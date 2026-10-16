Με ποιο μέτρο;

Πριν φτάσουν στους ευρωπαϊκούς δρόμους, δεκάδες νέα μοντέλα περνούν από το Tannistest, τη μεγάλη δοκιμή μίας εβδομάδας στη βόρεια Δανία που ανοίγει την αξιολόγηση για το «Car of the Year».

Πίσω από το ξενοδοχείο Tannishus είχε στηθεί φέτος μια εγκατάσταση που λείπει συνήθως από την αναμνηστική φωτογραφία του Tannistest. Οι τέσσερις μόνιμοι φορτιστές AC του ξενοδοχείου δεν επαρκούσαν για τα 70 ηλεκτρικά αυτοκίνητα που συγκεντρώθηκαν στον χώρο για αξιολόγηση από τα μέλη της επιτροπής του «Car of the Year», οπότε προστέθηκαν μια μονάδα ισχύος 400 kW και ένας μικρότερος φορτιστής DC 40 kW. Καθώς τα αυτοκίνητα εναλλάσσονταν συνεχώς μεταξύ δρόμου και φόρτισης, αυτή η αθέατη πλευρά έδειχνε πόση προετοιμασία απαιτεί πλέον μια δοκιμή τέτοιας κλίμακας.

Για τον τίτλο του «Car of the Year 2027» έφτασαν στη Δανία 36 από τα 44 υποψήφια μοντέλα, τα οποία στις διαφορετικές εκδόσεις τους άθροισαν 87 αυτοκίνητα από οκτώ χώρες παραγωγής. Οι 4ΤΡΟΧΟΙ συμμετέχουν αδιάλειπτα στον θεσμό από το 1982, όμως αυτή η συγκέντρωση εξακολουθεί να αποτελεί μια σπάνια εικόνα της εξέλιξης της αυτοκίνησης.

Την καλύτερη περιγραφή του εύρους έδιναν ένα Renault Twingo 80 ίππων και μια Porsche Cayenne Turbo 857 ίππων, παρκαρισμένα στην ίδια αυλή και υποψήφια για τον ίδιο τίτλο. Στα αντίθετα άκρα ως προς το μέγεθος, την τιμή, τις επιδόσεις και το δυνητικό κοινό τους, κι όμως απολύτως ισότιμα απέναντι στην αξιολόγηση. Τι 80, τι 857 ίπποι, το κάθε αυτοκίνητο εξετάζεται με βάση όσα επιχειρεί να προσφέρει και το κοινό στο οποίο απευθύνεται, καθώς ένα μικρό μοντέλο πόλης μπορεί να αποτελεί εξίσου σημαντικό επίτευγμα για την κατηγορία του με μια κατασκευή που εκφράζει το απαύγασμα της τεχνολογίας.

Αυτή η συνεχής αλλαγή κλίμακας δίνει στο Tannistest τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του. Μέσα στην ίδια ημέρα αξιολογείται ένα μικρό αυτοκίνητο πόλης, ένα οικογενειακό crossover, ένα πολυτελές SUV, ένα από τα σπάνια πλέον sedan ή μια κατασκευή ακραίων επιδόσεων. Οι ανάγκες, οι συμβιβασμοί και τα ζητούμενα αλλάζουν κάθε φορά που οι τροχοί, από το γρασίδι του πάρκινγκ του ξενοδοχείου, πατούν στους… εκνευριστικά ποιοτικούς δρόμους της απομακρυσμένης περιοχής της Δανίας, ενώ η σοβαρότητα με την οποία εξετάζεται κάθε μοντέλο παραμένει πάντα ίδια.

Από τα αρχικά υποψήφια μοντέλα θα προκύψει η επτάδα του τελικού, έπειτα από σχετική ψηφοφορία στα τέλη Οκτωβρίου, ενώ ο νικητής θα αναδειχθεί με live ψηφοφορία στο Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών, στις αρχές Ιανουαρίου. Σε κάθε περίπτωση, η ισχύς, η τιμή ή η κατηγορία κάθε μοντέλου δεν μπορούν να προδικάσουν το αποτέλεσμα. Ο τίτλος θα καταλήξει σε ένα αυτοκίνητο, όμως η αξία της διαδικασίας βρίσκεται ήδη σε αυτή την ισότιμη αξιολόγηση, που δίνει στους 80 και στους 857 ίππους τον ίδιο χρόνο και την ίδια δυνατότητα να αποδείξουν γιατί έχουν σημασία.