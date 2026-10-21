Made in Korea: Τρίποντο και έξτρα βολή

Από την KGM το pick-up “value for money” της ελληνικής αγοράς, με προστιθέμενη αξία από τη Νικ Ι. Θεοχαράκης, ακριβώς όπως τη γνωρίσαμε και τη ζήσαμε σε ειδικές διαδρομές και χωρίς χρονόμετρο.

Υγιέστατο θηρίο με ιστορία και προοπτική, επί του προκειμένου, με εξειδίκευση σε αυτή την ιδιαίτερη κατηγορία των pick-up, όπου η ποιότητα κατασκευής συνδυάζεται με το απαραίτητο στιλ, που προδίδει το χαρακτήρα και του χρήστη.

Από τη μία λοιπόν, έχουμε ένα σχεδιαστικά ανανεωμένο pick-up με το απαραίτητο πακέτο, όπως η τετρακίνηση και ο πλούσιος εξοπλισμός και μάλιστα σε τιμή σοκ που προκαλεί, αλλά και προσκαλεί όποιον ονειρεύεται τη δυναμική του-τρόπος ζωής άλλωστε. Το υγιές life style που υπηρετείται έντιμα και με συνέπεια.

Από την άλλη, έχουμε να κάνουμε με την εισαγωγική εταιρεία και το δίκτυο της, με το σωστό DNA, που έχουν την ευθύνη για τη συμμετοχή του Musso στο Ράλλυ της ελληνικής αγοράς.

Η αντιπροσωπεία της Nissan και της KGM, άλλοτε και δημιουργός και συγγνώμη για το πρώτο πρόσωπο, “τυχερός έζησα στην κυριολεξία με το Nissan King Cab” που συναρμολογούσαν στο Βόλο, σε μονάδα μισό αιώνα μπροστά από εκείνη την εποχή. Οι ίδιοι άλλωστε, με την εμπορική τους πολιτική, άψογα εκπαιδευμένοι, απογείωσαν το Navara και δοκιμές στο Ράλλυ Ακρόπολις δεν έγιναν, αλλά κοσμούσε συχνά τις σελίδες του 4Τροχοί, με αποκορύφωμα το οδοιπορικό του Μανώλη Σαλούρου στο Άγιο Όρος.

Πέρασαν αρκετά χρόνια χωρίς Navara και σήμερα, για την δράση του Κορεάτη στην κατηγορία δείγμα γραφής του, διαβάστε στο 4troxoi.gr το πρώτο σχόλιο του Γιάννη Καλογερόπουλου, με τις εντυπώσεις του οδηγώντας πατώντας ΕΔΩ. Σε παρουσίαση πολλών καρατίων, στα Κιούρκα, στην αγωνιστική ε.δ. Αγία Τριάδα, -άσφαλτος πλέον, από την εύστοχη, σε δύο ασκήσεις back to back, Automotive Promotion του Άρη Στιβαχτάρη, που ξεπέρασε και τον ιδρυτή, τον μπαμπά του Αντώνη.

Εξαιρετική εκδήλωση με off-road εμπειρία, με άψογη φιλοξενία στου Λακκαγκίνη όπως όμως και στην ουσία της, με σοβαρό σχόλιο σε σχέση και με τον ανταγωνισμό. Με τακτ, αλλά ουσιαστικά και επειδή ενίοτε τα νούμερα εκφράζουν τη μισή αλήθεια, θα πάμε και στην Παύλιανη μόλις μας το διαθέσουν για τη δοκιμή του, ώστε άτυπα να συγκριθεί με το θηρίο, με το Hilux.

Μέχρι τότε, υπολογίστε ότι για να προκύψει ισορροπία, αγοράζεις το καλό KGM Musso των 40 χιλ και έχεις και χρήματα ώστε να φύγεις από τη Xαλκιάς-Nissan και με το Tivolli της ειδικής τιμής, ενώ αν είσαι τυχερός, ίσως έχεις τη δυνατότητα να αξιοποιήσεις την επιθετική πολιτική του Σταματόπουλου, Θωμάς γαρ και να φορτώσεις και ένα Juke των 19990.

Το πακέτο που λατρεύει ο Πρωταθλητής μας, ο Λευτέρης Αλυγιζάκης, της Nissan-Κρήτη. Αντέχει 150 κιλά η πίσω πόρτα σχολίασε ο ειδικός, εξαιρετικός ομιλητής και να το αυτοκίνητο μας ώστε να πάμε να παρακολουθήσουμε το Ράλλυ Ακρόπολις από ψηλά, όντας όρθιοι, έχοντας μάλιστα διαθέσιμες δύο θήκες για το φραπέ με γάλα.

Από τη Νικ. Ι. Θεοχαράκης, όπου ο ρόλος ευθύνης και ο τρόπος της Μαρίας Π. Θεοχαράκη, που ήρθε στη ζωή τη χρονιά που κέρδισα το πρώτο μου Πρωτάθλημα με τα αυτοκίνητα τους, σφραγίζει την παρουσία της τέταρτης γενιάς Θεοχαράκη, στο Πρωτάθλημα των πωλήσεων.

Τυχερή, έχει δίπλα της Κυρίες-διαμάντια. _ΣΧ