Μα καλά, ολόκληρο κείμενο για ένα φλας;

Πήγαμε στην Απούλια για τις πόλεις της, το φαγητό της και τις εικόνες της, αλλά γυρίσαμε με μια σκέψη που δημιουργήθηκε στους δρόμους της.

Τρία βράδια στην Απούλια, στο νότιο κομμάτι της Ιταλίας, είναι αρκετές για όσους αναζητούν έναν προορισμό εκτός Ελλάδας, έχοντας συμφιλιωθεί βέβαια με την ιδέα ότι δεν θα απολαύσουν τις θάλασσες του Ιουνίου και του Αιγαίου.

Βάση μας ήταν η πρωτεύουσα της περιφέρειας, το Μπάρι, απ’ όπου χτενίζαμε την περιοχή έχοντας νοικιάσει αυτοκίνητο. Ένα τίμιο ήπια υβριδικό Fiat Panda, με το οποίο ταξιδέψαμε στο Αλμπερομπέλο με τις κωνοειδείς καλύβες, στην πανάρχαια Ματέρα που γοήτευσε τον James Bond και στις ακτές της Μονόπολι όπου στοιβάζονταν στις παραλίες ντόπιοι και τουρίστες χωρίς μεγάλες προσδοκίες (μάλλον) για γαλήνια και καθαρά νερά.

Το μικρό ιταλικό μοντέλο των 72 ίππων δεν είχε πρόβλημα να καταπίνει χιλιόμετρα σε αυτοκινητοδρόμους και επαρχιακούς. Πιο πολύ κινδύνευε από τη συμπεριφορά των Νότιων Ιταλών πίσω από το τιμόνι που μας έκαναν να ξεχάσουμε πώς οδηγούμε στα μέρη μας. Ξέραμε, προτού κλείσουμε εισιτήρια, για το τι θα αντικρίσουμε στο οδικό δίκτυο.

Επ’ ουδενί, ωστόσο, δεν φανταζόμασταν ότι… έχουν τσακωθεί με το φλας. Αυτοκίνητα να αλλάζουν απότομα λωρίδα, να ξεκινούν προσπεράσεις ή να κατευθύνονται προς μια έξοδο χωρίς την παραμικρή προειδοποίηση. «Μα καλά, στη Νότια Ιταλία δεν έχουν μοχλό για τα φλας τα αυτοκίνητα;» αναφωνήσαμε, προτού θυμηθούμε γρήγορα ότι με τον συγκεκριμένο μοχλό στο τιμόνι καλή σχέση δεν έχουμε ούτε οι Έλληνες.

Είναι, απλά, λόγω βαρεμάρας; Είναι κάτι πιο βαθύ, όπως αυτό που οι ψυχολόγοι ονομάζουν «προκατάληψη της αισιοδοξίας» και μας κάνει να αναγνωρίζουμε τον κίνδυνο (θεωρητικά) αλλά να εξαιρούμε τον εαυτό μας από αυτόν; Είναι ένας συνδυασμός; Ποιος ξέρει; Τουλάχιστον όχι εμείς.

Αυτό, ωστόσο, που κανείς δεν πρέπει να αμφισβητεί είναι ότι η χρήση των φλας στην οδήγηση αποτελεί έναν από τους πιο απλούς αλλά και πιο σημαντικούς κανόνες οδικής ασφάλειας. Δεν πρόκειται για μια τυπική κίνηση που κάνουμε για να αποφύγουμε μια παράβαση (έτσι και αλλιώς δεν γνωρίζουμε αν έχει βεβαιωθεί και ποτέ), αλλά για έναν βασικό τρόπο επικοινωνίας ανάμεσα στους οδηγούς.

Μια έγκαιρη ενεργοποίηση του φλας ενημερώνει τους υπόλοιπους για την πρόθεσή μας. Δίνει τον απαραίτητο χρόνο στον οδηγό μιας μοτοσικλέτας που βρίσκεται πίσω μας, στην αριστερή λωρίδα, να αντιληφθεί ότι σκοπεύουμε να μετακινηθούμε σε αυτήν και να προσαρμόσει ανάλογα την κίνησή του, έτσι ώστε να μην καρφωθεί στο όχημά μας. Το φλας είναι ένα μήνυμα προς τον άνθρωπο που βρίσκεται δίπλα μας: «σε βλέπω, σε υπολογίζω, σου αφήνω χώρο».

Όσο γεμάτο και αν είναι ένα αυτοκίνητο με συστήματα ενεργητικής ασφάλειας, όσο ανθεκτική και αν είναι η κατασκευή του, τίποτα δεν μπορεί να αντικαταστήσει την υπευθυνότητα του ανθρώπου που βρίσκεται πίσω από το τιμόνι.

Ένα φλας την κατάλληλη στιγμή, μια δεύτερη ματιά στον καθρέφτη, λίγη περισσότερη υπομονή. Μικρές πράξεις που μπορεί να μοιάζουν ασήμαντες, αλλά είναι αυτές που επιτρέπουν στις διακοπές να ξεκινούν και να τελειώνουν όπως πρέπει: με ασφάλεια.