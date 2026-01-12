Lancia is Back

Η Audi άλλαξε τα δεδομένα, η Toyota σήμερα κυριαρχεί στο WRC, έχοντας αντίπαλο τη Ηyundai που με την παρουσία της αναβαθμίζει τις επιδόσεις της Toyota, αλλά σε βάθος χρόνου, δύο κατασκευαστές χαρακτηρίζουν το WRC.

Η Lancia και η Ford, με διαχρονική την αξία τους στο θεσμό του Motorsport της διπλανής πόρτας, με ομοιότητες των αγωνιστικών με τα αντίστοιχα αυτοκίνητα της παραγωγής.

Η τρέλα, το πάθος του Έλληνα για το WRC έχει κεντρικό άξονα το Ράλλυ Ακρόπολις και σε βάθος χρόνου, έβλεπες άκουγες τις HF στις ειδικές διαδρομές του αγώνα, ενώ ονειρευόσουν την απόκτηση μιας Fulvia ή μιας Delta, με ή χωρίς το διακριτικό HF. Ήταν όνειρο, που κάποιοι τυχεροί το υλοποιήσαμε, η απόκτηση μιας Fulvia coupe και μάλιστα σε εποχή όπου η Alfa Romeo προσέφερε την Junior 1600 στην καλύτερη, στην πλέον ισορροπημένη της εκδοχή και σε αντίστοιχη τιμή.

Αντίστοιχα, πιτσιρικάδες μαρσάραμε σε σκάλες και διαδρόμους, παριστάνοντας τον Vatanen με Escort, ενώ ζήσαμε και υποκλιθήκαμε στο μεγαλείο του Ιαβέρη με το Ford Escort MΚ ΙΙ. Ήταν έμπνευση ο Τάσος για κάποιους από εμάς όπως και οι Παύλος Μοσχούτης, Νίκος Μακριγιάννης, για την αγωνιστική οδήγηση, ειδικά με Escort. Όπως αποτελούν σημείο αναφοράς για την αγωνιστική μας κοινότητα αλλά και σε διεθνές επίπεδο, οι επιδόσεις του Τζίγγερ και του Άρη Βωβού με τις Ιντεγκράλε, ενώ αναζητάμε στο YouTube το εξαιρετικό υλικό με τον Γιώργο Χατζηρήγα να οδηγεί απολαυστικά τη Stratos του κ. Μάριου Σταφυλοπάτη. Τυχεροί οδηγήσαμε σε αγώνα τη Momo 037, ενώ πρόσφατα απολαύσαμε στη Σπάρτη τη Lancia 037 στα χέρια του Αχιλλέα A. Χριστοδούλου, δίπλα του, ο κ. Θανάσης Σαμαράς. Υλικό που απεικονίζεται περίφημα στο Classic 2025, λεύκωμα του δημιουργικού Πέτρου Pit Καστορίνη, που διατείθεται από το κστάστημα TAG models του Κώστα Ζωτιάδη.

Έλληνες!

Κοινός παρονομαστής για τη Ford και τη Lancia στα μέρη μας, το ευρηματικό μυαλό του Έλληνα. Στην περίπτωση της Ford, ο πολυμήχανος Δημήτρης Παντελειμονίτης της Κοντέλλης, άκουσε τον Τάσο Μαρκουίζο, οπότε οργανώθηκε στην Αργυρούπολη τμήμα Ford Motorsport τύπου Sutton και προέκυψαν Escort GT (1600) και RS 2000, μετατροπή από 1100.

Κάποιες μάλιστα εκδοχές, ειδικά με κινητήρα 1600 έλαμψαν και στο δρόμο, ενώ κάποιοι λόγω του Ford Escort αξιοποιώντας εξαιρετικούς μηχανικούς όπως ο Δημήτρης Γιαλούρης και ποιοτικούς συνοδηγούς όπως ο Γιάννος Αλβανός, ο Ευθύμης Σάσσαλος κ.α, εξελιχθήκαμε σε οδηγούς αγώνων. Εκτός πολλών άλλων, ο περίφημος Αντώνης Κουνάνης, οι Τσαφ και Λιγνός, όπως και οι Gentlemen Rally Drivers Xάρης Μανουσαρίδης, Αντώνης Παπάζογλου, Τάκης Κλούρας κ.α, όντας σημαντικοί και εκτός αγώνα.

Italian job

Στη Lancia το πήγαν αλλιώς και η μετατροπή της Delta παραγωγής από 1.100 σε 1.500 με πακέτο εξοπλισμού HF, ήταν καθαρή επιλογή του εμπνευσμένου Χρήστου Δαμάσκου της Λάμδα, που για την επικοινωνία-προβολή-διαφήμιση άκουγε με προσοχή τον αείμνηστο φίλο του Μιχάλη Κριάδη της διαφημιστικής εταιρείας Grafis του αείμνηστου Χρόνη Βικονόπουλου. Ο ΧΒ, μαζί με τον Νίκο Δήμου, κορυφαίοι στη διαφήμιση για το αυτοκίνητο. Χαρακτηριστικά τότε με τις Δέλτα, δεν ήταν σύμπτωση ότι την πρώτη made in Greece 1500 look HF, -σε κόκκινο χρώμα, την απέκτησε ο Τίμος Τζάννες, προσωπικός φίλος του δημιουργού και ως Somit συνοδηγός του αείμνηστου Παύλου Μοσχούτη, του Σίρο, όπως και του Στρατισίνο.

Ο Τζάννες, πρέσβυς του γνήσιου life style, μιας άλλης ωραίας εποχής που οι πέννες της Montblanc είχαν τη σημασία τους, πέρα από τη συλλεκτική υπεραξία τους. Οι Ιντεγκραλε διαχρονικά σε χέρια Πρωταθλητών και σήμερα κοσμεί τους αγώνες στη Sporting κατηγορία των ΙΑ, πέρα από τις Ιντεγκράλε των Χριστοδούλου και Μ. Σταφυλοπάτη και η κόκκινη Martini. Το όπλο by Tsaggaras, των Λυμπέρη Παπάζογλου-Mαρίας Νικολοπούλου. Ο “Λύμπε”, Γενικός Γραμματέας του ΠΑΣΜΑ, ο Σύνδεσμος των Αγωνιζομένων, που μεθαύριο την Κυριακή 18 Ιανουαρίου διδάσκει εξωστρέφεια με εκδήλωση-θεσμός, στο Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου.

Delta 4WD OUT – Ypsilon Integrale IN

Πέρασαν 19 χρόνια από τη συμμετοχή της Lancia Delta 4WD στο Rally Μοnte Carlo και συνολικά στο Πρωτάθλημα του 1987. Ακολούθησε ένα συγκλονιστικό σερί μέχρι την ΗF το 92 όπως τη ζήσαμε και το 93 σε περίπου εργοστασιακό επίπεδο μέσω του Jolly Club και ακόμα παραπέρα στην Ελλάδα.

Ξετυλίγοντας το κουβάρι, τότε το 87 με τη θέσπιση του γκρουπ Α, ουδείς πίστευε στη 4WD, με εξαίρεση τους Ιταλούς και ειδικά τους Τσέζαρε Φιόριο, Claudio Lombardi κ.α. της ομάδας των Πρωταθλητών, όπως και οι οδηγοί τους. Ταχύτερος τότε και αργότερα με τις Ιντεγκράλε, ο Miki Biasion, με τον τίτλο να τον κατακτά ο Kankkunen και τον αγώνα μας ο Allen, ότι αργότερα άλλαξε υπέρ του Ιταλού, όντας Πρωταθλητής το 1988-89, όπως και νικητής στον αγώνα των Θεών. O Ιταλός με 17 νίκες στο Παγκόσμιο, σήμερα ο πρέσβης της Lancia στο WRC, ο άνθρωπος που έχει και την ευθύνη της επικοινωνίας για την επιστροφή του θρύλου. Ίσως και η απόδειξη ότι δεν πρόκειται για την πρωτοβουλία μιας ανήσυχης παρέας, αλλά μιας προσπάθειας με σφραγίδα Stellantis που εξασφαλίζει την παρουσία του θηρίου και μετά το 2027.

Άμεσα, στις ειδικές διαδρομές του Rally Monte Carlo, (22-25 Ιανουαρίου), η έκδοση Integrale (Rally 2) απέναντι στα αντίστοιχα GR Yaris και Fabia RS. Σε έκδοση Rally4 μεθαύριο, το Μάρτιο στη Λαμία, για το ΠαΠΡ-άσφαλτος. Για την πρόταση της EMC, απέναντι στα αντίστοιχα 208-R4, διαβάστε σε 4T-Φεβρουάριος με την Καθημερινή της Κυριακής την 1η/2ου.

To Ypsilon, επιλογή των Κώστα Σπύρου, Γιώργου Αργυρίου και Γιάννη Άκρατου, που πιστοποιεί και την κουλτούρα τους με το σωστό τρόπο. Γεγονός πως «la pasta» είναι νόστιμη και αποδεκτή για τον «μερακλή» μόνο al dente και δεν την απορρίπτεις επειδή, σημεία των καιρών, διαθέτει προστιθέμενη αξία από τη γαλλική συνεργασία. Vive Le Sport._ΣΧ