, δεν θα διστάσει, ακολουθώντας τον τιμοκατάλογο ως το σύγχρονο ευαγγέλιο του καθημερινού αγοραστή. Γνωρίζει άλλωστε ότι στην πόλη είναι έντιμες οι μετρήσεις κατανάλωσης, ενώ σταυρώνει δάκτυλα για τη βελτίωση στον ανοικτό δρόμο και ειδικά αν τον ευνοεί η αγορά μέσω leasing, θα προσαρμοστεί.

Προϋπόθεση να έχουν να παραδώσουν αυτοκίνητα, ειδικά στην MG, στη BYD και στην Chery, οι κυρίαρχοι του παιχνιδιού, χωρίς να υποτιμούμε τις Geely και Zeekr, ενώ αναφερθήκαμε στη Volvo που για ένα μαγικό τρόπο την κατατάσσεις σε δική της κατηγορία, όπως και τη Smart. Είναι απίστευτο το πως αλλάζουν οι προτεραιότητες και σήμερα, ακόμα και πρωταθλητές επιλέγουν για την πόλη και δεν αλλάζουν το ηλεκτρικό Inster, ενώ άλλους, δεν τους ενοχλεί η περιορισμένη τελική ταχύτητα του Tiggo 4 που δυσανασχετεί πιέζοντας, αλλά ουδείς ασχολείται.

Είπαμε, άλλαξαν τα δεδομένα και αφού πλέον απλά τσουλάμε, προσαρμοζόμαστε και είναι τυχεροί όσοι έχουν φυλάξει το GTi τους με τις καθαρόαιμες προδιαγραφές και την προκλητική και για τη σύγχρονη συμπεριφορά, που δεν συνδέεται με την ικανοποίηση οδηγώντας. Ευτυχώς η αισθητική παραμένει στα ΥΠΕΡ.

ΣΕ ΚΆΘΕ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ, ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΌ ΠΑΡΑΜΈΝΕΙ…

Premium και Luxury παλιάς κοπής με κύρος, η αντίστοιχος Κινέζος με εξαιρετική ποιότητα κύλισης, όλα τα καλούδια της παθητικής ασφαλείας, άνετους χώρους και κορυφαίο εξοπλισμό σε σημαντικά χαμηλότερη τιμή; Δίλημμα, που αναστατώνει και τις Συγκριτικές Δοκιμές του Ειδικού Τύπου με γεγονός ότι οφείλεις να ενημερώνεις, χωρίς να υποτιμάς τη σχέση προσφοράς-τιμής.

Ο “αγώνας” συνεχίζεται, με το ενδιαφέρον να ξεπερνάει και τα καταλυτικά και τα diesel και τα ηλεκτρικά ως η τρίτη λύση στο ίδιο αμάξωμα που διαχειριστήκαμε και στο πρόσφατο παρελθόν. Μένουμε συντονισμένοι, δυστυχώς χωρίς εδώ και καιρό να αναμένεται το αυτοκίνητο σημείο αναφοράς για τα θέλω του Π.Ο. Ούτε από τη Ford, σήμερα που η Macan είναι μόνο ηλεκτρική, όπως και το Aceman JCW._ΣΧ