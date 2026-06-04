Κύθηρα Classic Tour 2026 – H ζήλεια που δεν κρύβεται

Αυτό το κείμενο γράφτηκε διακριτικά απο τα Κύθηρα, το Σάββατο ενδιάμεσα της εκδήλωσης, σε ένα εξαιρετικό τριήμερο υψηλού επιπέδου…

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: TRISKELION

«Όποιος κρίνει από τον καναπέ όταν άλλοι απολαμβάνουν τη στιγμή, εκτίθεται». Ειδικά, όταν έχεις και θεσμικό ρόλο, οπότε απογοητεύεις όσους γνωρίζουν, ενώ εκθέτεις τους θεσμούς και έτσι, ουδείς τους σέβεται. Με την ευκαιρία, αν πράγματι υπήρχε διάθεση ώστε να προκύπτει σεβασμός και όχι φόβος όπως επιχειρείται, κάποιοι θαρραλέοι με σύγχρονη προσέγγιση, όπως άλλοτε οι «Σύντροχοι» μέχρι που βαρέθηκαν όλο αυτό το αδιόρθωτο, θα είχαν προχωρήσει σε αλλαγή ενός ξεπερασμένου καταστατικού, όπου η Ομοσπονδία ελέγχεται από όποιον έχει την πλειοψηφία των εκλεκτόρων. Άσκηση και υψηλού κόστους.

Στο δρόμο για το 2030…

Να μην κρυβόμαστε, αν θέλεις να χαλαρώσεις και να απολαύσεις το Ιστορικό σου Αυτοκίνητο, αξιοποιώντας και το σύγχρονο νόμο χρήσης του, θα ακολουθήσεις την Turing προσέγγιση by Triskelion. Me δημιουργό τον Γιάννη Καράμπελα που συντονίζει μια εξαιρετική ομάδα, οπότε συμμετέχεις στα τρία πλέον «Τourby the King» όπως και σε άλλες δραστηριότητες, εκτός συνόρων. που λειτουργούν ως ένα άτυπο Concours d Elegance και των ανθρώπων που συμμετέχουν. Με ή χωρίς road book, με ή χωρίς χρονόμετρο, αλλά με σημείο αναφοράς την ποιότητα, της οργάνωσης, των πληρωμάτων και επιτέλους των αυτοκινήτων. Είναι το εξαιρετικό κλίμα, οι γνώσεις και το χαμόγελο όλων σε συνδυασμό με τη φιλοξενία του νησιώτη όπως στα Κύθηρα που «βρέθηκαν» και μάλιστα κάτω από ιδανικές συνθήκες. Eκδήλωση που δεν μετριάζεται από υπονοούμενα και άλλα ύπουλα και ακατανόητα και ουδείς από τους 120 σε αμάξια καλλονές, με μια εξαίρεση, -ένα στα εξήντα, ενδιαφέρεται για Ομοσπονδίες και για επιτροπές ελέγχου που διεκδικούν το μεταλλείο τηςκακής ανάμνησης, όταν για το αλαλούμ του ημερολογίου των εκδηλώσεων με ιστορικά αυτοκίνητα η ευθύνη είναι των ίδιων. Από την άλλη, αν θέλεις να «πολεμήσεις» χωρίς να προκαλείς, επιλογή ώστε να είσαι ζεστός πχ στο Monte ή στο Costa Brava, θα πας σε εκδηλώσεις του ΣΙΣΑ από τον Μιχάλη Μουζούκη, με την περίφημη Πίνδο σε λογική απόσταση από το ΙΡΑ, ενώ η τόσο όσο συνταγή, είναι σπεσιαλιτέ του κ.Αποστόλη Λακασά του AC3.

Αντίστοιχα, αν θέλεις κύρος θα πας στο ΙΡΑ, αν θέλεις να νιώθεις όπως στο σπίτι σου συμμετέχεις σε εκδηλώσεις τουΑΡΣΟΕ, ενώ με οδηγό την εμπιστοσύνη σου, δηλώνεις συμμετοχή όπου έχει την ευθύνη ο Άγγελος Κουνέλης. Σημαντικό, ότι αν θέλεις να παρακολουθήσεις θεσμό, συμμετέχεις στο Πρωτάθλημα της ΟΜΑΕ όπου ένας παθιασμένος προσπαθεί να υπάρχει μια λογική σύνδεση μεταξύ των εκδηλώσεων, ώστε να διατηρείται η αντίστοιχη δημιουργική φιλοσοφία.

«Ο καθένας όπου του ταιριάζει»…

…όπως σοφά σχολίασε πριν λίγα χρόνια στη Μεταμόρφωση ο ένας από τους τέσσερις Αλυτάρχες της χώρας, με γνώση και άποψη. Σε κάθε περίπτωση, οι συμμετοχές σε εκδηλώσεις με Ιστορικά αυτοκίνητα δεν περιορίζονται από δήθεν τυπικές διαδικασίες και παρασκήνιο, ενώ θα έπρεπε οι οργανωτές να ανταγωνίζονται ευγενικά, προσφέροντας κάτι καλύτερο ή κάτι διαφορετικό, οπότε ο ενδιαφερόμενος επιλέγει, σε συνδυασμό και με το κόστος. Όπως και στη δουλειά μας, άλλο τι μας αρέσει και άλλο τι αρέσει στο κοινό, που κρίνει αυστηρά το αποτέλεσμα. Σημαντικό, να προσαρμόζεται ο οργανωτής, αφού πρέπει να γνωρίζει και που απευθύνεται και πως επικοινωνεί, υποστηρίζοντας και το DNA του, αποφεύγοντας αστοχίες, όπως και στη ΦΙΛΠΑ που σε κάποιες περιπτώσεις χάθηκε ο προσανατολισμός στην οργάνωση εκδηλώσεων, αδικώντας τη βαριά ιστορία της μάνας του λόχου.

Στα Κύθηρα …

Ήταν πολύ όμορφα και πρόκειται για την πεμπτουσία εκδήλωσης με ΙΑ, χωρίς το άλλοθι της regularity άσκησης. Η ταλαιπωρία για όποιους με αργά αυτοκίνητα είχε να κάνει με τη διαδρομή Αθηνα-Νεάπολη-Αθήνα και η συνέχεια στο νησί ήταν μαγική. Απο το πλοίο στο Κύθηρα IN μέχρι το ίδιο στο OUT, έχοντας ενδιάμεσα απολαύσει πεντάστερη φιλοξενία σε νησί όπου ευαισθητοποιήθηκαν και οι αρχές και οι τοπικοί σε κάθε δραστηριότητα, που γνωρίζουν πως αυτός ο στοχευμένος Τουρισμός είναι ο σωστός, με τα ξένα πληρώματα να δίνουν υπεραξία στο event.

Στα Κύθηρα, όπου με πλοηγό τον Γιάννη Δοντά, θα βρεις και το κορυφαίο Ιταλικό εστιατόριο, το Tony’s στη χώρα, με θέα το επιβλητικό κάστρο και πραγματική Ιταλική πίτσα που στην Αθήνα μόνο στο Χαλάνδρι και στην Αντίπαρο, θα τη βρεις. Αντίστοιχα, πουθενά αλλού δεν θα βρεις προϊόντα όπως στο φούρνο του Καραβά, όπου διδάσκουν και φιλοξενία, ενώ όταν επιστρέψεις, από τον Ποταμό θα αρχίσεις την περιήγηση σου. Με road book, από αυτά τα πανάκριβα του «King John» που αναβαθμίζουν την ασφάλεια σου και υποστηρίζουν την ηρεμία σου.

Θα ξαναπάμε…

Στα Tour του Καράμπελα, γιατί περνάς τέλεια, οδηγείς σε πραγματικά χαλαρό ρυθμό το ΙΑ, χωρίς να πιέζεις το κόσμημα με τη συλλεκτική του αξία όπως και του δικού “μας” Skoda 110 R. Το κυριότερο, συναντάς φίλους, ενώ γνωρίζεις νεότερους ωραίους ανθρώπους που όλο και περισσότερο συμμετέχουν αδιαφορώντας για το αρνητικό παρασκήνιο που προκύπτει, με άλλοθι την τήρηση κανόνων και αναρωτιέσαι για το ποιος τους θεσπίζει και ποιος, με τι ανάστημα τους εποπτεύει. Χωρίς αντίκρυσμα, η συνήθεια κάποιων να εκτροχιάζεται ο πετυχημένος, που στο τέλος κρίνεται μόνο από αυτούς που πληρώνουν το παράβολο συμμετοχής και είναι πολλοί. Στο τέλος, à la cart δεν γράφεται ιστορία, αποτέλεσμα μόνο της υπέρβασης, μάθημα και στους βολεμένους._ ΣΧ